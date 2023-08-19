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Личка за тайм перевернул дерби и по-новому раскрыл Смолова. Федор — герой не только из-за гола

«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
19 августа. «Динамо» — ЦСКА — 2:1. Федор Смолов и Виктор Мендес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА срочно нужно усиление.
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 15:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:1
ЦСКА

Работа Владимира Федотова в ЦСКА — испытание, в котором бороться за высокие места приходится при хронических проблемах в составе. Причем каждую неделю ситуация ухудшается.

За одно лето клуб проводил Марио Фернандеса в «Зенит» и отпустил в «Спартак» Медину. Попрощался с Зайнутдиновым, а теперь договаривается с «Динамо» по переходу Карраскаля.

Константин Тюкавин и&nbsp;Федор Чалов. «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА. Онлайн-трансляция матча

Из-за травм выпали Гайич, Агапов и даже Акинфеев. При этом из трансферов на вход — один Файзуллаев, который уже проходит в заявку, но не в основу.

Шок, что даже в таких условиях команда пытается выдерживать стиль и в целом сохраняет качество: не рассыпается при стартовом прессинге «Динамо», перехватывает инициативу и сразу бьет в уязвимые места. Причем используя очень смелые решения.

Вспомните передачу Зделара в пустую зону — в одной из следующих атак серб чуть не забил Шунину со своей половины, а здесь за секунду разорвал две линии соперника. Молодой Глебов тоже прибавляет: вовремя увидел свободную зону (при Личке это частое явление, с которым «Динамо» нужно что-то делать), добежал до лицевой и покатил в ногу Мухину. Да, удар вышел точно не таким плотным, как рассчитывал Максим, но Шунин замешкался, неудачно отбил — и Заболотный тут же наказал! В пяти матчах РПЛ на счету Антона уже три гола — столько было за весь прошлый сезон.

После такого тайма казалось, что «Динамо» уже не вернется: команда Лички была непохожа на себя, хотя моменты создала: один Макаров запорол несколько хороших атак и в целом выдал один из самых неудачных матчей. Но то, как на это отреагировала команда, заслуживает отдельных оваций.

ЦСКА не хватает на всю игру — в прошлом туре это доказал «Сочи», отыгравшийся в меньшинстве, но упустивший ничью на последних минутах. Чтобы активировать такую возможность, «Динамо» нужно было забивать в начале — и с этим команда справилась идеально. ЦСКА пропустил в первой же атаке, и показательно, что «привез» Кирилл Набабкин, который на тот момент проводил идеальный матч, но запаниковал под прессингом Нгамале и Тюкавина.

С ЦСКА произошло то же самое. Пока «Динамо» добавляло, точечно перестраивалось и усиливало давление, гости выдыхались, а с каждым нереализованным моментом становилось очевидно: таких шансов у армейцев больше не будет. А вот «Динамо» может повторить сценарий «Сочи», но при этом создаст гораздо больше проблем.

Так и случилось. Да, пенальти — это отчасти несчастный случай, потому что Заболотный явно не собирался играть рукой, а в уходящую кисть еще надо было попасть. Но Скопинцев и до этого выжигал левый фланг, а то, что Смолов не промахнется с «точки», лично я изначально не сомневался.

Федор вообще одно из главных открытий лета. Просто вспомните, что окружало страйкера ранней весной. Срывы на журналистов, спад в игре, кошмарные результаты и неудобный стиль Йокановича. Было полное ощущение, что Смолов доигрывает в «Динамо».

Но как же круто все изменилось! Новый контракт, свадьба, частые интервью и атакующий футбол Лички, в который Федор не играл со времен «Краснодара». А еще новая роль — в глубине поля, а не на позиции центрфорварда. Теперь мы видим Смолова, который в 33 отрабатывает сзади и разгоняет атаки; выдает пробег, которого не было даже в праймовой форме. И решает моменты, когда нужно добыть результат в важнейшем матче. Не паненкой, а плотным ударом в угол.

Как же хочется, чтобы шоу «Динамо» продолжалось, а ЦСКА все-таки дождался трансферов на вход.

С такими ресурсами решать серьезные задачи невозможно. И «Динамо» это доказало.

Антон Заболотный
Николя Муми Нгамале
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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