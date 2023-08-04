Караваев: «ЦСКА всегда останется клубом, который дал мне дорогу в большой футбол»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о роли ЦСКА в его карьере. 28-летний россиянин является воспитанником армейцев.

«ЦСКА всегда останется значимым для меня клубом. Он дал мне дорогу в большой футбол, за что я очень благодарен. Но есть и другие важные матчи — с тем же «Спартаком», когда мы стали чемпионами за 4 тура до конца сезона. По эмоциям, наверное, это покруче», — цитирует игрока Sport24.

Караваев провел за ЦСКА 4 матча в сезоне-2013/14. Защитник перешел в «Зенит» в 2019 году из «Витесса».