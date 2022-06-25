«Зенит» победил «Сочи» в товарищеском матче в серии пенальти

25 июня 2022, 22:07
«Зенит» провел товарищеский матч против «Сочи» в рамках «Кубка Матч Премьер». Основное время матча закончилось со счетом 1:1.
Счет в матче открыл полузащитник сине-бело-голубых Зелимхан Бакаев. Для новичка питерцев этот гол стал дебютным в составе «Зенита».
Но почти сразу же счет в матче сравнял нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе.
Согласно регламенту турнира, после ничьи в основное время была назначена серии пенальти. Точнее оказались игроки «Зенита» — 4:2.
Напомним, что в первом матче товарищеского турнира «Зенит» также в серии пенальти победил «Нижний Новгород».