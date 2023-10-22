«Краснодар» все еще не проигрывает, но начал больше пропускать. А лучший футбол дня показала «Балтика»

Обозреватель «СЭ» — о рестарте РПЛ после паузы на матчи сборных.

Респект Игнашевичу за игру. Но не за слова о судействе

Безоговорочно лучший матч субботы прошел в Калининграде. «Балтика» с «Краснодаром» сыграли 2:2, забив больше, чем в трех остальных встречах дня, вместе взятых. И это была игра, от которой перло такой энергией и жизнью, что я даже жалею, что в первом тайме не мог полностью на ней сконцентрироваться из-за вести о смерти Бобби Чарльтона.

Восхищен второй половиной первого тайма в исполнении «Балтики». С «быками» так дерзко в этом сезоне еще не играл никто. А калининградцы, сравняв счет, после этого не выпускали команду Владимира Ивича со своей половины до конца тайма, порвали краснодарские фланги, попали в штангу, забили второй (гол Энрикеса был без всяких преувеличений забит с кровью, которая сразу полилась из носа экс-игрока «МЮ» и «Уигана»), а уже после перерыва, если бы не блистательный сейв Матвея Сафонова, должны были и третий.

И даже пропустив с пенальти, в последней десятиминутке матча парни Сергея Игнашевича шли и шли забивать, ни на секунду не решив оберегать ничейный счет! Для выходцев из первой лиги это смотрелось круто. Да, в самой концовке по воротам Латышонка дважды опасно пробили, но «Краснодар» по игре и по энергетике не должен был этот матч забрать. Скорее победы заслуживала «Балтика».

«Краснодар», продливший серию без поражений (12 матчей подряд), тоже имеет право быть удовлетворенным. Результатом и характером — команда снова по ходу встречи, но в итоге не проиграла. Однако четыре пропущенных мяча в двух последних турах (а могло быть и хуже) — больше, чем за десять матчей чемпионата до того — должны Ивича насторожить. В обороне лидер чемпионата стал играть менее собранно, чем раньше.

Игнашевич после матча сказал, что свистели в одну сторону. Я, как и Андрей Тихонов, вообще ничего такого в работе Евгения Кукуляка не заметил. Пенальти был, другие эпизоды тоже серьезных вопросов не вызвали. Понятно, что арбитр, уже не раз дисквалифицированный за нелепые ошибки, — легкая мишень, но в этом матче он критики не заслуживает.

Что это? Эмоции тренера команды, не выигравшей матч, которая вполне могла выиграть. Хотя за саму игру Игнашевичу — однозначный респект.

Раньше «Локомотив» брал чужое, теперь отдал свое

В дерби «Локомотив» — «Динамо» хозяева были ближе к победе. Игорь Лещук много вытащил, включая мощный выстрел Дмитрия Баринова под штангу на последней минуте и удар Артема Дзюбы головой под перекладину, тогда как Илья Лантратов — только выход один на один Константина Тюкавина.

Первый тайм со счетом 6:0 в пользу «Локо» по ударам в створ красно-зеленые заслуживали выиграть, но после перерыва ослабили хватку. Хотя и тогда была перекладина у Ильи Самошникова при срезавшемся навесе и уже упомянутый удар капитана Баринова на последней добавленной минуте.

Приз лучшему игроку дал бы не Марио Митаю, а Лещуку. Подтащил он вчера бело-голубых. Неплохо вышли на замену Муми Нгамале и Денис Макаров, примирению которого с Марцелом Личкой рад: мне симпатичны они оба, и хочу, чтобы у них получилось вместе. И приятно было слышать слова чешского тренера, что успехи достигаются только при содружестве и взаимопонимании тренера и игроков, а не приказами. Личка — точно не самодур.

А от «Локомотива» в этой встрече ушло то, что в еще большей степени пришло в нескольких предыдущих матчах, когда он ничьих не заслуживал. В первую очередь с «Крыльями Советов» и в Краснодаре.

Удивляет, что «Динамо» все слабее играет в атаке. Три из четырех последних матчей с нулем голов, два мяча в пяти встречах и в целом неострые действия впереди — это непохоже на Личку. Но и бардака сзади нет — спасибо вернувшемуся после травмы Диего Лаксальту и отлично сыгравшему Дмитрию Скопинцеву. Но что происходит впереди — надо разбираться. Не склонен считать, что проблема в реализации, поскольку моментов — мало! В дерби, по сути, был всего один. На реализацию скорее вправе жаловаться Михаил Галактионов.

Ничейный синдром ЦСКА и не показанная бордовая карточка в Оренбурге

«Рубин» — ЦСКА — ничья, как мне кажется, по делу. В первом тайме Казань была острее и конкретнее, забила, но мяч отменили из-за руки Иву в центре поля. У меня не было стопроцентной трактовки этого сложного момента, ждал судейских экспертов — и Сергей Лапочкин в перерыве уверенно разложил эпизод и объяснил, почему Павел Кукуян при помощи ВАР принял верное решение. По крайней мере, соответствующее нынешним правилам.

Но второй тайм — чем дальше, тем больше — остался за ЦСКА. Тоже отмененный гол (Антон Заболотный немножко забрался в офсайд) и два железных момента у Мойзеса и Ивана Облякова в концовке. Как всегда, отлично играл Лионель, ой, Аббос Файзуллаев, чей гол как раз и отменили.

У ЦСКА какая-то безумная ничейная эпидемия — шесть матчей из семи последних в чемпионате, девять из десяти, если брать основное время трех кубковых.

Таким образом, целая группа лидеров — «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» — набрала по одному очку и явно подняла настроение болельщикам «Крыльев», «Зенита» и «Спартака». Питер и Самара сегодня встретятся на «Газпром Арене», а красно-белые примут еще одного представителя топ-5 по итогам 11 туров — «Пари НН». По этим вывескам, если не считать матча «Локомотив» — «Динамо», воскресенье субботу превосходит.

А единственным клубом, сумевшим выиграть в первый день, на удивление, стал «Факел», причем на выезде — в Оренбурге. Пенальти на пятой добавленной минуте после глупого паса назад Габриэля Флорентина — и воронежцы (причем не сразу, а с добивания) разом рванули за пределы зоны стыков.

Но самым заметным событием матча для общественности стало неудаление Евгения Маркова за фол на том же Флорентине. Это не просто красная, которая по вине ВАР Артура Федорова, не подозвавшего Сергея Карасева к монитору, так и не была показана. Это бордовая!

Просто не понимаю, как для прекрасного в прошлом форварда Александра Бородюка, находившегося в студии, такой момент может не быть очевидным. Связываю это только с тем, что Бородюк родился в Воронеже и вырос в школе того же «Факела». Александр Генрихович, а если бы вам так лодыжку шипами согнули, как бы вы отреагировали? Это не 50 на 50, как вы сказали. Это 100 на 0. Даже не 99,99. Сто.

И будет еще больший абсурд, если регламент не позволит дисквалифицировать Маркова за этот адский фол. Потому что если не за это лишать права сыграть в паре-тройке следующих матчей, то за что?