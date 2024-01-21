Гол 17-летнего Педро в дебютном матче помог «Зениту» разгромить «Динамо» из Самарканда

«Зенит» в товарищеском матче разгромил самаркандское «Динамо» — 5:1.

Дебютный гол за сине-бело-голубых забил 17-летний форвард Педро, который присоединился к команде зимой. Еще по одному мячу забили Марио Фернандес, Вендел, Андрей Мостовой и Дмитрий Васильев.

За команду из Узбекистана с пенальти отличился Анвар Хожимирзаев.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Динамо» Самарканд (Узбекистан) — 5:1 (3:1)

Голы: Фернандес, 13 (1:0), Вендел, 26 (2:0), Мостовой, 30 (3:0), Хожимирзаев, 37 с пенальти (3:1), Васильев, 53 (4:1), Педро, 78 (5:1).

«Зенит»: Васютин (Москвичев, 46), Марио Фернандес (Дуглас Сантос, 46), Эракович (Родригао, 46), Алип (Васильев, 46), Сутормин (Барриос, 46), Ду Кейрос (Коваленко, 46), Вендел (Клаудиньо, 46), Ерохин (Мантуан, 46), Мостовой (Изидор, 46), Сергеев (Педро, 46), Артур (Кассьерра, 46).