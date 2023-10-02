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Сегодня, 16:15

Рейтинг игроков РПЛ: в топ-10 — четыре игрока «Крыльев»

«СЭ» опубликовал рейтинг лучших футболистов 10-го тура РПЛ
Отдел футбола «СЭ»
Никита Салтыков и Бенхамин Гарре.
Фото «СЭ»
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Еженедельный рейтинг тура от «СЭ».

Уже больше 30 лет «СЭ» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. По итогам десяти туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1 (2). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,56 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат).

Пропустил тур из-за повреждения, но остался во главе гонки бомбардиров и в числе лучших футболистов рейтинга «СЭ».

2 (3). Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,50.

Неделю назад вернулся в строй после травмы, а в матче со «Спартаком» забил первый мяч за полтора месяца.

3 (5). Никита Салтыков («Крылья Советов») — 6,38.

Провел очередной блестящий матч и сделал очередное результативное действие — голевая передача Салтыкова положила начало разгрому «Спартака».

Александр Соболев и&nbsp;Вендел. Рейтинг лучших игроков РПЛ: Соболев ворвался в топ-10, зенитовцев меньше не стало

4 (1). Вендел («Зенит») — 6,38.

Рухнул с первого места рейтинга, так как «Зенит» проиграл в Оренбурге, а сам бразилец не реализовал стопроцентный голевой момент.

5 (6). Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,33.

Ничем не запомнился в матче с «Балтикой» — начал игру в запасе и появился на газоне лишь в концовке.

6 (3). Клаудиньо («Зенит») — 6,30.

Как и весь «Зенит», не заслужил высоких оценок за матч против «Оренбурга». Четыре раза пробил по воротам и отдал пять передач под удар, но все тщетно.

7 (11). Фернандо Костанца («Крылья Советов») — 6,28.

Продолжает раскрываться в более выдвинутой вперед роли. На этот раз изощренная голевая передача бразильца привела к голу Гарре.

Вендел и&nbsp;Антон Заболотный. Рейтинг лучших игроков РПЛ: Вендел — новый лидер, Заболотный — второй

8 (12). Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,25.

Результативными действиями в матче с «Рубином» не отметился, но «Краснодар» победил и закрепился на первом месте.

9 (7). Муми Нгамале («Динамо») — 6,25.

Отыграл весь матч с «Ахматом». Мог отдать голевую передачу (Макаров не забил), но в целом сыграл средне.

10 (-). Амар Рахманович («Крылья Советов») — 6,25.

Новая ударная сила «Крыльев»: в каждом из четырех последних туров босниец отметился результативным действием.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Бенхамин Гарре
Никита Салтыков
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