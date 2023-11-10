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Сегодня, 16:00

Джанашия: «Россия вернется на международную арену максимум через год»

Джанашия считает, что Россия вернется на международную арену максимум через год
Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия сожалеет о том, что российские команды не выступают на международной арене.

«Жаль, что сейчас российские команды не выступают в международных соревнованиях. Но со временем все вернется, и Россия должна быть к этому готова. Надо ворваться — всех там рвать. Как скоро? Полгода. Максимум — год. Это же спорт! При чем тут политика?» — приводит слова Джанашии «Чемпионат».

47-летний Джанашия выступал за «Локомотив» с 1996 по 2001 год и за «Балтику» (2004). В составе московской команды он трижды становился серебряным призером чемпионата России и один раз бронзовым. Также с железнодорожниками он четыре раза выиграл Кубок страны.

Ранее Андрей Аршавин в интервью «СЭ» заявил, что из-за санкций российский футбол пострадал, а клубы лишились денег.

Денис Соловьев. «В УЕФА не хотят, чтобы российский футбол уходил в Азию». Интервью вице-президента РФС Соловьева
Источник: Чемпионат
Заза Джанашия
Футбол
Сборная России по футболу
УЕФА
ФИФА
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