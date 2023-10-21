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Сегодня, 16:30

«Зенит» — «Крылья Советов»: время начала и трансляция матча РПЛ

«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» в чемпионате России 22 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Семак, главный тренер ФК «Зенит».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Зенит» на своем поле встретится с «Крыльями Советов» в матче 12-го тура чемпионата России 22 октября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Крылья Советов» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Также матчи российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 11-ти туров сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, в их активе — 20 очков. Команда Игоря Осинькина набрала 21 балл и располагается на второй строчке.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Крылья Советов

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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