Зобнин заявил, что хочет провести 300 матчей за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что ставит перед собой цель провести 300 матчей за команду.

5 мая 30-летний футболист вышел в стартовом составе на матч против «Пари НН» (0:0) в 27-м туре РПЛ. Эта игра стала для него 246-й за «Спартак». По этому показателю он обошел Никиту Симоняна.

«Ребята сказали после игры. Приятно, конечно. Но я не заканчиваю на этом, хочу ставить перед собой новые цели. Следующая цель — 300 игр за «Спартак». Надеюсь, получится», — сказал Зобнин в интервью пресс-службе «Спартака».

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В текущем сезоне на его счету 1 гол в 25 матчах за красно-белых.