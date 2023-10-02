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Уже больше 30 лет «СЭ» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. По итогам десяти туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
Пропустил тур из-за повреждения, но остался во главе гонки бомбардиров и в числе лучших футболистов рейтинга «СЭ».
Неделю назад вернулся в строй после травмы, а в матче со «Спартаком» забил первый мяч за полтора месяца.
Провел очередной блестящий матч и сделал очередное результативное действие — голевая передача Салтыкова положила начало разгрому «Спартака».
Рухнул с первого места рейтинга, так как «Зенит» проиграл в Оренбурге, а сам бразилец не реализовал стопроцентный голевой момент.
Ничем не запомнился в матче с «Балтикой» — начал игру в запасе и появился на газоне лишь в концовке.
Как и весь «Зенит», не заслужил высоких оценок за матч против «Оренбурга». Четыре раза пробил по воротам и отдал пять передач под удар, но все тщетно.
Продолжает раскрываться в более выдвинутой вперед роли. На этот раз изощренная голевая передача бразильца привела к голу Гарре.
Результативными действиями в матче с «Рубином» не отметился, но «Краснодар» победил и закрепился на первом месте.
Отыграл весь матч с «Ахматом». Мог отдать голевую передачу (Макаров не забил), но в целом сыграл средне.
Новая ударная сила «Крыльев»: в каждом из четырех последних туров босниец отметился результативным действием.