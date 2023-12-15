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Александр I. Головин — лучший футболист года по опросу «СЭ»

Александр Головин признан лучшим футболистом 2023 года в России
Отдел футбола «СЭ»
Футболист Александр Головин
Александр Головин.
Фото AFP
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Полузащитник сборной России и «Монако» выиграл наше престижное голосование и завоевал приз лучшему игроку календарного 2023 года.

Премия «Лучший футболист года в России» вручается «СЭ» восьмой год подряд. Предыдущими обладателями награды становились Федор Смолов (тогда — «Краснодар», 2016), дважды Квинси Промес («Спартак», 2017, 2022), дважды Артем Дзюба («Зенит», 2018, 2019), Никола Влашич (ЦСКА, 2020) и Сердар Азмун («Зенит», 2021).

Напомним, что право претендовать на нашу премию имеют все футболисты независимо от гражданства, которые в 2023 году выступали в РПЛ, а также игроки национальной команды России из зарубежных чемпионатов. По традиции победителю будет вручен приз — наш российский «Золотой мяч».

Александр Головин. Головин — лучший футболист России в 2023 году. Покоряет лигу 1 и проводит блестящий сезон

Премия «Футболист года» от «СЭ» с полным правом может считаться самой объективной и авторитетной. Причина в том, что в открытом и абсолютно прозрачном голосовании задействованы четыре независимые группы выборщиков, чьи голоса распределены в равных долях. Это:

— 16 тренеров клубов РПЛ;

— 16 топ-менеджеров;

— 16 журналистов «СЭ»;

— болельщики, которые принимали участие в голосовании на сайте sport-express.ru, голосуя за кандидатов из расширенного списка.

Каждый выборщик назвал свою пятерку лучших — игроки получили баллы соответственно от 5 до 1. В опросе болельщиков они достались пяти лучшим футболистам по итогам голосования. Ниже вы можете ознакомиться с общими итогами и увидеть индивидуальный выбор каждого эксперта.

На сей раз главное противостояние шло между Головиным и Федором Чаловым из ЦСКА. Но серьезной борьбы не получилось, итоговая разница огромна — 138 баллов. Столь большой (те же 138 пунктов) ранее она была только однажды — в 2020 году, когда Влашич опередил Алексея Миранчука. Все группы сошлись во мнении — Головина на первое место определили и тренеры, и менеджеры, и журналисты, и болельщики.

Хавбек «Монако» набрал 232 балла, у Чалова — 94. Третьим в общем зачете стал спартаковец Квинси Промес (84). Вендел из «Зенита» — четвертый (82), а Джон Кордоба из «Краснодара» — пятый (60).

Александр Головин (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Монпелье&raquo; (2:0). «Головин — это Модрич из «Монако»». Что пишут во Франции про игру российского полузащитника

В уходящем году Головин:

— забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач в 36 официальных матчах за «Монако»;

— установил личный рекорд результативности за год — в 2019-м он отличился восемь раз;

— трижды подряд признавался болельщиками лучшим игроком месяца (сентябрь, октябрь и ноябрь) в своем клубе, став его настоящим лидером.

Поздравляем Александра с престижной наградой!

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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