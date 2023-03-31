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Сегодня, 00:00

«Чему я вас могу научить?» — поразился Моуринью». Интервью гендиректора суперзвездного «Анжи»

Юрий Голышак
Обозреватель
Тренер Жозе Моуринью.
Жозе Моуринью.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Telegram Дзен
Обозреватель «СЭ» отыскал бывшего генерального директора «Анжи» Айваза Казиахмедова.

Мне всегда было интересно — чем занимаются люди, игравшие в нашем футболе роли значительные, но вдруг отошедшие в тень? Где эта тень? Счастливы ли они?

В моем перечне много имен. Каждого, бог даст, расспрошу. Пока же отыскал в Москве Айваза Казиахмедова. Служившего вице-президентом «Анжи» во времена первого всплеска. Когда Махачкала на границе веков едва не дотянулась до медалей.

Во времена следующего всплеска, памятного всему миру, Казиахмедов был персоной номер два в клубе. После Сулеймана Керимова. Это он вручал перед телекамерами футболки «Анжи» всем великим. Это он украшал автографом их контракты.

А теперь преподает в финансовом университете. Принимает меня на кафедре. Улыбается расспросам о дне вчерашнем.

«Вокруг ЖЭКа»

— От футбола вы отошли?

— Отошел от управления в футболе, когда закончился контракт с «Локомотивом», где был исполнительным директором. Вернулся к преподавательской работе. Сегодня я доцент кафедры маркетинга и спортивного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.

 
Юрий Красножан. «Отношения с Это'О у него не сложились». Почему Красножана в 2012 году уволили из «Анжи» до первой официальной игры

— Мне-то говорили, вы занимаетесь каким-то полиграфическим бизнесом.

— Это тоже было. Действительно, два года занимался полиграфическим бизнесом. Выпускали журнал «Вокруг ЖЭКа».

— Что-что?

—  Создали свой журнал. Где, кстати, был раздел «Спортивная кухня». Я был исполнительным директором издательского дома. Журнал жив и по сей день, довольно востребован. Пригласили друзья, стало интересно... Еще был вице-президентом девелоперской компании «ИНГРАД», отвечал за спортивные объекты. Параллельно делегатом на матчах РПЛ.

Открытая лекция

— Я бы работу со студентами ни на какую другую не променял.

— Вы правы — это настолько интересно! Я же еще в Плехановском преподавал и преподаю до сих пор, это альма-матер. Но сейчас больше занят научной работой в финансовом университете. Возглавляет его профессор Илья Васильевич Солнцев, человек с большим опытом работы в финансовых темах ФИФА, УЕФА и РФС.

— Какой предмет ведете?

— Управление спортсооружениями, менеджмент спортивных команд и организаций. Студенты сейчас хорошо представляют, кто к ним приходит читать лекцию. Мне кажется, им интересно. Ежегодно среди студентов проводится опрос на тему «Преподаватель глазами студентов» — и мой рейтинг 9,82 из 10.

— Это много?

— Это просто супер. Я обожаю практические лекции, выездные. Например, отправиться в «Мегаспорт» или Лужники. Руководят там мои знакомые, принимают с радостью. Все это называется «открытая лекция». Ходим, смотрим. Представитель стадиона рассказывает, я дополняю.

— Мне б такие лекции в 92-м году.

— Ребята в восторге! Вот Лужники — это же не только БСА. Если смотреть только главную арену, это не очень интересно. Стадион и стадион. Они похожи! Но собраться на Воробьевых горах, за два часа обойти целиком спортивный кластер, где и зал бокса, и дворец Ирины Винер, после заглянуть в здание Олимпийского комитета... Ребятам же интересно, где находился весь Госкомспорт!

— Здорово.

— Такие лекции почти не пропускают. Посещаемость отличная. Начинают расспрашивать про стадион — а потом все равно сворачивают на внутрикомандные отношения...

Экс-гендиректор "Анжи" Айваз Казиахмедов.
Айваз Казиахмедов.
Александр Федоров, Фото "СЭ"

Ужас 84-й минуты

— По футболу-то скучаете? На игры ходите?

— Обязательно! Как не скучать по футболу — если большую часть жизни провел в нем?

— Депутата Терюшкова отодвинули от «Химок» — так на следующем матче позировал возле касс. Улыбаясь, покупал билет. Тоже ходите по билету?

— Пока не случалось. Друзья приглашают в свои ложи.

— Валерия Газзаева спрашивал недавно — готов ли вернуться к тренерской работе. Тот усмехнулся: «Прошу предложений на эту тему мне не делать». Вы в футбол вернулись бы?

— С радостью!

— Я ждал такого ответа.

— Как только представится малейшая возможность — вернусь сразу. В первые руководители не рвусь. Главное, чтоб была интересная задача. Как давным-давно в РФС — когда поручили заниматься лицензированием и сертификацией стадионов...

 
Фанаты &quot;Анжи&quot; с баннером в поддержку команды. "Живи, "Анжи". Исповедь болельщика

— Ничего этого в России еще не было?

— Только создавалась система лицензирования. Это еще при Колоскове. Пришло указание от УЕФА: провести! Я возглавил этот отдел. А до этого работал в премьер-лиге административно-финансовым директором с Виталием Мутко. Очень люблю проекты! Довести стартап до пуска. Потом становится скучновато. Тянет что-то опять строить с нуля. Заняться сертификацией стадионов было настолько интересно, что сразу попросил Виталия Леонтьевича отпустить на этот проект. Все писалось с чистого листа! В 2006-м в Любляне присоединились к конвенции по тренерским квалификациям. Категория Pro, A, B...

— Шамиль Лахиялов говорил: «Часто снится наш старый стадион «Динамо», играем на нем...» Вам что-то футбольное снится?

— Очень часто!

— Что именно?

— Да вот тот же стадион «Динамо» в Махачкале. Намоленное место, там удивительный директор — первый олимпийский чемпион Дагестана Загалав Абдулбеков, фантастический человек...

— Прекрасно его знаю.

— С этого стадиона началось восхождение «Анжи» в 99-м году — почти весь состав был из российских ребят. Потом привезли первых иностранцев — Ранджеловича и Рахимича, в воротах стоял Лазо Липоски... Атмосфера была потрясающая! Поле отремонтировали, поставили пластиковые скамейки. Я был вице-президентом того «Анжи" — мы почти дотянулись до бронзы и вышли в финал Кубка России. Что медали, что кубок упустили на последней минуте. Второй мой приход в клуб — завоевали бронзовые медали и опять-таки дошли до финала Кубка!

