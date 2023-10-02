Еженедельный рейтинг тура от «СЭ».

Уже больше 30 лет «СЭ» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. По итогам десяти туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1 (2). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,56 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат).

Пропустил тур из-за повреждения, но остался во главе гонки бомбардиров и в числе лучших футболистов рейтинга «СЭ».

2 (3). Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,50.

Неделю назад вернулся в строй после травмы, а в матче со «Спартаком» забил первый мяч за полтора месяца.

3 (5). Никита Салтыков («Крылья Советов») — 6,38.

Провел очередной блестящий матч и сделал очередное результативное действие — голевая передача Салтыкова положила начало разгрому «Спартака».

4 (1). Вендел («Зенит») — 6,38.

Рухнул с первого места рейтинга, так как «Зенит» проиграл в Оренбурге, а сам бразилец не реализовал стопроцентный голевой момент.

5 (6). Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,33.

Ничем не запомнился в матче с «Балтикой» — начал игру в запасе и появился на газоне лишь в концовке.

6 (3). Клаудиньо («Зенит») — 6,30.

Как и весь «Зенит», не заслужил высоких оценок за матч против «Оренбурга». Четыре раза пробил по воротам и отдал пять передач под удар, но все тщетно.

7 (11). Фернандо Костанца («Крылья Советов») — 6,28.

Продолжает раскрываться в более выдвинутой вперед роли. На этот раз изощренная голевая передача бразильца привела к голу Гарре.

8 (12). Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,25.

Результативными действиями в матче с «Рубином» не отметился, но «Краснодар» победил и закрепился на первом месте.

9 (7). Муми Нгамале («Динамо») — 6,25.

Отыграл весь матч с «Ахматом». Мог отдать голевую передачу (Макаров не забил), но в целом сыграл средне.

10 (-). Амар Рахманович («Крылья Советов») — 6,25.

Новая ударная сила «Крыльев»: в каждом из четырех последних туров босниец отметился результативным действием.