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РПЛ

Сегодня, 17:00

«Зенит» намерен сохранить Вендела, Клаудиньо, Барриоса и других ключевых легионеров

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Вендел, Дуглас Санто, Иван Сергеев, Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», в ходе зимней паузы в РПЛ «Зенит» не намерен продавать никого из своих ключевых легионеров.

Задача сине-бело-голубых на сезон остается неизменной — чемпионский титул и завоевание Кубка страны — и руководство клуба, по нашим данным, считает, что для ее выполнения в команде должны остаться защитники Нурали Алип (23 года, контракт до июня 2025-го) и Дуглас Сантос (29, июнь 2026-го), хавбеки Вильмар Барриос (30, июнь 2027-го), Вендел (26, июнь 2027-го) и Клаудиньо (26, июнь 2027-го), а также форвард Маттео Кассьерра (26, июнь 2025-го).

Более того — по нашей информации, в ближайший период дозаявок изменения в составе команды Сергея Семака будут носить минимальный характер.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 17 матчах.

Вильмар Барриос
Дуглас Сантос
Клаудиньо
Матео Кассьерра
ФК Зенит
Нуралы Алип
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