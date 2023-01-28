Родригао: «Хорватия справедливо обыграла Бразилию. Ловрен провел фантастический матч»

Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» рассказал о том, как смотрел чемпионат мира в Катаре.

— Родригао, в отпуске ты наверняка смотрел чемпионат мира...

— Должен признаться, что толком его не смотрел! Я вообще во время отпуска редко смотрю матчи, потому что футбол — огромная часть моей жизни. Когда наступает время отдыха, я стараюсь отключиться от него. Но, конечно, для Бразилии в целом чемпионат мира — важнейшее событие. В дни игр вся страна будто замирает: улицы пустеют, все сидят у телевизоров и болеют за своих. Некоторые матчи сборной я смотрел лишь потому, что просто невозможно было этого не делать. Например, встречу с Хорватией.

— В чем видишь причины вылета?

— Чемпионат мира — это скоротечный турнир, где все решают очень-очень мелкие детали. Стоит признать, что хорваты справедливо вышли в полуфинал. После игры я написал Ловрену, поздравил его. Убежден, что Деян на очень высоком уровне провел не только тот матч, но и весь турнир. Очень рад за него.