— А там — новая трагедия.

— Да. Снова проиграли по пенальти — уже ЦСКА... Вы про сны спрашивали? Вот недавно приснился матч в Варшаве!

— С «Рейнджерс»?

— Да. У нас Илюша Цымбаларь играл, в составе «Рейнджерс» — Канчельскис. Хоть на поле не вышел. Там были другие звезды — Каниджа, де Бур, тренировал Дик Адвокат... Вот этот «фильм» прямо прокрутился перед глазами — и ужас приближения к 84-й минуте. Когда пропустим гол после рикошета. Штрафной, удар в «стенку» — отскок от ноги своего, мяч летит в ворота... Вы помните, как мы вообще оказались в Варшаве?

Футболист Илья Цымбаларь.
Илья Цымбаларь в "Анжи".
Альберт Токаев/News Team

«Керимов лично летал в Ньон, встречался с Платини»

— Вот и расскажите.

— В конце 90-х события на Кавказе. УЕФА принимает решение — вообще никаких международных матчей на Северном Кавказе. Как мы ни старались, как ни упрашивали — словно в стену уперлись!

— Не слушали?

— Надо отдать должное УЕФА — прислали комиссию. Кстати, во главе с Теодором Теодаридисом, который сейчас генеральный секретарь. Прилетел в Махачкалу с группой товарищей из УЕФА, все осматривали. Потом появились представители «Глазго» — проверили все вплоть до гостиницы.

— Что ж вы не напоили их до беспамятства?

— Не удалось!

— Вот это печально.

— Думаю, это не помогло бы. Гостиницы Махачкалы в то время оставляли желать лучшего, что называется. Для команды что-то приличное нашлось бы — но там же еще болельщики приедут! Плюс встал вопрос приема самолета определенного класса. Много моментов! Еще и гражданам Великобритании на уровне правительства было запрещено посещать территорию Северного Кавказа. Вернее, «не рекомендовано». «Глазго» обратился в УЕФА как раз по этому пункту — «не можем ехать!».

— Все понятно.

— Мы тогда ответили: «Ok! Давайте встречаться в Москве. Или в любом другом городе Российской Федерации...» Играл же «Терек» в Москве! Мы даже предложили «Рейнджерс»: сами выбирайте город, выбирайте стадион. Но впервые за всю историю УЕФА было принято странное решение — играть на нейтральном поле. Причем все определится в одном матче. Как? Почему? Тогда Герхард Айгнер был генеральным директором...

— Он русских ненавидит. Это факт известный.

— Тогда я этого не знал. Потом рассказали — относится как-то так... Вот нас и затащили в Польшу. Без шансов отыграться.

— Кому нейтральное поле подходило больше?

— Шотландцам. Мне так показалось. Болельщиков почти не было. Ну кому мы нужны в Варшаве? Пришли работники посольства. Кто-то из поляков просто так забрел. На огромном стадионе собралось тысячи две... Потом история повторилась!

— Когда?

— Через 11 лет. «Анжи» выходит в Лигу Европы — и опять нам не дают играть в Махачкале! Хотя все события на Кавказе давно закончились!

 
5 июня. Москва. Магомед Адиев в редакции &quot;СЭ&quot;. "Анжи" предали". Интервью-исповедь Магомеда Адиева

— Что-то пытались доказать в УЕФА?

— Сначала сочинили письмо — я лично составлял. До сих пор помню: «УЕФА говорит о ценности развития футбола. Наш акционер вкладывает деньги в это развитие, содержит академию, строит стадион, базу. Вы должны способствовать!» В частных беседах с руководством УЕФА было полное понимание, как казалось. Потом Сулейман Абусаидович и я несколько раз летали в Ньон. Лично встречались с Платини!

— Что говорили?

— Просили только одно: «Пришлите комиссию. Нет причин отказывать — в Европе ситуация сложнее!» Как раз в Израиле что-то творилось. Никто матчи переносить не собирался.

— Что Платини?

— Четко сказал — комиссию мы вам пришлем.

— Ну и?

— Вместо комиссии мы увидели письмо за подписью Маркетти. Это директор по проведению соревнований УЕФА. Читаем: «По таким-то причинам комиссию, к сожалению, прислать не можем...» Даже не приехал никто!

— Какая неприятность. Даже личного обаяния Керимова не хватило?

— Вообще-то Керимов — уникальный переговорщик. Бесподобно разговаривает — тепло, мягко... Лично участвовал во всех разговорах с УЕФА!

— Располагающий, судя по телекадрам.

— Очень. Просто потрясающий человек. Я это увидел на встречах с болельщиками. Даже в офис к себе приглашал. Как матч в Москве — говорит: «Собираем актив!»

— Много приходило?

— Человек сорок. Все в одной комнате. Керимов на часы не смотрел — подолгу рассказывал, как пробивался наверх... Социальные истории для него имели громадное значение. Сколько к нему обращались за помощью — не помню ни одного отказа! Кому деньгами поможет, кому лечением за границей. Все безвозмездно.

Президент "Анжи" Сулейман Керимов.
Сулейман Керимов.
Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

«Через месяц понял — зря ушел из «Анжи»

— Я слышал, в родной Дербент отправляет каждый год большие миллионы.

— Я вам другое скажу — Сулейман Абусаидович финансировал хадж в Мекку огромного количества людей, строительство мечети на проспекте Мира.

— Эта мечеть тысячу лет стоит.

— На месте старого здания было выстроено новое.

— Чувствую, впечатлил вас.

— Не то слово. Харизма! А поддержка мне была каждую секунду.

— Сегодня у вас есть его телефон?

— Давно не созванивался. Последний раз общались году... в 2016-м. Есть телефон приемной. Никаких проблем поговорить не будет, если наберу. Просто Сулейман Абусаидович крайне занятой человек. Беспокоить без повода не имеет смысла.

— Главный урок, который получили в «Анжи»?

— Не принимать поспешных решений.

— Урок «не принимать поспешных решений» обычно доходит через те самые поспешные решения. Ваши?

— Я считаю, что рано ушел из клуба.

— А что там делать-то было еще?

— Многое было что делать! Просто до этого два года прожил в режиме нон-стоп, а я человек с большим чувством ответственности. Видно, перегрузился. Мне нужно было просто уйти в отпуск недели на две-три, вполне хватило бы.

