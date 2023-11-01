Блистал в «Торпедо», играл за Россию на Евро, а теперь может сесть из-за наркотиков. Экс-футболитсту Бугаеву грозит пожизненное

Отец экс-футболиста заявляет, что сын невиновен.

Экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, обнаружив в его кармане около 500 граммов порошкообразного вещества, которое оказалось производным метилэфедрона. Бугаев оказал сопротивление сотрудникам полиции, за что получил семь суток в СИЗО. По статье 228.1 (производство и сбыт наркотиков) ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

«Прикубанским районным судом города Краснодара рассмотрено дело об административном правонарушении по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию...) в отношении Алексея Бугаева. Экс-футболист оказал сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к преступлению в сфере незаконного оборота наркотиков», — говорится в пресс-релизе Прикубанского суда.

Против Бугаева возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Экс-футболист уже признался, что работал наркокурьером. На такой шаг он пошел из-за долгов, которые накопились после окончания профессиональной карьеры.

«На данный момент задержан за неповиновение, — рассказал «Чемпионату» отец Бугаева Иван. — Связи с ним сейчас нет. Алексей жене сообщил, а она мне позвонила. Уже предпринимаем определенные действия. А что в Telegram-каналах пишут? 500 грамм наркотиков? Если вы в курсе, то сейчас в Краснодарском крае проводятся мероприятия. В двух словах — он попал под раздачу. По сути дела, невиновен. Оказался не в то время не в том месте».

О некогда подающем надежды футболисте давно ничего не было слышно. В середине 2010-х он выступал за «Локомотив» и «Торпедо», вызывался в национальную сборную и выступал на Евро-04. Затем произошло резкое падение на социальное дно — Бугаева будто подменили.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Яркое «Торпедо» — 2004, игра на Евро, проблемы с дисциплиной

В «Торпедо» — 2004 Алексей был заметным игроком команды без звездных легионеров, но с сильным русским костяком. «Автозаводцы» под руководством Сергея Петренко, имея в составе Александра Панова и Игоря Лебеденко, Игоря Семшова, Константина Зырянова и Сергея Кормильцева, Сергея Будылина и Дмитрия Бородина, боролись за самые высокие места и даже лидировали после первого круга. Однако после летнего перерыва произошел резкий спад: москвичи провели серию неудачных игр, а потом и вовсе свалились на пятое место, оставшись без медалей.

В 2004 году также прошел чемпионат Европы, в котором Бугаев сыграл два матча на групповом этапе: против хозяев Португалии (0:2) и Греции (2:1).

В то время 23-летний Алексей уже имел проблемы с дисциплиной. Об этом рассказывал голкипер «Торпедо» Дмитрий Бородин:

«После Евро у нас были сразу две выездные игры к «Рубину» и «Шиннику», которые шли одна за одной. Когда мы собирались в гостинице накануне вылета, то Леха просто не пришел! Тогда в Москве был пивной фестиваль, и Бугаев запил. Потом он написал нашему доктору: «Улетайте без меня». В итоге мы проиграли оба матча. Так что Леха мог подставить команду в любой момент».

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

В 2005 году Бугаев оказался в «Локомотиве» Юрия Семина, но затем в клуб пришел Владимир Эштреков, который не видел Алексея игроком основы. Тем не менее с железнодорожниками защитник завоевал Суперкубок России и бронзу чемпионата.

Затем в карьере Бугаева было три сезона в «Томи», ноль игр в «Химках», а последним клубом стал «Краснодар». В 2010 году, поиграв за «быков» всего год, Алексей завершил карьеру в 29 лет и пропал с радаров.

«Лешка — настоящий черт! На поле он умел все, — говорил Валерий Петраков, работавший с ним в «Томи». — У него были скорость, пас, удар, выбор позиции, координация, прыгучесть... Да еще и феноменальное здоровье. Обидно, что Бугаев утопил свой талант в алкоголе. Что мы только не делали! Кодировали, «зашивали». Три-четыре месяца держится, а потом все по новой. Кончилось все дебошем на сборе в Турции. Он расколотил витрину в магазине. На следующий день с Бугаевым расторгли контракт».

Петраков, кстати, ценил талант Бугаева и действительно пытался ему всячески помочь. Об этом говорил вратарь Илья Абаев в интервью «Чемпионату»:

«Он [Бугаев] моего года рождения, мы были вместе и в дубле, и в основе «Торпедо». Его много кто пытался вытащить. Петраков, например, который всегда хорошо к нему относился. Тяжело сказать, с ним так сложилось — у него было все для того, чтобы играть. Очень давно его не видел. Не знаю, как он и где он сейчас».

Сборщик макулатуры

Отыскать Бугаева удалось в 2015 году. Он не стал тренером или футбольным экспертом, а занимался сбором макулатуры и грузоперевозками. Вот так Алексей выглядел в 2015 году.

«Мы открыли большой ангар. 2 рубля 50 копеек за килограмм бумаги. Фирма? А нафиг мне фирма? Просто пункт приемки. Люди привозят бумагу, коробки... Конечно [жизнью доволен]! Никому и никогда не был обязан. Жил своей жизнью. Сейчас решаю свои вопросы теми же коробками... Почему закончил карьеру в 29? Мне — хватит. Режим тут ни при чем. Режим... Напьемся — и лежим. Это все бред. Просто я хотел быть с семьей, вот и все. Вот, допустим, я в Томске, а семья в Москве...» — рассказывал Бугаев «Советскому спорту».

Тогда Бугаев во время ответа на вопросы предлагал журналисту выпить и производил впечатление полностью потерянного человека. При этом сам он говорил, что ни о чем не жалеет.