«Звать судей из Саудовской Аравии — не выход. Наш футбол это уже проходил!» Интервью Романцева

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России отвечает на вопросы читателей «СЭ».

Все думали: если Романцев не прыгает на бровке, у него железные нервы. А я очень эмоциональный человек!

Тарас Будин: — После матча сборной России с Кенией меня больше всего удивила реакция на результат: ничью назвали позором, призвав Карпина уйти в отставку. Но откуда столько злобы? Играли же вторым составом, чтобы посмотреть в деле резерв. Или в футболе всегда так — от любви до ненависти один шаг?

— Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь — это чисто футбольная поговорка. Сколько раз сам в этом убеждался, оказываясь в подобных ситуациях! Когда после победы тебя готовы носить на руках, а уже завтра, после осечки, предают анафеме. Что ж, таковы особенности тренерской профессии. Вспомните, как после поражения в финале европейского первенства сборной СССР от Испании был отправлен в отставку — да еще с партийным выговором — Константин Иванович Бесков. И хотя партийные начальники уже в прошлом, отношение к людям моей профессии, увы, не меняется. Вот почему я всегда говорю тем своим ребятам, кто выбрал ее: будьте готовы ко всему и умейте держать удар. Вот вы, Тарас, удивляетесь озлобленности, которую вызвала ничья с Кенией — хотя все знали, что это рабочий эксперимент. А я, к сожалению, этому не удивился, поскольку знаю: есть людишки, которые сидят в засаде и ждут любого повода, чтобы выплеснуть накопившуюся желчь. Отсюда и призывы: «Долой Карпина!» Мне вспоминается, как иногда после побед «Спартака» мудрый Николай Петрович Старостин в шутку говорил мне: «Эх, Олег, сколько же ты сегодня себе врагов нажил. Ну, ничего, привыкай. И запомни — сильных не любят только слабые!»

Сергей Воронцов: — Как оцените поведение Виктора Гончаренко, после матча с «Ростовом» отказавшегося отвечать на вопросы журналистов и молчавшего во время интервью? Случались ли в вашей карьере подобные ситуации?

— Если честно, то осуждать Виктора Михайловича я не вправе, поскольку мне нетрудно представить его состояние. В мои тренерские времена почему-то считалось, что если Романцев не прыгает на бровке, то у него железные нервы. На самом деле я очень эмоциональный человек! Но привычка сдерживать себя во время матча могла обойтись всплеском эмоций в раздевалке. Я уж не говорю о пресс-конференциях, где мог взорваться после какого-нибудь провокационного вопроса! Так что, когда чувствовал это, избегал общения с прессой. Вот почему по-человечески понимаю состояние тренера «Урала», чью работу перечеркнуло отвратительное судейство, против которого он таким образом и выразил свой протест.

Хотя, знаете, одну пресс-конференцию вспоминаю с большой теплотой. Несмотря на то, что тогда, в 99-м, мы сыграли вничью с Украиной и лишились путевки на чемпионат Европы. Но в пресс-центре «Лужников» журналисты встретили меня аплодисментами! И это было проявлением их отношения к сборной своей страны. Чем до сих пор и горжусь!

Сергей Карасев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Никогда не считал деньги в чужом кармане. Особенно в судейском

Никита Рогов: — Похоже, «Зенит» набирает игровую форму, в которой он пять раз подряд становился чемпионом. Но почему-то все равно приходится слышать, что в этом нет заслуги Сергея Семака — якобы, работая в таких условиях, любой тренер выиграл бы золото. Но почему тогда это не вышло у Луческу и Манчини, у которых в Питере были точно такие же условия?

— Считаю, что оспаривать роль Семака в такой золотой серии могут либо совершенно нефутбольные люди, либо его заклятые враги. Обычно подобные разговоры о тренере возникают, когда его команда начинает спотыкаться. После потери Малкома и Кузяева «Зенит» не очень уверенно входил в сезон, терял дома очки, что обычно случалось нечасто. Вот и всколыхнулись недруги, заговорив о потери мотивации, пресыщенностью победами и, конечно же, просчетах Семака. Замечу, что у «Спартака» тоже случалось, когда мы трудно начинали чемпионат. Но затем набирали обороты и делали концовку золотой. Убежден, что у Сергея Богдановича достаточно опыта, чтобы вновь вырулить на чемпионскую колею. Тем более что зимой «Зенит» укрепит атаку молодым бразильцем Педро. А то, что Семак обладает чутьем на таланты, все убедились после приглашения Малкома, в котором многие сомневались. Но тренер настоял на своем. Вообще твердость и последовательность в решениях — стиль его работы. Хотя с учетом нынешнего состояния «Краснодара» выиграть шестой титул кряду будет сложнее.

