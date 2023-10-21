«Зенит» на своем поле встретится с «Крыльями Советов» в матче 12-го тура чемпионата России 22 октября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Крылья Советов» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Также матчи российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 11-ти туров сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, в их активе — 20 очков. Команда Игоря Осинькина набрала 21 балл и располагается на второй строчке.

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