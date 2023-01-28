Родригао: «Хорватия справедливо обыграла Бразилию. Ловрен провел фантастический матч»

Сегодня, 18:30
Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» рассказал о том, как смотрел чемпионат мира в Катаре.
— Родригао, в отпуске ты наверняка смотрел чемпионат мира...
— Должен признаться, что толком его не смотрел! Я вообще во время отпуска редко смотрю матчи, потому что футбол — огромная часть моей жизни. Когда наступает время отдыха, я стараюсь отключиться от него. Но, конечно, для Бразилии в целом чемпионат мира — важнейшее событие. В дни игр вся страна будто замирает: улицы пустеют, все сидят у телевизоров и болеют за своих. Некоторые матчи сборной я смотрел лишь потому, что просто невозможно было этого не делать. Например, встречу с Хорватией.
— В чем видишь причины вылета?
— Чемпионат мира — это скоротечный турнир, где все решают очень-очень мелкие детали. Стоит признать, что хорваты справедливо вышли в полуфинал. После игры я написал Ловрену, поздравил его. Убежден, что Деян на очень высоком уровне провел не только тот матч, но и весь турнир. Очень рад за него.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования