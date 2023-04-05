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Радич — о возможной отставке Йокановича: «В России быстро меняют тренеров, хотя эта работа должна быть защищенной»

Алина Савинова
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Футбольный агент Деян Радич высказался о будущем главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Славиша — тренер высокого уровня. При этом не так давно работает с командой. В России часто быстро меняют тренеров, хотя эта работа должна быть более защищенной. Важно, чтобы у тренеров было больше времени для реализации идей и планов. Резких движений не должно быть. Славиша приехал, создает команду, это не быстрый процесс. Я не удивлюсь, если «Динамо» вдруг решится на резкие перестановки. Это не редкое явление. Но правильно ли это — другой вопрос. Нужно знать ситуацию изнутри. Тренерам нужно доверять на долгой дистанции. Йоканович — квалифицированный тренер, не сомневаюсь», — приводит «РБ Спорт» слова Радича.

4 апреля «Динамо» уступило «Акрону» в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, пенальти — 1:4) и покинуло турнир.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/deyan-radich-uhod-jokanovicha-v-rossii-by-stro-menyayut-trenerov-hotya-e-ta-rabota-dolzhna-by-t-zashhishhennoj/
Деян Радич
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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