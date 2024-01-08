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РПЛ

Сегодня, 12:00

«Сказал Клоппу в Казани: «Здесь-то поспокойнее будешь себя вести?» Дмитрий Кузнецов — о дружбе с Почеттино, приключениях в Детройте и гибели Еремина

Игорь Рабинер
Обозреватель
Дмитрий Кузнецов, Юрген Клопп.
Фото «СЭ»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Юрген Клопп.
Фото Reuters
Дмитрий Кузнецов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
Павел Садырин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Флаг с портретом Михаила Еремина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заключительная часть интервью с легендой ЦСКА.

Окончание интервью обозревателя «СЭ» с капитаном последней чемпионской команды СССР — ЦСКА 1991 года, многолетним игроком ла лиги, участником чемпионатов мира и Европы.

В первой части интервью известного футболиста и тренера обозревателю «СЭ», опубликованной до Нового года, Дмитрий Кузнецов рассказал о тяжелом выборе, который ему предстоял между клубами медийного и профессионального футбола, и в итоге предпочел продолжить работу в 2DROTS и помогать своему больному отцу. Во второй речь шла о медиафутболе, в котором экс-капитан ЦСКА внезапно стал одной из самых популярных фигур и тренером — двукратным чемпионом медиалиги.

Сегодня — заключительная часть интервью: о годах Кузнецова в большом футболе Советского Союза, Испании и России, игре и общении с выдающимися тренерами и футболистами этих стран, причинах возвращения с Пиренеев на родину, его увлечении НХЛ, знакомстве с легендарными хоккеистами и связанных с ними приключениях в Детройте. Разговор, напомним, шел на «ты» из-за уже более чем тридцатилетнего знакомства собеседников.

Главный тренер «Красной фурии» написал на фотографии: «Если бы ты был испанцем, я бы взял тебя в сборную»

— Ты хотел стать тренером с момента окончания карьеры игрока или такое желание появилось со временем?

— Да, уже в Испании, когда играл там последний год, поступил в ВШТ. Записывал тренировки, смотрел их направленность, вникал, что и зачем делается, осмысливал тактические наработки. В общем, готовил себя. Знал, что футбол — моя судьба и ничего другого не умею. Я не хакер, не блогер, не киноактер. Краны чинить не умею, на компьютере хорошо работать — тоже. Хотя сейчас уже научился. Тренеру теперь надо обладать и такими навыками.

— Кто-то был для тебя примером для подражания?

— Конечно. Хавьер Клементе. Когда я приехал в «Эспаньол», он там работал, а через полгода ушел оттуда в сборную Испании, которую тренировал шесть лет. Сейчас в этой профессии многого добиваются мои друзья, с которыми я играл, — тот же Маурисио Почеттино. Его помощник, тренер вратарей, — Тони. Да много ребят из того «Эспаньола»! Рад за них. Не умею завидовать, только радуюсь. Люди выбрали свое дело, и у них получается. Радуйся мы все друг за друга — уверен, у всех получалось бы гораздо больше.

— Это правда или миф, что Клементе, узодя из «Эспаньола» в «Красную фурию», сказал тебе: «Жалко, что ты не испанец, иначе взял бы тебя в сборную»?

— Так и было. У меня в альбоме даже есть от него фотография, где Хавьер как раз и написал: «Если бы ты был испанцем, я бы взял тебя в сборную Испании».

— У комментатора Романа Нагучева прочитал, что Маурисио Почеттино не так давно подошел к тебе сам на каком-то банкете, сфотографировался и тут же позвонил по Facetime cемье: смотрите, мол, я с легендой «Эспаньола»! И родные главного тренера «Челси» в восторге были.

— Мы с Маурисио дружим. Когда он только пришел в «Эспаньол», я взял его с женой и повез в аквапарк. Мы хорошо провели день, языкового барьера не было. Сдружились и когда потом он уже с «Тоттенхэмом» приезжал в Москву на матч Лиги чемпионов с ЦСКА. Я их в отеле навестил, икры им с Тони подарил. Буквально вчера Тони в «Челси» звонил! Всегда, когда встречаемся, фотографируемся вместе, потому что хорошее время в команде провели.

— Болеешь за «Челси» теперь?

— Симпатизирую командам, в которых работают мои друзья. Это однозначно. И хочу, чтобы у них все получалось.

— Коль скоро речь зашла об Англии — вспоминаю, как мы в 2015 году столкнулись в фан-шопе «Ливерпуля» в день матча «Ливерпуль» — «Рубин», а ты был вместе с главным тренером казанцев Валерием Чалым. Ваша команда ухитрилась сыграть вничью на выезде в первом матче Юргена Клоппа на «Энфилде»!

— Конечно, я запомнил тот день. Как не запомнить? Играть с «Ливерпулем» на «Энфилде», когда ты приходишь — и уже за час до матча стадион полон и поет «Ты никогда не будешь один...» Это что-то, это так трогает эмоционально! Такое давление чувствуешь... И лавки там, наверное, в метре друг от друга. Ты можешь руку вытянуть — и схватить тренера соперников, ха-ха. Незабываемые эмоции — да еще и результат хороший. Такие выезды запоминаются.

— С Клоппом чуть-чуть удалось пообщаться?

— Даже повздорили с ним там, на «Энфилде». Из-за того, что судья два раза не удалил Лаллану, хотя до этого нашего Кузьмина выгнал вообще ни за что. Видишь, как действует «Энфилд» на судей! И тем не менее мы, играя больше тайма в меньшинстве, такому сопернику не проиграли.