— Ушли сразу после «смены курса»?

— Еще год отработал. Пост директора оставил в марте 2014-го. А членом совета директоров оставался до лета, уже работая в «Лиге ТВ».

 
Роберто Карлос и&nbsp;Самюэль Это'О.«Роберто Карлос бежал за фанатом. А Это'О примерял милицейскую фуражку». Воспоминания гендиректора «Анжи» «золотого» периода

— Я и не подозревал что ваш уход из «Анжи» был столь драматичным.

— Да ничего драматичного! Уходил легко. Мы же обсуждали на заседаниях какие-то перемещения. Как раз и контракт у меня заканчивался. Я попросил: переместите меня, хочу сменить проект... Это единственное, за что мне обидно в истории с «Анжи», — рано ушел, поторопился. Ну и не выиграли первое место. Я чувствовал — уже могли. Было близко.

— Даже в плавных уходах есть «последняя капля».

— Да не было ничего. За что себя и корю — это было спонтанное решение! Вот не надо было этого делать!

— Когда поняли, что ошиблись?

— Через месяц.

— По каким признакам?

— Просто отдохнул. Чувствую — в голове крутится и крутится эта работа! Настолько прикипел! Не хватало энергетики. Организм требовал: надо решать вопросы по команде, академии...

— Так попросились бы назад.

— Поезд ушел...

— Мне-то казалось, к моменту вашего ухода клуб стремительно пикировал вниз. У вас было другое ощущение?

— Было ощущение перестройки — и она казалась оправданной. Вот стремились-стремились к результату — а не получалось... Решили сделать ставку на молодежь, на своих парней. К тому моменту академия уже два года как работала. Кстати, созданная с нуля. Это действительно считали «изменением вектора».

— После «смены курса» Керимов продолжал пару лет владеть командой. На играх уже не появлялся?

— Я, оставаясь в «Анжи» еще год, видел его постоянно. Сулейман Абусаидович даже на тренировки приезжал. Может, чуть реже, чем прежде.

— Он был прав, решив поменять тот самый «вектор»?

— Думаю, да. Но это было не только его решение, а общее, совета директоров. Мы вместе все обсуждали.

— Со стороны казалось — Керимов с утра проснулся и передумал вкладываться...

— Ничего подобного. Керимов все обсуждал с советом директоров. Возглавлял совет очень уважаемый человек Константин Ремчуков. Этот совет часто собирался. Никакой спонтанности лично для меня в том решении не было.

— Значит, задолго до того, как это было объявлено, вы уже представляли, что смена грядет?

— Представлял? Пожалуй, нет...

— Что поняли о самом себе за время в «Анжи»? Какие качества открыли?

— Не ожидал, что быстро адаптируюсь к новому масштабу. Смогу настолько легко руководить огромным количеством людей.

Айваз Казиахмедов.
Александр Федоров, Фото "СЭ"

«Со сменой курса зарплату никому не сократили»

— Как объявили команде, что проект сворачивается?

— Вообще не было никаких объявлений.

— ???

— Это со стороны казалось — все случилось в одночасье. Внутри все было плавно. Растянулось на несколько месяцев! Никаких слез и трагических прощаний не было.

— Говорили, интерес Керимова подкосило поражение в финале Кубка по пенальти от ЦСКА.

— Не думаю. После этого было еще открытие «Анжи Арены», всякие мероприятия.

 
Гус Хиддинк и&nbsp;Элизабет. Хиддинк и каша: овсянка, сэр! История одной фотографии

— Вы через сокращение зарплаты вдвое прошли?

— А кто сказал, что сокращали зарплату?

— Разве не было такого? Странно. Где-то я читал — сокращали.

— Не было такого! Мы шли по пути оптимизации расходов — да. Это нормально. Но зарплаты сотрудников никто не трогал.

— Говорят, Меленстен улетел за вещами — и тут звонок от вас: возвращаться в «Анжи» не надо.

— Тоже неправда. Решение действительно озвучивал я, но при личной встрече. Подписали соглашение о расставании.

— Последний большой игрок, который оставался в «Анжи»?

— На «ж»... Он куда-то в Эмираты уехал...

— Жусилей?

— Точно, Жусилей! Вот он, кажется, последним отбыл.

Жусилей.
Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

«Я поехал в Голландию прояснять вопрос с райдером...»

— Это же вы представляли всех новичков?

— Я. Майки вручал перед телекамерами.

— Самое памятное представление?

— Диарра и Бурмистров. Собрались в РИА «Новости» на Зубовском бульваре. Атмосфера потрясающая. Я смотрю — ничего себе! Сколько журналистов собралось!

— Да, толпа приличная. Я помню.

— Впервые действующий игрок мадридского «Реала» переходил в российский клуб! Кто-то спросил про квартиру — Лассана усмехнулся, взял микрофон: «О чем вы говорите, какая квартира? Главное — влиться в команду!»

— Диарра взяли за пять минут до закрытия трансферного окна.

— А что тут удивительного? Такое часто происходило — и не только с Диарра!

— Вы же были лицом «Анжи» в той сделке, подписывали все бумаги?

— Совершенно верно. Но мне больше с Диарра запомнился другой момент. Первая его игра на стадионе «Динамо». У него никто из соперников мяч отобрать не мог! Крутил как хотел! Я даже не представлял, что можно так укрывать мяч телом, так ставить корпус...

— В переговорах с футболистами вы участвовали?

— Никогда.

— А я-то хотел спросить — что за голландский тренер отказал «Анжи», не захотел идти помощником к Хиддинку?

— Да вы что? Какой голландский тренер отказался бы? Наоборот, голландец пришел по рекомендации Хиддинка. Йелле Гус в академию. Кстати, вот с ним я вел переговоры. Набирали для академии местных тренеров, но нужен был человек, который поставит процесс на поток. На год, два — не больше. Посоветовали с Хиддинком — он сразу назвал это имя. Я поехал в Голландию прояснять вопрос с райдером. Очень мягко обо всем договорились. Мне удалось договориться на приемлемых для нас условиях. Он не один приехал в академию!

 
Гус Хиддинк. После четвертьфинала с Голландией младенцев в России называли Гусами. Истории о Хиддинке

— А с кем?

