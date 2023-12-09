Источник: «Зенит» заплатит 15 миллионов евро за вингера «Палмейраса» Артура

«Зенит» согласовывает последние детали перехода вингера «Палмейраса» Артура Гимараэса, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, российский клуб заплатит за 25-летнего бразильца 15 миллионов евро и еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Форвард перешел в «Палмейрас» из «Брагантино» в марте 2023 года за 8 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Гимараэс провел за «Палмейрас» 51 матч, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Сан-Паулу» отклонил предложение «Зенита» по защитнику Лукасу Беральдо в размере 18 миллионов евро.