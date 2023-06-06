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Сегодня, 01:31

Зиньковский: «В следующем сезоне «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в следующем сезоне.

— В следующем сезоне «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство?

— Да, «Спартак» поборется, — приводит слова Зиньковского «Спорт День за Днем».

— Если уезжать в европейский чемпионат, то в какой?

— Главное, в европейский. Желательно в топ-5.

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» по итогам сезона расположился на третьей строчке, отстав от петербуржцев на 16 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/spartak-poboretsya-zinkovskiy-o-konkurentsii-s-zenitom-za-chempionstvo
Антон Зиньковский
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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