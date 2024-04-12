Нино: «Купил себе пианино. Уже записался на уроки»

Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» рассказал о том, что хочет научиться играть на музыкальном инструменте.

— Кажется, что такой человек, как ты, не может слушать ту музыку, что остальные бразильцы. Слушаешь классику?

— Классику обязательно! А еще у нас есть популярное направление, которое так и называется — «Бразильская популярная музыка», сокращенно MPB (Musica Popular Brasileira). Это не классическая музыка в прямом смысле, но она тоже написана давно — ее сочиняли композиторы, которые уделяют большое внимание тексту. Думаю, что Бразилия переживает упадок в музыке, потому что сегодня пользуются успехом песни с плохими текстами и повторяющимися фразами. Эти песни не несут в себе ничего хорошего, а ведь раньше бразильская популярная музыка делала акцент на текстах, на их смыслах.

— Артур и Ерохин играют на гитаре. А ты каким-то музыкальным инструментом владеешь?

— Я не умею ни на чем играть, но так совпало, что на днях я купил себе пианино.

— Настоящее? Не цифровое?

— Настоящее. Оно уже у меня дома, и я даже записался на уроки. Я бы хотел освоить этот музыкальный инструмент, хотя, думаю, это будет так же сложно, как и изучить русский язык. Думаю, если буду заниматься, то с Божьей помощью, все получится.

27-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2024 года. За петербуржцев защитник провел 8 матчей и заработал одну желтую карточку.