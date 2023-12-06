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Сегодня, 17:10

Зимой «Зенит» не станет искать вратаря

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Михаил Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», в ходе зимней трансферной кампании «Зенит» не намерен подписывать голкипера в дополнение к 36-летнему Михаилу Кержакову, 28-летнему Александру Васютину и 25-летнему Денису Адамову.

В СМИ появлялась информация об интересе сине-бело-голубых к 21-летнему вратарю «Краснодара» Станиславу Агкацеву, но она, по нашей информации, не соответствует действительности.

Кержаков в текущем сезоне сыграл за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов. Также на его счету 8 игр без прощенных мячей.

Адамов провел в сезоне-2023/24 пять матчей, пропустил 4 гола и одну встречу провел на ноль. На счету Васютина такое же количество игр, но он пропустил 7 мячей и дважды сыграл на ноль.

Александр Васютин
Денис Адамов
Михаил Кержаков
ФК Зенит
Станислав Агкацев
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