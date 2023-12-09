Сычев: «Александр Мостовой и в футболе Царь, и в хоккее»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал, кто из футболистов лучше всех играет в хоккей.

«Я родился в Омске и с детства играл в русский хоккей, но не могу сказать, что на льду выгляжу лучше всех из бывших футболистов. Настоящий класс показывает Александр Мостовой. Смотрится получше многих. Это неудивительно, ведь он же у нас Царь. Он и в футболе Царь, и в хоккее», — заявил Сычев RT.

За свою карьеру Мостовой провел 51 матч за национальную сборную России, в которых полузащитник забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

С августа этого года 55-летний экс-спортсмен обучается на тренера в академии РФС.