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Сегодня, 15:25

Зазулин заявил, что Бабич может усилить линию обороны «Зенита»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин поделился мнением о сербском защитнике «Спартака» Срджане Бабиче.

«Бабич — хороший, быстрый, мощный левоногий защитник. Он обладает хорошими качествами, не деревянный. Может усилить линию обороны «Зенита», если Алип уедет играть в другой чемпионат. В этом случае им могут заинтересоваться в Петербурге», — цитирует Зазулина Legalbet.

Бабич стал игроком «Спартака» в августе этого года, перейдя из «Альмерии». Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне РПЛ серб провел 7 игр, в которых забил 1 гол.

Источник: https://legalbet.ru/news/zazulin-babich-mozhet-usilit-liniyu-oboroni-zenita/
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Игорь Зазулин
Срджан Бабич
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