— Еще приехал парень, который помогал Хиддинку в сборной Турции. Уж Йелле Гус ушел, а этот турок оставался и работал. Они жили в Махачкале все время. Дали им «Тойоту Камри» одну на двоих. Не жаловались.

— Вроде бы «Анжи» предлагали Хуммельса?

— Вот про Хуммельса я не слышал. Хотя кого только не приписывали — я поражался!

— Какому слуху особенно поразились?

— Сначала Ширера нам сватали в какой-то роли. Потом Гаттузо.

— Что ж не взять Гаттузо — если в списке Красножана был Тевес и Хедира.

— Возможно. Я-то пришел одновременно с Хиддинком, Красножана уже не было. Как и планов на Тевеса. Последний крутой контракт, который подписал тот «Анжи», — это Виллиан. Бесподобный футболист.

— Да, Виллиан — это было мощно.

— Такой спокойный, тактичный. Ничего не клянчил. Вот этим нас всех поразил: сам пытался найти машину, снять квартиру. Ладно, думаем. Познакомили его с риелтором — ходили, выбирали...

Футболист "Анжи" Виллиан.
Виллиан.
Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

«Гордееву и Чистякову сообщал об отставке по телефону»

— Проверяли футболистов где-то в Италии, кажется?

— Совершенно верно, в Италии. Потом появились две хорошие клиники — одна в Бельгии, другая в Мюнхене. В этих двух мы лечили Сашу Кокорина. Он только перешел в «Анжи», пятка его беспокоила. Довольно долго его выхаживали.

— Кокорин — рискованный актив.

— Нам так не казалось — ясно было, что вылечится и заиграет. Какого-то молодого иностранца проверили в клинике — нашли кисту. Врачи говорят: «Он может всю жизнь с этим отыграть и не заметить. А может выскочить через три игры...» Мы подумали — и не стали покупать. Хотя обо всем вроде договорились! С кем-то подписали с особым пунктом — в случае обнаружения недугов контракт аннулируется.

— Самая тяжелая часть работы — увольнять людей?

— Безусловно. Ничего тяжелее нет.

— Это же вы звонили главному тренеру Гордееву — говорили, что продлевать контракт ему не будете?

— Да, я. Было крайне неприятно. Я же Андрея знаю еще со времен того «Анжи», когда он сам играл. Парень просто замечательный, добрейший!

— Что ж не встретились?

— Наверное, надо было его пригласить на разговор. Насколько помню, Андрея не было в России. Это случилось в январе. Решал-то не я! Приходит новый тренер, говорит: «Этот человек мне нужен, этот — нет». Решил тренер — а объявлять пришлось мне!

 
Воскресенье. Брук. &quot;Анжи&quot; - ПАОК - 0:0. В борьбе за мяч один из новичков махачкалинцев Алексей ИОНОВ (слева). Фото ФК &quot;Анжи&quot;. Герман Чистяков: "Анжи" - однозначный фаворит чемпионата"

— Так с Гордеевым и не увиделись?

— В тот момент — нет. А надо было сесть за стол, выпить чаю... Точно не по телефону такие вещи говорятся! Если я допустил эту ошибку — готов извиниться перед ним.

— Через газеты мягко попрекнул вас бывший гендиректор «Анжи» Герман Чистяков. Объявили ему об увольнении по телефону, когда тот догуливал отпуск. Возвращался через несколько дней — и вполне можно было сказать лично.

— Не видел, не читал. Но объявлял действительно я.

— Решали, что надо расставаться, тоже вы?

— Я.

— Почему?

— Потому что у меня был свой взгляд на административную структуру клуба. Чистякова в ней не видел. Пригласил людей, которые подходили под мою модель. Обычная история.

— Он недоумевал — к чему такая спешка?

— Надо было оформлять другого человека. С точки зрения кадровой работы все очень просто: пока не уволил одного — нельзя брать другого. Я не только увольнял. Я и отстаивал людей, которые мне были интересны.

— Еще вас упоминал в интервью один из сотрудников того «Анжи». Дословно: «Был перерыв на сборные, Гус уехал. Айвазу Казиахмедову, новому гендиректору, захотелось на Суперкубок в Монако. В перерыве какие-то бумаги сбрасывал ему, он подписывал...»

—  Это кто-то по незнанию, полагаю, высказался. Мне даже не обидно. Сказали и сказали.

— Вам действительно «захотелось в Монако»?

— Во-первых, не «захотелось» — на финал Суперкубка приглашает УЕФА. Рассылает во все клубы, участвующие в еврокубках. Мы участвовали. Получили официальное приглашение. Теперь выясняется, что «мне захотелось». Это же две разные вещи, согласны?

— Наверное.

— А главное, в этот же день УЕФА всегда проводит семинар для руководителей и клубную жеребьевку. Нам же соперник выпадает! Находиться в этот момент в Монако — моя обязанность как генерального директора клуба. Там и спортивный директор «Анжи» Хасан Биджиев находился, и руководители других российских клубов. Сразу же после жеребьевки проходят встречи руководителей клубов, обмениваемся презентациями о клубе, стадионе, гостиницах... Это первое знакомство с соперником! Кто участвовал в еврокубках — тот знает. Что здесь комментировать?

— Еще знаю случай — Красножан хотел выгнать пресс-атташе. Тот на сборах сфотографировал расписание дня команды — выложил в соцсети. Его отстояли?

— Нет, этот случай был до меня. Как-то просили уволить административного работника — а я считал, что он толковый сотрудник. Отстоял! Уже я ушел — а он продолжал работать.

Главный тренер "Анжи" Юрий Красножан.
Юрий Красножан.
ФК "Анжи"

«Все предложения по игрокам до Хиддинка доходили»

— Главная ваша ошибка на той должности?

— Как начинается подготовка к значимым матчам — часто доходило до крика. Не всегда мог сдержать эмоции, стоило быть сдержаннее. Вот готовились к открытию «Анжи Арены». Один из моих заместителей, показалось, медлит. Я разнервничался. Накричал. Потом чувствую — переборщил. Если не извинюсь, просто потеряю человека. А он отличный работник!

— Извинились?

— Да. Пошел и извинился. Нашел мужество.

— К селекции вы отношение имели?

