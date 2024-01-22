«Зенит» проведет товарищеский матч против «Ноа» на сборах в Катаре

«Зенит» сыграет с «Ноа» в рамках товарищеского матча на учебно-тренировочных сборах в Катаре, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Игра с клубом из Армении состоится 6 февраля. Время начала и место проведения матча будут известны позднее.

«Зенит» встречался с «Ноа» в феврале 2021-го на сборах в Дубае. Тогда петербуржцы одержали победу со счетом 3:0.

Также отмечается, что на сборах в Катаре «Зенит» примет участие в Кубке Равноправия, где встретится с командами «Аль-Духаиль», «Шанхай Шэньхуа» и «Сантос».

Второй и третий сборы сине-бело-голубых в Катаре пройдут с 1 по 28 февраля. «Зенит» под руководством тренера Сергея Семака набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров.