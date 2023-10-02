Экс-форвард «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин рецензирует главные события 10-го тура.

Замена Промеса осталась загадкой

— Тур подарил две звонкие сенсации — в Оренбурге и Самаре. Какой из этих результатов вас больше удивил?

— Поражение «Зенита». У «Спартака» периодически случаются плохие матчи. А «Крылья» — команда яркая, забивная, идет на втором месте, поэтому ее победа сюрпризом точно не стала. Вот счет — другое дело. Конечно, никто не ожидал, что он будет настолько крупным.

— Что же произошло со «Спартаком»?

— Все началось с ошибки Максименко, который первый гол пропустил в ближний угол. А дальше классическая история. Бежишь отыгрываться — и тебя ловят на контратаке. Когда футболисты недорабатывают в обороне, не успевают накрывать соперника в момент удара, плюс не выручает вратарь — сложно на что-то рассчитывать...

— Кто-то поражается отсутствию замен в перерыве, хотя «Спартак» горел 0:2, кто-то не понимает, почему на 60-й минуте убрали с поля Промеса. А у вас — главный вопрос к Абаскалю по итогам матча?

— Действительно, уже после первого тайма напрашивались перестановки. Надо было освежить игру. Но Абаскаль медлил, на замены решился лишь за полчаса до финального свистка. Почему при этом усадил на скамейку Промеса, для меня тоже осталось загадкой. Квинси — большой мастер, из тех, кто одним касанием может перевернуть ход матча. И вдруг такого игрока убирают...

— Зато оставляют Мозеса, который в Самаре на поле растворился.

— Ну, Абаскаль уже приучил к тому, что логику его поступков трудно понять. Все время меняет и схему, и состав.

— В чем главная проблема «Спартака»?

— В недопонимании между Абаскалем и игроками. Атмосфера в команде нарушена. Нет прежнего единства.

— Даже со стороны это чувствуется?

— Конечно! Сейчас у тренера нет никаких рычагов, вот он и дергается, тасует состав. Но это не помогает. Наоборот, порождает нервозность и негодование у футболистов. Абаскаль заигрался. Потерял бразды правления.

— Как можно исправить ситуацию?

— Только набранными очками. Тогда Абаскалю всё простят. Ротацию, эксперименты, отсутствие наигранных связок, недопонимание с лидерами... Но если в ближайших турах результаты не улучшатся, к зимней паузе в чемпионате у «Спартака» будет другой тренер.

Георгий Джикия. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Странно, что Джикии вообще не дают шансов

— История с Джикией настораживает?

— Странно, что сейчас ему вообще не дают шансов. Абаскаль должен понимать, какими могут быть последствия. Все-таки Джикия — один из лидеров «Спартака», капитан. А тут откровенная ставка на иностранцев. Да, Бабич — неплохое приобретение, хотя матч в Самаре показал, что и серб небезгрешен. Именно он привез четвертый гол, не разобравшись с Максименко в простейшем эпизоде. Дуарте тоже играет с ошибками.

— Бабич и Джикия, два левши, в центре обороны совместимы?

— Разумеется. Георгий — защитник опытный, надежный. Не верю, что он в одночасье все лучшие качества растерял.

— В прошлом сезоне «Крылья» едва избежали стыковых матчей. А в этом внезапно взлетели на второе место, за 10 матчей забили 25 голов! Есть объяснение?

— У Осинькина очень симпатичная команда. Быстрая, сплоченная, куражная. Звезд нет, но игра поставлена. Эти ребята давно собраны вместе — летом добавился лишь юный Салтыков. Они никого не боятся, всегда заряжены на победу, в каждом матче бьются до конца. А как в атаку бегут? Любо-дорого смотреть.

— Это правда.

— Вдвойне приятно, что в Самаре доверяют российским футболистам, а не скупают сомнительных легионеров. Глядя на стратегию развития «Крыльев» и сравнивая их бюджет с тем же «Спартаком», понимаешь: футбол — это не только про деньги.

— Как полагаете, удержатся «Крылья» в тройке?

— Хотелось бы. Но... Пока склоняюсь к тому, что повторится история с «Ростовом», который в прошлом сезоне долго шел вторым. Однако на концовку силенок не хватило, в итоге команда вообще осталась без медалей. Сейчас в таблице высокая плотность, пара осечек — и ты уже не в лидирующей группе, а в серединке.

— Это понятно.

— К сожалению, не вижу у «Крыльев» запаса прочности. Обойма короткая. А конкуренты очень сильны. У «Зенита» мощный состав, скоро Семак стабилизирует игру. Потихоньку раскочегаривается «Локомотив», который до этого еле-еле спасался на последних минутах. Наверняка прибавят «Спартак», ЦСКА и «Динамо».