— Никакого. Вся работа с агентами — мимо меня. В клубе был спортивный директор Хасан Биджиев. Занимался только он. Хиддинк ему очень доверял. Кстати, я был инициатором приглашения Биджиева. Когда-то он работал в «Локомотиве» техническим директором, отвечал за лицензирование. Прекрасно владеет английским. Претендентов на должность спортивного директора было много, все люди очень известные. Но я настоял — надо брать Биджиева! Меня он просто поражал — казалось, знает всех людей в мире, которые могут помочь информацией! Сам постоянно ездил куда-то, смотрел футболистов. Ну и к чему мне в селекцию лезть?

 
Четверг. Москва. &quot;Анжи&quot; - &quot;Янг Бойз&quot; - 2:0. Олег ШАТОВ и Гус ХИДДИНК. Фото Александра ФЕДОРОВА, &quot;СЭ&quot;. Гус Хиддинк: "Не ругайте Траоре, лучше посмотрите на Диарра!"

— Один из ваших селекционеров, Владислав Бондаренко, рассказывал — не было ничего бессмысленнее селекционной службы в том «Анжи». Смотреть и предлагать можно было кого угодно — но брали все равно тех, на кого укажет Герман Ткаченко.

 — Бондаренко проработал в «Анжи» недолго. Парень неплохой, его приглашал Биджиев. Но здесь я с Владиславом не согласен. Все их предложения выносились на совет директоров. Решение принимал главный тренер.

— До Хиддинка вообще эти предложения доходили?

— Всегда!

— Надо же. А то я уж усомнился.

— Каждый вечер я видел одну и ту же сцену: Биджиев с Хиддинком сидят, рядом чашки с капучино. На экране какой-то футбол. Обсуждают, обсуждают и обсуждают игроков. Перед ними целый перечень.

— «Анжи» подарил вам хоть одного друга, с которым общаетесь до сих пор?

— Валера Колотило, мой заместитель. Тот же Хасан Биджиев. Я видел в нем огромный потенциал. А оказалось, возможности еще больше. Вы же помните, как он курский «Авангард» довел до финала Кубка? Ну и Олег Андреев, директор по безопасности. Вот уж действительно боевой офицер.

Главный тренер "Анжи" Гус Хиддинк.
Гус Хиддинк.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

«Даже в России Керимов летал за командой»

— Керимова вы знали задолго до «Анжи»?

— Нет-нет. Познакомились только в клубе. Уважаемый человек из дагестанских политиков меня порекомендовал, я приехал на беседу в офис Керимова. Сначала я пообщался с советом директоров. Они что-то решили — и случилась встреча с Сулейманом Абусаидовичем. Впервые в жизни увиделись. Переговорили — в тот же день мне сообщили: «Вы приняты».

— С Керимовым говорить легко?

— Я даже не думал, что настолько. За все время знакомства у нас не было ни одного тяжелого разговора. Ноль пафоса.

 
Леонид КУЧУК. "Кучук в "Анжи"? А почему не Гвардьола?"

— Репортеров Financial Times он как-то домой к себе приглашал. Вы бывали?

— Много раз. Да и команда тоже. Обедали вместе. Выездные международные матчи Сулейман Абусаидович не пропускал, даже в России летал за командой.

— Летали на его самолете?

— На игры я летал только с командой.

— Я тут вычитал любопытное: мол, на старом махачкалинском стадионе «Динамо» Керимов не мог появиться. Были проблемы с безопасностью. Так и было?

— Я не видел никаких проблем! Он всегда там был — полно фотографий в интернете, можно посмотреть... Сулейман Абусаидович на такие вопросы внимания не обращал. Крайне спокойный человек. Он часто появлялся на тренировках в Лужниках, заходил в раздевалку к ребятам. Очень любил общаться с футболистами. Одна его фраза до сих пор в ушах. Часто ее повторял.

— Что за фраза?

— «Делать добро». Очень душевный человек.

Президент "Анжи" Сулейман Керимов.
Сулейман Керимов.
Антон Сергиенко, Фото архив «СЭ»

«Из того «Анжи» Это'О меньше всех был склонен гонять людей пинками»

— Футболисты передавали пожелания Керимову через вас?

— А не надо было ничего передавать. Керимов постоянно появлялся в команде, они общались напрямую. Все вопросы задавались тут же, записываться на прием не приходилось. Самуэль меня очень впечатлил, просто выдающаяся личность! Начитанный, прирожденный политик! Я ему так и говорил: «Посмотри, Джордж Веа пошел в политику — и каких успехов добился. Тебе надо туда же...»

— Веа забрался высоко.

— Это'О такой... Наставник по натуре. Сколько раз видел — подходит к кому-то из футболистов, приобнимет: «Может, какая-то проблема? Чем тебе помочь?» К нему в команде относились с огромным уважением. Или приезжаем в какой-то российский город. К гостинице явились камерунские студенты, человек десять. Просто поддержать. Развернули флаги.

— Вышел?

— Не просто вышел. Достал деньги, каждому в карман засунул какую-то копеечку. Они на такое и не рассчитывали! Потом мне сказал: «Я представляю, как им здесь живется. Надо поддерживать...»

 
Самюэль Это'O.Получал ли Это'О в «Анжи» 20 миллионов евро в год? Как клуб из Дагестана приобрел топ-форварда и как он себя вел в команде

— Какие его рассказы помнятся?

— Как в Милане ограбили... Впрочем, об этом пусть сам рассказывает. Про семью постоянно говорил. Даже в Махачкалу его жена и дети приезжали.

— Говорят, в Москве осмотрел штук пять квартир. Ни одна не подошла. Так и остался жить в гостинице.

— Нет-нет, жил он в квартире. Ему сняли. Семья то прилетала в Москву, то улетала.

— Зато на недавнем чемпионате мира Это'О гнал кого-то пинками. Вот это политик.

— Я посмотрел, поначалу удивился... Это'О, который с таким уважением относился к журналистам и болельщикам! Вообще из того «Анжи» Самуэль меньше всех был склонен гонять людей пинками. Наоборот, учил: «Просят тебя сфотографироваться? Улыбнись и сделай!» Думаю, этот человек его сильно допек. Сэм очень толерантный человек, но если к нему подойдут без уважения или с дурацким вопросом — ответит. Молчать не станет. Тут я на стороне Сэма.

Футболист "Анжи" Самюэль Это'О.
Самюэль Это'О.
Александр Федоров, Фото "СЭ"

Ещенко на стуле

— Самое большое удивление внутри клуба?

