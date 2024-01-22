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Сегодня, 18:14

Сергеев надеется, что Медведев выйдет в финал Australian Open и верит в рекорд Овечкина в НХЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о своих спортивных увлечениях.

«Смотрю большой теннис — сейчас идет Открытый чемпионат Австралии, интересно следить за ним, — приводит слова форварда сайт питерского клуба. — Всегда нравилось, как играл Федерер. Это большой мастер, никогда не выдавал эмоций, держал все в себе, только после победы мог показать их. Плюс дисциплина. К сожалению, он уже закончил карьеру, поэтому назову из наших Медведева — он один из самых сильных сейчас, а из европейских — Джоковича. Он — номер один. И выделю еще молодого испанца Алькараса. Говорят, что это — будущий Надаль. Он — уже вторая ракетка мира, давал конкуренцию Новаку. В матче за титул точно будут играть двое из этой тройки. Надеюсь, одним из финалистов окажется Медведев».

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертом круге Australian Open-2024 одержал победу над португальцем Нуну Боржешом (6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1) и вышел в 1/4 финала турнира, в котором сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

Также форвард прокомментировал погоню нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

«Взял с собой хоккейную книгу про Уэйна Гретцки. Чуть-чуть помню его карьеру, много читал о нем, и с этой книгой тоже хочется познакомиться, потому что это был великий игрок. Верюите, что Александр Овечкин побьет его рекорд по забитым шайбам в НХЛ, но это будет очень тяжело. У него много травм, сезон как-то не задался, но, думаю, «Вашингтон» сделает все для того, чтобы это произошло. И сам Гретцки в интервью говорил, что хотел бы, чтобы это сделал именно Овечкин», — отметил игрок сборной России по футболу.

На счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забить 64 гола.

Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в 2022 году. В этом сезоне 28-летний футболист сыграл за питерцев 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: ФК Зенит
Александр Овечкин
Иван Сергеев
Теннис
Футбол
Хоккей
ФК Зенит
Даниил Медведев
Уэйн Гретцки
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