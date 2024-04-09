Жигулев вспомнил, как был близок к переходу в «Спартак»

Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулев вспомнил, как был близок к переходу в «Спартак».

«После Польши я какое-то время вообще ничего не делал — проводил время с семьей. Потом поехал в Москву, поддерживал форму со «Спартаком» — 2. Там тогда работал Бушманов, мы с ним знакомы по молодежной сборной. Он с радостью меня принял.

Летом, когда открылось трансферное окно, на меня вышли «Нижний», «Торпедо» и «Факел» — делали конкретные предложения. При этом, агент рассказал, что есть вариант поехать на просмотр в «Спартак». По его словам, Каттани знал меня еще со времен, когда я играл за молодежную сборную", — цитирует Жигулева Sport24.

В этом сезоне хавбек провел 13 матчей, сделав 1 ассист.