— Я только приступил к работе, отправился на первый сбор в Австрию. Мне как директору клуба выдали спортивную экипировку. Инициалы, логотип «Анжи», все как положено. Там встретился с Хиддинком, с которым был знаком прежде.

— Откуда?

— По сборной, по «Челси».

— ???

— Я же работал в Национальной академии футбола вице-президентом. А Хиддинк — у Романа Аркадьевича в «Челси». В клубе с ним встречались. А когда Гус работал в нашей сборной, я трудился в «Русском доме» от РФС. В Зальцбурге. Так вот, приезжаю на сбор, Хиддинк меня тепло встретил. Вдруг присмотрелся: «Знаешь, сними вот этот спортивный костюм. Обязательно!» Я оцепенел — а он продолжает: «Тебе не надо это носить! Надень лучше джинсы, рубашку, галстук, если хочешь. Но в спортивном тебе ходить нельзя, ты босс, а не футболист...» Меня это поразило!

 
Роберто Карлос. "Когда кинули банан, ушел с поля в слезах". Роберто Карлос в "Анжи": как это было

— Все правильно сказал.

— Разумеется. Босс должен отличаться. Вообще Гус веселый. Вот кто любил хохмы-то! Это он ввел — если приходит новый человек в команду, должен встать на стул и спеть что-то на своем языке. Но на каком бы языке люди ни пели — ярче всех выступил Андрей Ещенко. Просто отличился на этом стуле, ребята умирали со смеху.

— Кто-то из футболистов говорил: «Гус в «Анжи» нас вообще не тренировал».

— Да бросьте...

Поле в Махачкале стоило 60 миллионов рублей

— Матчи той команды пересматриваете?

— Ни разу не пересматривал. Не люблю! У меня многое из того времени перед глазами, будто все сфотографировано. О чем говорить, если я финал Кубка против «Локомотива» помню до секунды! А это 2000-й год! Вы-то помните?

— Весьма трагично проиграли.

— Джанашия сравнял на последней секунде — проиграли по пенальти. Но за всю историю «Анжи» для меня главный матч — с «Ливерпулем» на стадионе «Локомотив». Гол Траоре. Вот я вам рассказываю, а в голове этот эпизод словно мультик прокручивается. Заброс — и Траоре перекидывает вратаря из штрафной... Выигрываем 1:0! Я беру программку, пробегаюсь по составу «Ливерпуля» — а там все! Джеррард, Суарес — все на поле! Но по качеству футбола лучшие — два других матча.

— Это какие же?

— Очень понравился матч в Москве с «Удинезе» — кажется, 2:0. Ну и с АЗ 5-0.

— Кто-то из «Спартака» романцевских времен рассказывал про еврокубковые выезды: преследовали бытовые ЧП. То в Ливерпуле на разминку дадут один мячик, то где-то вовсе кинут волейбольные мячи...

— У нас была только одна история — в Удине, кажется. Хозяева подошли, смущаясь: «Просим вас не тренироваться на основном поле. Дождик...» Отправили на какую-то синтетику.

— Хиддинк рассвирепел?

— Наоборот! Гус только улыбнулся: «Никаких проблем, нам же самим завтра играть на этом поле. Зачем убивать?» Беда в том, что не всякому футболисту можно работать на синтетике. Меня еще во время игр удивляло: «Почему этого нет в составе?» Слышу в ответ: «Нельзя на синтетике играть, он после «крестов»...»

 
Юрий Жирков и&nbsp;Самуэль Это'О.Русская водка от Жиркова для Виллаш-Боаша, Терри и Дрогба. 2-я часть суперэксклюзива «СЭ» об «Анжи»

— Обычное дело.

— При том, что лучшие поля в России — именно синтетические!

— Где?

— Считалось, в Лужниках просто роскошная синтетика. На Петровском для того времени сделали очень неплохое натуральное поле. Когда пришел Сулейман Абусаидович, сразу перестелили у нас в Махачкале. Первое, что сделали, — как раз поле на «Динамо»!

— Сколько такое стоило?

— Я занимался сертификацией стадионов — поэтому могу представить порядок цен. В Махачкале все делалось по высшему разряду — думаю, такая история обошлась миллионов в шестьдесят рублей. Синтетика — порядка 27-30 миллионов. В Махачкале стелили травяное, натуральное. Оно гораздо дороже. Требуется хорошая система дренажа. А современные поля делают еще и с прошивкой!

— Это для меня новость.

— Да, синтетическими нитками. Выращивается трава — а потом загоняется особая машина, которая еще пришивает эту траву. У нас сейчас много таких.

Общий вид стадиона «Анжи-Арена».
«Анжи-Арена».
Антон Сергиенко, Фото архив «СЭ»

Обед с Аньелли, птичка от «Ливерпуля»

— Вы вспомнили, как играли с «Удинезе». Кто-то из футболистов поражался — там стадион хуже, чем у нас во второй лиге.

— Вот это правда. Стадион там не фонтан, совсем простенький. Говорят, сейчас чуть реконструировали.

— Как же так?

— Да и сам Удине — город мелкий. Приезжаем в гостиницу. Кто-то из ребят хочет жить по одному, тут впервые вариантов никаких: строго по двое. Иначе номеров не хватит. Спрашиваем: «Вы же три дня назад играли с «Ювентусом». Те тоже по двое жили?» «Да, — отвечают. — По двое...» При этом в «Удинезе» феноменальный коллектив!

— Команда?

— Нет, сам клуб. Менеджмент. Я всегда обращал внимание на менеджмент в разных клубах. Даже в УЕФА. Я же был там членом комитета по лицензированию. Вот в Италии поразил подход!

— Что такого?

— Всегда есть предыгровая встреча менеджеров. Могут устроить официальный ужин накануне матча. Или обед в день игры. Приходят первые лица клуба. Когда «Локомотив» встречался с «Ювентусом», на обед приходил лично Аньелли. Представьте — хозяин «Fiat», «Ferrari», Jeep!

 
Алексей Березуцкий, Роман Бабаев, Адольфо Гайч. «В ЦСКА стараются быстро признавать свои ошибки». Интервью Бабаева — о Гончаренко, Оличе, перспективах Березуцкого, Гайче и Фуксе

— Уже представил.

— Если играли с «Баварией» — был Карл-Хайнц Румменигге. Ладно, он председатель правления «Баварии», дважды получал «Золотой мяч»... Так еще и один из совладельцев клуба!

— Это серьезно.

