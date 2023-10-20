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Дельфин и Русалка: как выглядит и чем занимается жена нападающего «Спартака» Соболева

Отдел фото «СЭ»
Футболиост Александр Соболев и его жена Елена
Александр Соболев и его самая преданная болельщица — жена Елена.
Фото Соцсети
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Жена нападающего «Спартака» всегда готова защитить его в соцсетях.

В последнее время «Спартак» испытывает проблемы не только на поле, но и внутри команды: атмосфера внутри коллектива, по слухам, царит отнюдь не позитивная. А недавно Гильермо Абаскаль и вовсе отстранил от тренировок форварда Александра Соболева. Главный тренер красно-белых якобы недоволен поведением футболиста и нарушением игровой дисциплины. На этом фоне особенно важной кажется поддержка семьи, а с этим у Александра все в порядке, ведь его супруга Елена всегда на стороне форварда и готова защитить.

Александр Соболев и его жена Елена

Пара познакомилась накануне Нового года в 2016 году в их родном Барнауле, когда отмечала праздник вместе с друзьями. Молодые люди обменялись контактами и продолжили общение, ходили в кино, на свидания и совместные прогулки. Влюбленные быстро поняли, что их чувства очень сильны, и поженились, а через год в семье родился первенец — сын Сергей.

По образованию Елена — юрист, но после рождения сына полностью посвятила себя его воспитанию и домашнему хозяйству. За столько лет совместной жизни пара успела поменять несколько городов проживания, переезжая в связи с переходом футболиста в новую команду.

Жена Алексанра Соболева Елена
Жена Алексанра Соболева Елена
Жена Алексанра Соболева Елена
Жена Алексанра Соболева Елена
Жена Алексанра Соболева Елена

Супруги проводят много времени вместе и расстаются только во время сборов и матчей. Елена старается не пропускать домашние игры «Спартака» и сборной России, с радостью болея за мужа с трибуны. Ее поддержка сильна не только на стадионе, но и в соцсетях: девушка частенько заступается за Александра на фоне критики и недовольства хейтеров.

Александр Соболев и его жена Елена

После семи лет брака Елена по-прежнему гордится своим супругом и часто говорит, ему что он — самый лучший. Да и сам форвард не отстает от жены: он обожает делать ей сюрпризы, дарить подарки или организовывать романтические свидания.

Источник фото: соцсети Александра и Елены Соболевых

Александр Соболев
Фото
ФК Спартак (Москва)
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