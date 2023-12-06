«Зенит» намерен сохранить Вендела, Клаудиньо, Барриоса и других ключевых легионеров

Как стало известно «СЭ», в ходе зимней паузы в РПЛ «Зенит» не намерен продавать никого из своих ключевых легионеров.

Задача сине-бело-голубых на сезон остается неизменной — чемпионский титул и завоевание Кубка страны — и руководство клуба, по нашим данным, считает, что для ее выполнения в команде должны остаться защитники Нурали Алип (23 года, контракт до июня 2025-го) и Дуглас Сантос (29, июнь 2026-го), хавбеки Вильмар Барриос (30, июнь 2027-го), Вендел (26, июнь 2027-го) и Клаудиньо (26, июнь 2027-го), а также форвард Маттео Кассьерра (26, июнь 2025-го).

Более того — по нашей информации, в ближайший период дозаявок изменения в составе команды Сергея Семака будут носить минимальный характер.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 17 матчах.