ЦСКА срочно нужно усиление.

Работа Владимира Федотова в ЦСКА — испытание, в котором бороться за высокие места приходится при хронических проблемах в составе. Причем каждую неделю ситуация ухудшается.

За одно лето клуб проводил Марио Фернандеса в «Зенит» и отпустил в «Спартак» Медину. Попрощался с Зайнутдиновым, а теперь договаривается с «Динамо» по переходу Карраскаля.

Из-за травм выпали Гайич, Агапов и даже Акинфеев. При этом из трансферов на вход — один Файзуллаев, который уже проходит в заявку, но не в основу.

Шок, что даже в таких условиях команда пытается выдерживать стиль и в целом сохраняет качество: не рассыпается при стартовом прессинге «Динамо», перехватывает инициативу и сразу бьет в уязвимые места. Причем используя очень смелые решения.

Вспомните передачу Зделара в пустую зону — в одной из следующих атак серб чуть не забил Шунину со своей половины, а здесь за секунду разорвал две линии соперника. Молодой Глебов тоже прибавляет: вовремя увидел свободную зону (при Личке это частое явление, с которым «Динамо» нужно что-то делать), добежал до лицевой и покатил в ногу Мухину. Да, удар вышел точно не таким плотным, как рассчитывал Максим, но Шунин замешкался, неудачно отбил — и Заболотный тут же наказал! В пяти матчах РПЛ на счету Антона уже три гола — столько было за весь прошлый сезон.

После такого тайма казалось, что «Динамо» уже не вернется: команда Лички была непохожа на себя, хотя моменты создала: один Макаров запорол несколько хороших атак и в целом выдал один из самых неудачных матчей. Но то, как на это отреагировала команда, заслуживает отдельных оваций.

ЦСКА не хватает на всю игру — в прошлом туре это доказал «Сочи», отыгравшийся в меньшинстве, но упустивший ничью на последних минутах. Чтобы активировать такую возможность, «Динамо» нужно было забивать в начале — и с этим команда справилась идеально. ЦСКА пропустил в первой же атаке, и показательно, что «привез» Кирилл Набабкин, который на тот момент проводил идеальный матч, но запаниковал под прессингом Нгамале и Тюкавина.

С ЦСКА произошло то же самое. Пока «Динамо» добавляло, точечно перестраивалось и усиливало давление, гости выдыхались, а с каждым нереализованным моментом становилось очевидно: таких шансов у армейцев больше не будет. А вот «Динамо» может повторить сценарий «Сочи», но при этом создаст гораздо больше проблем.

Так и случилось. Да, пенальти — это отчасти несчастный случай, потому что Заболотный явно не собирался играть рукой, а в уходящую кисть еще надо было попасть. Но Скопинцев и до этого выжигал левый фланг, а то, что Смолов не промахнется с «точки», лично я изначально не сомневался.

Федор вообще одно из главных открытий лета. Просто вспомните, что окружало страйкера ранней весной. Срывы на журналистов, спад в игре, кошмарные результаты и неудобный стиль Йокановича. Было полное ощущение, что Смолов доигрывает в «Динамо».

Но как же круто все изменилось! Новый контракт, свадьба, частые интервью и атакующий футбол Лички, в который Федор не играл со времен «Краснодара». А еще новая роль — в глубине поля, а не на позиции центрфорварда. Теперь мы видим Смолова, который в 33 отрабатывает сзади и разгоняет атаки; выдает пробег, которого не было даже в праймовой форме. И решает моменты, когда нужно добыть результат в важнейшем матче. Не паненкой, а плотным ударом в угол.

Как же хочется, чтобы шоу «Динамо» продолжалось, а ЦСКА все-таки дождался трансферов на вход.

С такими ресурсами решать серьезные задачи невозможно. И «Динамо» это доказало.