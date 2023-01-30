Зазулин заявил, что в «ПСЖ» Малкому придется доказывать все с начала

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин поделился мнением относительно возможного перехода бразильца Малкома в «ПСЖ».

«Малкому надо уходить. Это «ПСЖ», это вызов, ему 25 лет, когда дальше-то вызовы принимать в своей жизни? Придется доказывать все заново, но уважают сильных. Да и далеко не каждому дается шанс играть в таком ПСЖ. Когда тот же Семак там играл, это был совсем другой «ПСЖ». В крайнем случае, Малком всегда может вернуться. «Зенит» без него потеряет в качестве и скорости. Хотя, конечно, более системообразующие футболисты — это тот же Вендел, Клаудинью и Барриос на своих позициях. Малком — креативный футболист, который обостряет, забивает. Но перед «Зенитом» не стоят сейчас супер-задачи, чтобы о чем-то жалеть. Его заменят, пусть, может, не настолько эффективно», — приводит слова Зазулина «РБ Спорт».

Ранее стало известно о том, что генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи по поводу трансфера Малкома. Отмечалось, что «Зенит» не будет рассматривать предложение по футболисту ниже 40 миллионов евро.

Позже журналист Маттео Моретто сообщил, что трансфер не состоится.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за «Зенит», забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.