Что касается осечек в «Зените» Луческу и Манчини, то, скорее всего, здесь сказалось отсутствие у них менталитета, который необходим иностранцу для работы в России. Дик Адвокат же сумел почувствовать и команду, и российский футбол! Что подтвердилось его яркими победами.

Леонид Горевой: — Вы уже высказывались о повышении зарплаты судьям, хотя их работа вызывала нарекания. Но недавно им снова повысили оклад — хотя скандалы происходят чуть ли не в каждом туре. Не удивляет ли вас это решение и как относитесь к приглашению в РПЛ арбитров из Саудовской Аравии?

— Никогда не считал деньги в чужом кармане. Особенно в судейском. Просто в советские времена нас учили, что деньги прибавляют тем, кто хорошо и с душой делает свою работу. Чего о наших судьях, при всем желании, не скажешь. Но, видимо, у футбольных руководителей иное мнение. Вот я и подумал: не начать ли платить арбитрам согласно качеству их работы? А давать ей объективную оценку будет специальная бригада специалистов. К примеру, отсудил без проколов — получи сполна. Допустил какие-то ошибки — денег поменьше. А уж если провалил игру — извини, свободен! Возможно, вариант спорный. Тогда предложите другой — делать ведь что-то надо!

Что касается приглашения арбитров из Саудовской Аравии, то это не выход из положения. И лично мне не очень понятно, что породило такую идею — отсутствие веры в порядочность наших арбитров или признание их профессиональной беспомощности? Помнится, нечто подобное наш футбол уже проходил, и ожидаемой пользы это не принесло. Теперь будем надеяться на то, что загадочные судьи из самой Саудовской Аравии, рейтинг сборной которой в ФИФА ниже нашего, наведут порядок в РПЛ. И как тут не вспомнить незабвенного Остапа Бендера, восклицавшего: «Заграница нам поможет!» Хотя после применения полиграфа нас вряд ли чем-то можно удивить.

Борис Родин: — Президент РПЛ Александр Алаев довольно жестко высказался и о качестве судейства, и о работе ЭСК РФС, добавив, что его встреча с Мажичем потеряла смысл. Но, возможно, серб придерживается политики ФИФА и УЕФА, которые всегда отстаивали интересы арбитров? А те, зная это, позволяли себе многое... Вспомните полуфинал «Спартака» с «Антверпеном»!

— Этот «Антверпен» мне по сей день снится! Если уж президент лиги не в состоянии ничего изменить, то совсем тревожно становится. Признаюсь, с появлением ВАР я надеялся, что теперь-то все скандалы и судейские дрязги уйдут в прошлое. Но оказалось, что для нас это стало очередной проблемой. И теперь наказывают не только судей, обслуживающих матч, но и тех, кто контролирует игру, сидя у монитора.

Что касается позиции ФИФА и УЕФА в вопросах защиты рефери, вспоминаю еще один случай по отношению к «Спартаку». В одном из матчей Лиг чемпионов в «Лужниках» мы, согласно протоколу, перед вторым таймом должны были появиться у выхода на поле. Что и было сделано. А вот соперника пришлось ждать. Это вызвало возмущение телевизионщиков, у которых все было расписано по минутам. Что не осталось без внимания комиссара матча из Польши, искавшего любой повод для придирок. Но в рапорте с жалобой на невыполнение регламента он почему-то назвал нарушителем «Спартак», которому и пришел штраф. А жаловаться в УЕФА — все равно что жаловаться на жену теще...

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не слышал, чтобы Карпин когда-нибудь жаловался

Дмитрий Рагозин: — Недавно Александра Головина признали игроком месяца в «Монако», а также включили в символическую сборную топ-5 лиг за неделю от La Gazzetta dello Sport. Как оцените эти события? И подтверждают ли они слова Карпина, который считает, что выступление наших игроков в Европе делает их сильнее?