— Если «Тоттенхэм» — на обеде во главе стола господин Леви. Владелец клуба. В Москве, когда «Анжи» играл с «Тоттенхэмом», мы замечательно с ним отужинали. Думали: чем ответит в Лондоне? Наверняка ведь что-то придумает!

— Ну и чем ответил?

— Приезжаем в Лондон — Леви приглашает в какой-то невероятный закрытый клуб-ресторан, где все в стиле Bentley. Это надо было видеть — женщины в шляпках, строжайший дресс-код... Человек с улицы туда просто не зайдет!

— Сильно.

— Помимо руководителей там же сидят еще и менеджеры. Спортивный директор, руководитель коммерческой службы, ответственный за коммуникации... Каждый такой обед — узнаешь что-то новое! В Ливерпуле тоже было любопытно, все они пришли с маком в петличках.

— Красота какая.

— Какой-то праздник там у них был. Вручили нам статуэтку — красную птичку. Символ клуба.

— Ну и где сейчас смотреть символ?

 — Стоял на «Анжи Арене». Наверное, и сейчас там.

— Так чем удивили люди из «Удинезе»?

— Они с таким воодушевлением рассказывали, на чем строится клуб!

— Так на чем?

— Приобретают молодых игроков, воспитывают и перепродают. Прекрасно себя чувствуют. Клуб «Удинезе» содержится только за счет этой истории. Очень небогатые!

— Там же были известные футболисты, я помню.

— Какие-то звезды мелькали. Против нас вышел Ди Натале, бывший игрок сборной Италии. Майку мне потом подарил.

— Ого. Вот это сувенир.

— Вот еще о чем жалею — не собирал майки! Сейчас была бы сумасшедшая коллекция... Сколько работал в футболе — была возможность получить майку и Пеле, и Марадоны. Да кого угодно в мире. Но вот как-то не думал об этом. Но вот майка ди Натале сохранилась. Он в Удине доигрывал. «Удинезе» может позволить только таких звезд. Чтоб учил молодых — и тянул в еврокубки. Это тоже какие-то деньги. Обо всем этом мы говорили потом с Керимовым. Что тоже изменило взгляд на футбол — оказывается, можно на своих кадрах жить!

Матч "Анжи" -"Удинезе".
Матч "Анжи" -"Удинезе".
Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Табло в Алкмааре

— Самое забавное, что случалось во время такого обеда?

— Играем с АЗ Алкмаар. Приезжаем туда, видим симпатичный стадиончик. Вот они устроили ужин прямо на арене.

— Это что-то немыслимое?

— Да нет, клубы частенько такое практикуют. Принимают в VIP-ложах, скай-боксах. Рядом ресторан, еда готовится здесь же. Все с видом на поле. Очень атмосферно и красиво. Вот сижу я за столом — и замечаю, какое у них простенькое табло. Места хватает только на названия команд и счет. Причем если кто-то забьет десять — это все, критическая ситуация.

— Места не хватит?

— Не хватит!

— Как быть?

— Склоняюсь к менеджеру: «У вас же счет только до девяти? На двузначное число не рассчитано?» Тот усмехнулся: «Ну да». Я продолжаю: «А если завтра 10:0?» Тот нахмурился, что-то припомнил: «Да, был у нас такой случай, 11:1. Мы начали цифру гонять заново».

 
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— Выкрутились.

— Потом рассмеялся: «Но завтра до этого не дойдет!» Ну, ладно. Я услышал и услышал. Начинается игра. Забиваем первый гол, забиваем второй. Третий! Четвертый!

— Где этот товарищ из АЗ?

— Тоже ищу его глазами. Стоит рядом — бледный! Тихонечко говорю: «Табло не испортится?» Он вздохнул, ничего не ответил. На этом вздохе Лахиялов выходит и забивает пятый...

— Кстати, в команде пошел слух, что на поле в Удине когда-то Муссолини устраивал расстрелы.

— Надо ж. Это для меня новость. Помню еще одну историю — мы играли в Ливерпуле. Вдруг под окнами нашей гостиницы собралась толпа. Что такое? Оказывается, фанаты «Эвертона». Просили, чтоб мы обыграли «Ливерпуль». Я был поражен!

— «Энфилд» многим футболистам не понравился. Раздевалки крохотные.

— Мне тоже не понравился. Там есть особый дух, это не отнимешь. Дух великих побед. Намоленное место — вроде нашего «Динамо». Но если встряхнуться, трезво посмотреть вокруг — понимаешь: старенькое строение. Ничего особенного.

— Говорили ваши игроки так: «Словно большая заброшка».

— Это точно, подобраться к «Энфилду» сложно. Подступы какие-то странные. Все в городской черте. А потом я приехал на новый стадион «Тоттенхэма» — и понял: ничего лучше в мире пока нет...

— Что в нем такого? Какие фишки?

— Там не просто «выезжающее» поле — оно еще и делится на три части. Все эти три фрагмента закатываются под трибуны — в район парковки. Все это делается, чтоб освободить место для американского футбола. Это первое!

— Как интересно. Не знал.

— Второе — у них своя система подсветки для травы. Кто-то выкатывает лампы на больших бандурах, а у «Тоттенхэма» они выезжают из-под поля. Разъезжают по всему газону. Сам свет особенный — разноцветные лампы, ультрафиолет... А третий момент вообще уникальный!

— Это что?

— Система отражения звука. Просто невероятная. Похожая сделана на «Уэмбли». Вот стадион наполняется, ревет — а зеркала VIP-лож установлены под определенными углами по всему стадиону.

— Звук остается внутри?

— Вот именно — звук остается внутри!

— Как здорово.

— Когда мы проходили обучение в УЕФА по стадионам, нам говорили: проектировать чашу надо так, чтоб был эффект «кипящего котла». Атмосфера будет просто нереальная! Даже если стадион не полный, все равно отражение мощное.

— Это для нас актуально.

— А как на этом стадионе закрывается и открывается крыша! Очень советую — найдите в интернете фильм про новый стадион «Тоттенхэма». Минут сорок идет. Не пожалеете.

— Студентам своим показывали?

— Да. Впечатление большое. Например, есть АT&T Stadium в Далласе. Вмещает под сто тысяч. Там играет команда «Далласские ковбои». Но на этой арене есть и баскетбол, и футбол, и даже хоккей!

— Тоже удивительный стадион?

