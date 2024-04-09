Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:20

Жигулев вспомнил, как был близок к переходу в «Спартак»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулев вспомнил, как был близок к переходу в «Спартак».

«После Польши я какое-то время вообще ничего не делал — проводил время с семьей. Потом поехал в Москву, поддерживал форму со «Спартаком» — 2. Там тогда работал Бушманов, мы с ним знакомы по молодежной сборной. Он с радостью меня принял.

Летом, когда открылось трансферное окно, на меня вышли «Нижний», «Торпедо» и «Факел» — делали конкретные предложения. При этом, агент рассказал, что есть вариант поехать на просмотр в «Спартак». По его словам, Каттани знал меня еще со времен, когда я играл за молодежную сборную", — цитирует Жигулева Sport24.

В этом сезоне хавбек провел 13 матчей, сделав 1 ассист.

Источник: https://sport24.ru/football/news-636634-ya-dazhe-sfotkalsya-v-forme-spartaka-vse-bylo-gotovo-k-moyemu-predstavleniyu-zhigulev-o-sryve-transfera
Илья Жигулев
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Казанский назвал фаворитов первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
На смену Абаскалю везут тренера, который только три года работал главным. Что происходит в «Спартаке» и почему глава МИД лоббирует Черчесова
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ветеран «Динамо» Пильгуй обратился к Лещуку: «Игорь, старайся не терзать себя, нужно продолжать трудиться»

В «Спартаке» опровергли информацию о возможном увольнении Абаскаля