Радость «Крыльев Советов» после гола в ворота «Спартака». Фото ФК «Крылья Советов»

У «Оренбурга» феноменальная реализация

— Теперь про «Зенит». Что же с ним случилось в этом туре?

— Никто не думал, что он проиграет в Оренбурге. Особенно после того, как Мантуан на второй минуте открыл счет. Но быстрый гол, похоже, и сгубил. Парни расслабились, решили, что спокойно, на классе возьмут три очка — и поплатились.

— У «Зенита» два поражения подряд. Команда в кризисе?

— Нет. Игроки там опытные, качественные. Но некоторые из них пока не в лучших кондициях, плюс сказывается потеря Малкома. Изидор в игру еще не вписан. Зато раззабивался Кассьерра. Вот его с «Оренбургом» не хватало.

— Как и Кержакова с Караваевым.

— Да. Но главное, футболисты «Зенита» должны понять: это раньше они обыгрывали кого-то на одной ноге. Сегодня без стопроцентной самоотдачи результата не будет. Что матч против «Оренбурга» и подтвердил.

— Хоть кто-то у «Зенита» после такого матча заслуживает добрых слов?

— Нет. Как можно кого-то хвалить, если твоя команда пропускает три от аутсайдера?! В обороне допустили грубейшие ошибки! И впереди мало что получалось. Моменты вроде создавали, но выжать из них ничего не смогли.

— В отличие от соперника.

— Да, реализация у «Оренбурга» феноменальная. Три удара в створ — три гола!

— Выходит, Деограсия — хороший тренер? Зря над ним посмеивались?

— Давайте не торопиться с выводами. Посмотрим на дистанции. Для команды смена тренера — всегда встряска. Но за пару недель глобально что-то изменить все равно нереально.

— При Ярошике «Оренбург» за пять матчей набрал одно очко. А у Деограсии в пяти турах — уже три победы и ничья!

— Испанец работал в системе клуба, знает возможности игроков. Быстро нашел общий язык с лидерами, наладил микроклимат. Команда встрепенулась, это факт. Другой вопрос, на сколько ее хватит...

Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гончаренко такое поведение не красит

— Юрий Семин считает «Краснодар» главным претендентом на чемпионство. Разделяете мысль?

— Нет. Мой фаворит — «Зенит»!

— Аргументы?

— Отрыв от первого места не критичный. Бюджет у «Зенита» такой, что зимой в Петербург могут привезти двух, а то и трех классных футболистов, которые начнут штамповать голы. Да и сам «Краснодар» пока не убедил.

— Неужели?

— Он просто воспользовался тем, что все наши топы, включая «Зенит», плохо вошли в сезон. Состав у «Краснодара» ровный, стабильный, но суперигры я не вижу. Настоящей проверкой станут ближайшие пять туров. Матч с «Балтикой» выносим за скобки, а вот с «Ростовом», ЦСКА, «Крыльями» и «Зенитом» легко не будет точно. Если «Краснодар» и эту серию пройдет без потерь, тогда действительно команду Ивича можно рассматривать как претендента на золото.

— Ясно.

— Конечно, я бы хотел, чтобы «Зенит» наконец-то столкнули с пьедестала. Но вспомните недавнюю развязку в бундеслиге. Казалось, «Боруссия» в шаге от триумфа. Не хватило пяти минут. И чемпионство снова уплыло к «Баварии». Не удивлюсь, если и в РПЛ нас ждет то же самое.

— А из аутсайдеров кто производит особенно удручающее впечатление?

— По игре слабее других выглядят «Балтика» и «Факел». Мне кажется, им будет сложно зацепиться даже за стыковые матчи.

— А «Сочи»? Команда уже на последнем месте!

— Уверен, поднимется. Там собраны хорошие футболисты, к тому же с финансами у клуба порядок.

— Напоследок о матче «Ростов» — «Урал». Как вам флешмоб Гончаренко?

— «Урал» здорово стартовал, но в последних матчах буксует. Вот и в Ростове не удержал победу, хотя вел 2:0. Эйфория закончилась, нервишки шалят. Но надо на свою команду смотреть, а не валить все на арбитров. От судейских ошибок никуда не деться. Они и в Англии есть. Возьмите матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»...

— Это вообще не судейство, а катастрофа!

— Да и у нас один и тот же эпизод два арбитра могут по-разному трактовать. Первый скажет: «Это пенальти!» Второй возразит: «Нет, все в рамках правил». И ничего ты не сделаешь... Но Гончаренко в любом случае такое поведение не красит. Просто неуважительное отношение! И к журналистам, и к болельщикам.