— Не то слово. Крыша закрывается и открывается, одна из стен распахивается целиком, чтоб все проветривалось. В Техасе летом жара страшная. Вы видели где-то раздвижные стены?

Вид внутри стадиона AT&T Stadium.
Стадион в Далласе.
attstadium.com

Лучший стадион — у Галицкого

— Для вас лично — стадион номер один в стране?

— Мне больше всего нравится стадион Галицкого.

— Лучше питерского?

— Тот классный! Зимой тепло, поле сохраняется. Агрономы потрясающие. Чаша очень хорошая. Но! Он очень большой. А у Галицкого компактный и в то же время технологичный, современный. Трудно не влюбиться. Но их сложно сравнивать. Разница по вместимости в два раза!

— Стадион номер три в вашем личном списке?

— Лужники. Интересная арена. Там замечательный футбольный отсек. То место, где располагаются спортсмены, судьи, смешанная зона, выход на поле... Раздевалки огромные, шикарные.

— В Махачкале построили «Хазар». Вдруг выяснилось, что там какая-то роза ветров — на стадионе невозможно играть. Мяч сносит.

— Там было четыре трибуны — с открытыми проходами. Когда в морском городе строится стадион, надо учитывать розу ветров. Пришлось проводить реконструкцию — и закрывать эти проходы. Сделали технологические тоннели, чтоб фуры могли заезжать на стадион. Добавили козырьки. Не столько от дождя, сколько от ветровых потоков.

 
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— Все исправили?

— Сейчас все отлично!

— Можно играть, не травмируя психику?

— Так даже мы там играли после реконструкции! Со стороны моря там гостиничное здание, еще сделали скай-боксы. Как раз я консультировал ребят, которые занимались этим стадионом.

— Сейчас кто-то на «Хазаре» играет?

— При мне поменяли название на «Анжи Арена». Сейчас на нем играет «Динамо» Махачкала. Люди ходят, смотрят. Я рад, что Гаджи Муслимович руководит таким процессом. Просто бальзам на душу.

— Кстати! Гаджиеву вы хоть раз объявляли об отставке?

— Нет. Никогда. Ни в первый мой приход в «Анжи», ни во второй. У нас отличные отношения. Как-то со мной, тогда молодым менеджером, обсуждал бутсы вратаря. Говорю: «Да какая разница — те или эти?» — «Нет, ты не понимаешь! Вся суть футбола в мелочах!» Гаджи Муслимович — могучая личность.

Общий вид стадиона «Краснодар».
Стадион «Краснодар».
Дарья Исаева, Фото "СЭ"

Моуринью и кепка Оборина

— Самое ваше интересное знакомство в тот период?

— В Москве с господином Леви. А когда я уже работал в «Локомотиве» — Аньелли, конечно. Спрашиваю: «В фильме «Форд» против «Феррари» все правдиво?» Тот задумался — и ответил: «Многое было. Но художественный вымысел тоже присутствует». А работая в комитетах УЕФА познакомился с Инфантино, Платини, Блаттером, Чеферином, Теодаридисом...

— Вроде с Моуринью вас жизнь сводила.

— Я руководил поездкой в той группе тренеров, которые ездили к нему в «Челси». Сергей Капков организовывал встречу. Слуцкий был, Гаджиев, Бердыев, Шевчук...

— А, это тогда Моуринью вышел к вам в халате и шлепанцах, произнес: «Всем привет!» — и ушел?

— В шлепанцах или кроссовках — не помню. Поприветствовал нас довольно деликатно. А потом добавил: «Не знаю, чему я могу вас научить. Сам учился по книгам советских тренеров».

— Говорили, сломался Моуринью, увидев кожаную кепку тренера Оборина.

— Это не так. Я все помню хорошо.

— А как?

— Моуринью говорил так: «У вас великолепная тренерская школа! Чему вас учить?!»

— После чего отправил на беседы с вами кого-то из помощников?

— Это были отдельные встречи с ассистентами — например, выступал помощник Моуринью, который отвечает за электронную систему контроля за футболистами во время матча. Прямо на базе «Челси» нам демонстрировали всю эту систему. Посмотрели тренировку, которую проводил Моуринью. Никаких секретов!

— Что-то удивило?

— За одну тренировку поменяли три поля. Полчаса работают — переходят на другое!

— Вот это да. А зачем?

— Сохраняют качество травы. При том, что у них на базе этих полей несметное количество. Как раз тогда Шевченко получил травму, так специально для него сделали какую-то песочную яму. Там восстанавливался. Работал отдельно от команды. А уже при Хиддинке была вторая поездка в «Челси» — тогда позволили обойти всю базу.

 
4&nbsp;октября 2012. Москва. Футболисты &laquo;Анжи&raquo;: Юрий Жирков, Олег Шатов, Мубарак Буссуфа и&nbsp;Самюэль Это'о.«Дик Адвокат на переговорах с «Анжи» просил зарплату 15 миллионов евро». Первая часть суперэксклюзива «СЭ»

— Ну и как вам?

— Просто великолепная. Настолько функциональная — ничего лишнего! Там база — это место для тренировок и проведения симпозиумов, пресс-конференций. Бассейн, тренажерный зал, комната для питания... Я хожу, осматриваюсь: чего-то не хватает. Потом понял! Догадаетесь, чего нет?

— Сдаюсь.

— Жилых корпусов!

— Вот это номер.

— Чуть поодаль академия, занимаются старшие возраста. Рядом с основным составом, чтоб была коммуникация. Вот для молодежи какие-то номера есть. Я все обошел, заглянул на парковку. На одном месте написано manager. Спрашиваю: «Это для генерального директора?» «Нет, — отвечают. — Это место Хиддинка».

— Что за автомобиль был у Хиддинка?

— Не помню. Меня удивил автомобиль Анелька. Крохотная спортивная машинка — то ли Lotus, то ли Ferrari... А вообще, в этих VIP-ложах кого только не было.

— Капелло, например.

— Да! Вообще-то с Фабио мы часто встречались. Очень интересный собеседник. Как-то в Коверчиано на базе сборной Италии под Флоренцией смотрел, что он придумал. Капелло сделал небольшое поле с большими воротами. Играют одиннадцать на одиннадцать. Это настолько интересно смотрелось — борьба в плотном пространстве!

Футбол
ФК Анжи
ФК Локомотив (Москва)
Айваз Казиахмедов
Сулейман Керимов
ФИФА
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