— Тысячу раз готов подписаться под словами Карпина, которые с ног на голову перевернули некоторые депутаты и репортеры. История с Головиным подтверждает, что Валерий прав. А то, что сегодня во Франции аплодируют российскому игроку, говорит об уважении к футболу нашей страны. Что по нынешним временам особенно важно. А разве не вызывает чувство гордости то, что в музее «Манчестер Юнайтед» почетное место отведено Андрею Канчельскису?! Или памятник, который собирались поставить болельщики «Сельты» в центре города своему любимцу Александру Мостовому? Головин своей игрой тоже дает понять: нас не вычеркнуть! Удачи тебе, Саша!

Ольга Горина: — В этом сезоне «Ростов» не раз вел в два мяча, но упускал преимущество: в Калининграде сыграл вничью, а Краснодару вообще проиграл. При этом дома выглядел убедительнее — и с «Зенитом», и в последних матчах. Можно ли объяснить такие перепады проблемами с логистикой, которые команда Карпина испытывает из-за закрытого аэропорта?

— Вполне допускаю, что подобные сложности могли сыграть свою роль. В футболе нет мелочей — это закон! А в современном футболе, где подготовка к матчам должна быть продумана до мелочей, — особенно. И любые отклонения от нее сказываются на игре. Помню, когда в Кубке «Спартаку» попался «Металлург» из Красного Сулина, мы заранее отправили туда человека, который изучил весь маршрут, ознакомился с условиями проживания, питания. Хотя выступавший во второй лиге соперник сделал все, чтобы мы не испытывали никаких проблем.

Знаю, что, добираясь на кубковую игру с «Уралом», ростовчане сначала пять часов тряслись в автобусе до Ставрополя, а после еще три часа летели в Екатеринбург. После таких переездов непросто даже персоналу команды. А каково тем, кто выходит на поле? Как их восстановить? Тем более что у тренера есть еще и проблемы с составом, травмированные... Но не слышал, чтобы Карпин когда-нибудь жаловался. Он из бойцов! Так что терпения и удачи тебе, Валерий Георгиевич! И очень надеюсь, что уверенные победы над «Ахматом» и «Локомотивом» подтверждают то, что твой «Ростов» встает на ноги.

Почему бы не пригласить в наш чемпионат клубы из Белоруссии? Но для начала возродить бы Кубок Содружества!

Денис Клюев: — Как относитесь к возможному включению в российский чемпионат клубов из Белоруссии, о котором заявил министр спорта Олег Матыцин?

— А почему бы и нет? Главное — не стоять на месте и искать новые пути для движения вперед. Я не очень знаком с белорусским футболом. Но много хорошего слышал о его воспитаннике Александре Глебе, поигравшем в «Барселоне» и «Арсенале»; о еврокубковых победах БАТЭ над топовыми командами при Гончаренко, который сейчас работает в России. Словом, попробовать стоит! Но думаю, что прежде стоило бы попробовать возродить Кубок Содружества, пригласив чемпионов стран СНГ. Помню, как интересно и остро проходил этот турнир! Уверен, он вызовет большой интерес и сейчас. А значит, подтянутся телевидение, рекламодатели, букмекеры.

Дмитрий Сорокин: — Миодраг Божович однажды сказал, что российским футболистам часто не хватает характера, потому что они начинают рано зарабатывать большие деньги. Согласны с этим?

— Думаю, что Миодраг знает о чем говорит. Помню, один из тренеров «Спартака» Иван Варламов повторял: «В футболе одни игроки деньги зарабатывают, а другие — получают». Еще не нюхавшие пороха мальчики уже знают: раз у них российские паспорта, платить все равно будут. Значит, можно не вкалывать на тренировках и дать слабину в игре. Конечно, это не ко всем относится. Вспоминаю, как уезжал из «Зенита» в Испанию Саша Кержаков. Уезжал, теряя в деньгах. Но парень хотел проверить себя в другом футболе, получить в нем закалку, а потом вернуться в свой клуб. И сделал это с честью. Потому так ярко и прожил игровую жизнь и в родном «Зените», и в сборной. Надеюсь, что такой же окажется судьба и Александра Головина. Как и Кержаков, он уже показал, что для этого требуется характер и преданность игре. А их за деньги не купишь. Именно об этом с сожалением и говорил Миодраг для тех, кто живет в футболе одним днем.

P.S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню: любите «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев!