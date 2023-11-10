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Сегодня, 15:47

Нигматуллин оценил шансы Абаскаля на победу в РПЛ со «Спартаком»

Виктория Кравченко
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что думает о перспективах возвращения Массимо Карреры на пост главного тренера «Спартака».

— Играть, тренировать и работать в «Спартаке» крайне сложно, я говорю вам это как бывший игрок команды. «Спартак» никого не оставляет равнодушным. Но есть в этом и большой плюс, если ты побеждаешь, как Массимо Каррера, то становишься народным любимцем навсегда. Нужно абсолютно соответствовать высокому уровню нагрузки и психологическому давлению. Мало кому удалось это выдержать, — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

34-летний испанский специалист возглавил «Спартак» летом 2022 года. По итогам сезона-2022/23 красно-белые заняли в РПЛ третье место.

После 14 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» (21 очко) занимает шестое место.

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatullin-chtoby-karrera-uspeshno-vernulsya-nuzhno-porabotat-nad-bagazhom-alenicheva-304104/
Руслан Нигматуллин
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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