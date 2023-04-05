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«Зенит» U-12 сыграет в международном турнире Izmir Cup с «Ювентусом» и «Шальке»

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Во вторник, 4 апреля, прошла жеребьевка детского турнира для футболистов до 12 лет Izmir Cup.

Команда петербургского «Зенита» по результатам жеребьевки попала в группу H. Ее соперниками станут «Ювентус», «Метц», «Шальке», «Нефтчи», «Вестерло», а также «Бешикташ», «Гиресунспор» и «Измир».

Международный кубок Измира для детей до 12 лет постоянно проводится с 2013 года и считается одним из крупнейших международных молодежных футбольных турниров в Европе. В турнире примут участие 72 команды — 30 турецких академий и еще 40 клубов из 20 европейских стран.

«Детская Лига чемпионов» пройдет с 7 по 9 апреля в Турции.

Источник: https://www.u12izmircup.org/Haberler/170
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