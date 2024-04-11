«Зенит» поздравил Малкома с завоеванием первого трофея после ухода из клуба

«Зенит» в своих социальных сетях поздравил вингера «Аль-Хиляля» Малкома с победой в Суперкубке Саудовской Аравии.

11 апреля «голубые волны» обыграли «Аль-Иттихад» со счетом 4:1.

«Браво, Малки!» — сказано в сообщении клуба.

Малком перешел в «Аль-Хиляль» из «Зенита» за 60 миллионов евро в июле прошлого года.

В составе сине-бело-голубых бразилец провел 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 результативные передачи. Вместе с петербургским клубом вингер стал четырехкратным чемпионом России, 4 раза побеждал в Суперкубке России и 1 раз в Кубке страны. 24 февраля 2023 года игрок получил российское гражданство.