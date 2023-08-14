Биография Арсена Захаряна: от «Динамо» и сборной России до «Реал Сосьедад»

История жизни и карьеры полузащитника Арсена Захаряна.

Арсен Норайрович Захарян

Дата рождения: 26 мая 2003 года.

Место рождения: Самара, Россия.

Рост: 183 см.

Вес: 72 кг.

Детские годы и семья

Родители Арсена Захаряна — Норайр и Кристина — родом из Арцаха (Нагорного Карабаха).

У футболиста сборной России есть два брата: старший, Давид, и младший, Артур . Старший брат Арсена — тоже футболист. Именно по его стопам пошел будущий динамовец — в шесть лет он начал заниматься футболом в детской команде «Крыльев Советов» из Самары.

Позднее Арсен также был в тольяттинской академии имени Юрия Коноплева и уже оттуда в 2017-м перебрался в академию «Динамо».

Карьера Захаряна в «Динамо»

Арсен Захарян является воспитанником «Крыльев Советов». Его первым тренером был Владимир Королев. В академию московского «Динамо» игрок попал еще в юношеские годы.

В сезоне-2020/21 полузащитник начал выступать в составе второй команды московского клуба. В августе 2020-го хавбек дебютировал в ПФЛ в игре против «Торпедо». В этой встрече новичок вышел в стартовом составе и стал автором гола на 73-й минуте.

Спустя пару месяцев Захарян дебютировал в РПЛ — это произошло в игре против «Тамбова». Юный футболист вышел на замену на 76-й минуте матча вместо Дмитрия Скопинцева.

О дебюте игрок высказался сдержанно, при этом добавив, что совершенно не волновался. «Впечатления получились очень яркие. Морально я был готов, и не сказать, что особо волновался. Нам, молодым, еще за несколько дней до игры сказали, чтобы мы готовились, так как можем выйти против «Тамбова», — сказал Захарян в интервью Transfermarkt.

В начале октября успехи Арсена заметили в Европе. Футболист был включен в топ-60 лучших молодых футболистов мира по версии британского издания The Guardian. Примечательно, что представитель «Динамо» был единственным россиянином, попавшим в данный рейтинг. Компанию ему составили игроки топ-клубов — «Реала», «Барселоны», «ПСЖ» и других.

Номер Захаряна в «Динамо» — 47. По состоянию на август 2023-го полузащитник провел в составе первой команды московского клуба 89 игр и забил 19 голов.

Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Карьера Захаряна в сборной России

Захарян в возрасте 18 лет был включен в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы-2020 (финальный турнир Евро прошел летом 2021 года). Но впоследствии Арсен был вынужден пропустить турнир: он не попал в итоговую заявку национальной команды из-за бактериальной ангины.

Дебют Захаряна в сборной России состоялся уже после Евро-2020. Полузащитник вышел на поле в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Хорватией (0:0). Игра прошла 1 сентября 2021 года в Москве на стадионе «Лужники». Это был также дебютный матч для нового главного тренера сборной России — Валерия Карпина.

«Спасибо за поздравления с дебютом. Эмоции, думаю, хорошие. Хотелось бы, конечно, выиграть, но матч получился неплохой, поэтому доволен», — оценил свой дебют и примечательный факт биографии Захарян в эфире «Матч ТВ».

На август 2023 года Арсен провел семь матчей в составе сборной России и не отличился забитыми голами.

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Зарплата Захаряна

В апреле 2021-го 18-летний футболист заключил с «Динамо» контракт на три года. По данным портала eurostavka.ru, месячная зарплата игрока составила 35 тысяч евро в месяц, подписной бонус — 8 тысяч евро.

Зарплата Захаряна должна была расти каждый сезон в зависимости от успешности его выступлений, как и сумма отступных. Эта опция была предусмотрена исключительно для европейских клубов. По данным «СЭ», в сезоне-2021/22 стоимость выкупа составляла 12 миллионов евро, а в следующем — 15.

Трансферная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, в июне 2023-го составила 15 миллионов евро. В сентябре 2021-го по этому показателю полузащитник «Динамо» и сборной России входил в топ-20 самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет — Арсен занял 16-ю строчку (цена — 9 миллионов евро).

Интерес со стороны европейских клубов

В сентябре 2021 года появилась информация, что Захаряном интересуются «Лейпциг» и «Челси», а на матче с ЦСКА присутствовал скаут «Барселоны». Также сообщалось, что за 18-летним полузащитником следят многие другие зарубежные клубы.

П о данным «С Э» на сентябрь 2021 года, Захарян не согласился бы на переход в «Барселону», даже если такое предложение поступило бы. В окружении Арсена считали, что развитие его карьеры должно быть более плавным. Трансфер в каталонский клуб стал бы прыжком через две ступеньки с туманными перспективами в плане игрового времени. При этом сам игрок на тот момент не горел желанием уходить из «Динамо».

Переход в «Реал Сосьедад»

Летом 2022 года появилась информация о намерении «Челси» выкупить Захаряна за прописанную в его контракте сумму отступных в 15 миллионов евро. Однако сделка перед закрытием транферного окна не состоялась. Больше года в числе претендентов на Арсена назывались разные клубы из Англии, Италии, Нидерландов, Бельгии и Испании.

В августе 2023 года появилась информация о возможном переходе Захаряна в испанский клуб «Реал Сосьедад». 13 августа пресс-служба команды из Сан-Себастьяна сообщила «СЭ», что сделка близка к завершению, а генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что бело-голубые согласовали сделку с «Реал Сосьедад», а игрок в скором времени отправится на медосмотр. По данным «СЭ», баскский клуб заплатит за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро плюс бонусы.

«Принципиальная договоренность по этой сделке достигнута, но формально мы еще не закрылись. Поэтому не делаем никаких объявлений. Игрок полетит на медосмотр. По его итогам после согласования всех деталей контракта будем давать новости. Арсен улетает. Схема получения денег? Этот вопрос в проработке. Есть соотвествующий опыт. У нас была сделка с «Болоньей», мы получили деньги. Они перечислили их нам на счет», — сказал Пивоваров о контактах с «Реал Сосьедад» по трансферу.

Ранее за «Реал Сосьедад» играли только два российских футболиста — Валерий Карпин (194 матча и 37 голов в 1994-1996 и 2002-2005 годах) и Дмитрий Хохлов (113 матчей и 15 голов в 2000-2003 годах).

Достижения Арсена Захаряна

Бронзовый призер чемпионата России (2021/2022)

Финалист Кубка России (2021/2022)

Лучший молодой игрок сезона по версии РФС (2021/2022)

В топ-10 самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет ( март 2022 года )

Личная жизнь

У Захаряна есть армянские корни. Футболист не любит выставлять свою личную жизнь и детали биографии напоказ. Поэтому информации о девушках или подругах Арсена в открытых источниках нет.

Шеф отдела футбола «СЭ» Константин Алексеев в феврале 2021 года так охарактеризовал полузащитника: парень оставляет самое приятное впечатление своей рассудительностью. Лучшим своим человеческим качеством Захарян считает скромность, а игровым — спокойствие на поле.

Любимый игрок Захаряна — Криштиану Роналду. Факт из биографии: Арсен принимает участие в проекте «СЭ» «Год за годом» — в начале 2021, 2022 и 2023 годов ответил на одинаковые вопросы о себе, жизни и карьере.

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