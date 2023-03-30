Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:00

«Спартак» — чемпион по расходам на посредников. Почти каждый год он тратит больше всех

Гоша Чернов
Корреспондент
Кейта Бальде и Зелимхан Бакаев
Кейта Бальде и Зелимхан Бакаев.
Telegram Дзен
Главное из отчета РФС.

Ежегодно в конце марта Российский футбольный союз публикует сведения о сумме вознаграждений посредникам от российских клубов. Эти данные РФС обязывают публиковать в УЕФА, а клубы в свою очередь обязаны предоставлять все суммы федерации.

Не секрет, что клубы по всему миру платят комиссионные посредникам, и в этом нет ничего зазорного — агенты получают вознаграждение за участие в переговорах, за сопровождение трансферов, заразличного рода достижения игроков. Все эти суммы должны быть документально оформлены, а затем сложены для учета РФС.

&laquo;Локомотив&raquo;, &laquo;Зенит&raquo;, &laquo;Спартак&raquo;: как изменились финансовые показатели этих и&nbsp;других клубов РПЛ в&nbsp;году? «Зенит» — лидер по расходам и доходам в РПЛ, у «Локо» — наибольший убыток. А «Спартак» больше всех тратит на агентов

В свежем отчете комиссии по работе с посредниками указано, что российские клубы в сумме потратили 1 144 902 330,58 рублей, 1 047 539,63 долларов США и 23 027 935,47 евро. В пересчете на рубли это 3,1 миллиарда, в пересчете на евро — почти 38 миллионов. Примерно столько же летом «Челси» заплатил «Наполи» за Калиду Кулибали.

Много ли это? Для РПЛ — да. Совокупная сумма расходов на посредников растет каждый год, так что сейчас мы зафиксировали очередной рекорд. Это слегка удивительно, учитывая отток легионеров из России и приход иностранных футболистов не такого высокого качества

Вот сколько потратили на посредников клубы премьер-лиги:

Расходы клубов РПЛ на посредников


В списке нет только «Факела» и «Урала», которые, по сведениям РФС, за год не потратили на агентов ни копейки. Екатеринбуржцы в этом смысле уникальны: они за последние пять лет не фигурировали ни в одном отчете комиссии РФС по работе с посредниками.

Первое место «Спартака» не должно никого удивлять — красно-белые постоянно тратят на посредников больше всех клубов РПЛ. По итогам 2018 года вообще израсходовали на комиссионные примерно ту же сумму, что и все остальные российские клубы вместе взятые. Хотя на этот раз отрыв спартаковцев от «Зенита» и ЦСКА в пересчете на рубли не такой уж весомый.

Расходы ведущих клубов РПЛ на посредников за последние пять лет

Только раз за последние пять лет «Спартак» упустил первое место по выплатам агентам — в 2020 году, когда «Зенит» покупал Вендела и Ловрена, а красно-белые при Шамиле Газизове провели относительно скромное летнее трансферное окно. В остальном — красно-белые регулярно в топе. Им же принадлежит рекорд — 853 миллиона рублей в 2019 году.

Сколько клубы тратят на&nbsp;агентов и&nbsp;молодежный футбол. РФС раскрыл расходы клубов РПЛ: «Зенит» тратит на агентов в два раза больше «Спартака»

«Зенит» не всегда занимает второе место. Год назад сине-бело-голубые вообще оказались седьмыми, даже позади «Рубина». У ЦСКА явно растут аппетиты: это единственный топ-клуб, у которого пятый год подряд увеличивается сумма трат на агентов. Очевидно, что на взлет армейцев в этом рейтинге повлияла активная трансферная кампания зимы-2022. Если бы не она, то на третьем месте было бы «Динамо».

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
12
72
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я робот, у меня в голове четыре пластины». Эстонка выступила на чемпионате мира спустя полгода после комы
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Двое детей утонули во время прогулки в Санкт-Петербурге
Украина потребовала от мировых энергокомпаний поделиться прибылью
При обыске у полковника Росгвардии Волкова нашли телефон в стиральной машине
Марочко рассказал об изменившейся тактике ВСУ на луганском направлении
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Сычев: «Такое чувство, что судьи сами не понимают многое, как трактовать моменты»
«В «Локомотиве» рассчитывали на молодых футболистов — не на воспитанников, а на иностранцев»
Дилемма для Йокановича: Шунин и Смолов или Лещук и Тюкавин?
Малком: «Если не пригожусь сборной Бразилии, то с удовольствием буду играть за Россию»
Дзюба о звании лучшего игрока РПЛ в марте: «Это только начало»
Зарема объяснила, почему «Спартак» выплатил больше агентских, чем «Зенит»: «Сутормин за 50 тысяч рублей — это лишь вершина айсберга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«В «Локомотиве» рассчитывали на молодых футболистов — не на воспитанников, а на иностранцев»