А потом, когда они приехали в Казань, я разминал «Рубин» перед игрой, он вышел и говорит мне: «Здорово!» Отвечаю «Здорово! Здесь-то поспокойнее будешь себя вести?» Улыбнулись друг другу. Кто старое помянет, тому глаз вон! Просто эмоции были.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Юрген Клопп.
Фото Reuters

— Как удалось тогда не проиграть? Вы же в чемпионате России в середине таблицы шли.

— Ребята очень серьезно, помню, подошли к разбору слабых и сильных мест. В тактическом плане были здорово готовы. Все четко понимали, что с первых минут серьезное давление будет — и соперника, и стадиона. Надо честно признать, что и шапкозакидательское настроение со стороны «Ливерпуля» было. Мы это использовали. Более того, если бы за пять минут до конца Игорь Портнягин головой забил — три очка увезли бы.

— Портнягин же телевизионным экспертом стал — не подкалываешь его, когда видишь, тем упущенным шансом?

— Нет, да мы и не пересекались. Один раз где-то виделись. Да наоборот, это же хорошая игра, отличная память! Ну, не забил — футбол же. Игорь тогда нашим лучшим бомбардиром был, много очков нам принес.

— Насколько много тогда от тебя как человека с большим международным футбольным опытом зависело? Все-таки у Чалого такого и близко не было.

— Нет, Саныч на тот момент был главным тренером, с лицензией, и вмешиваться в его решения я не имел никакого права. Если ему нужно было, он спрашивал, и я высказывал свое мнение. Но «Рубином» руководил он, и у нас была чуть ли не самая играющая команда, хотя мы не сделали приобретений. Тот год вспоминаю с удовольствием. Рад, что с ним работал.

— Ты же и с Рафой Бенитесом успел пересечься?

— Да, в «Осасуне». Он всего на пять лет старше меня! Мужик вообще классный, ха-ха. Нормально с ним общались. Если сейчас увидимся — найдется что вспомнить. Он и тогда уже был очень амбициозным, хотел работать.

— Тогда почему его уволили через семь туров?

— Неудачные результаты. Команда молодая была, одни дети играли — и я как дядька.

Дмитрий Кузнецов. «Хочу работать в профессиональном футболе, но будет подло бросить больного батю». Кузнецов — о 2DROTS и «Енисее»

Тренеры в пяти наших командах не дают результат, их в шестую назначают. Другим шансов не дают, и это наводит на плохие мысли

— А когда Чалого убрали, был шанс, что тебя назначат главным тренером «Рубина»?

— Когда еще Саныч был, ему уже искали замену. А у меня оставался еще год контракта, и так как пришел Хави Грасия, испанец, а я как раз испанским владел, попросили остаться и помочь, доработать контракт. Так и произошло. Амбиции у нас были большие, деньги — тоже, но хорошие игроки — не значит хорошая команда. Тем более хоть за футболистов и платили много, но некоторые были на сходе. В общем, не получилось. Бывает, ничего страшного.

— У тебя же перед «Рубином» был шестилетний перерыв в тренерской работе после недолгого периода в «Нижнем Новгороде». Чем занимался?

— Играл за ветеранов, руководил командой «Газпром International» газпромовского филиала, ездил с ней на турниры. Так что от тренерской практики не отлучался! Только чуть по-другому и не с профессионалами. Но все равно работал. Ждал своего шанса, ха-ха!

— Ты его не получил до сих пор. Многие из твоего и даже более молодого поколений игроков поработали главными тренерами в РПЛ. Станислав Черчесов и Валерий Карпин — даже в сборной России. Обидно, что у кого-то из них шанс за шансом, а у тебя, несмотря на лицензию, пока их не было?

— Это же не от меня зависит, а от людей, которые их ставят, за них хлопочут. Значит, там считают, что они достойны, а другие — нет. И потом, как-то так получается, что когда люди попадают в тренерскую обойму, то из нее долго уже не выпадают. Посмотрите, сколько примеров, когда ты из одной команды ушел — и через два дня пришел в другую.

А я всегда говорил, не в обиду тренерам: если в пяти командах у тебя нет результата и тебя берут в шестую — ты что, дашь в ней результат? Не стоит ли попробовать другого человека, которого еще не пробовали, — может, у него с первого раза получится? Но у других шансов нет. И вот это меня наводит на очень плохие мысли.

— Болеешь ли за ЦСКА, несмотря на не сложившиеся отношения с Романом Бабаевым?

— Конечно, болею. И клуб родной, и знаю весь тренерский штаб во главе с Володей Федотовым, с которым мы два сезона играли за саратовский «Сокол». Как уже говорил, переживаю за людей, с которыми нас многое связывает, желаю им счастья и удачи. Естественно, переживаю и за пацанов — в первую очередь за Игоря Акинфеева.

— Твоего наследника в качестве капитана ЦСКА.

— И человека, который стал легендой не только в клубе, но и в сборной. За Федю Чалова, Антона Заболотного, очень прибавившего и ставшего лидером Ваню Облякова... Очень рад за Аббоса Файзуллаева, который мне сильно нравится. Хочу, чтобы побыстрее оправился от травм Игорь Дивеев. Милан Гайич адаптировался, несется с фланга так, что не остановить, и забивает красивые голы. Всех знаю, за всех переживаю! И очень хочу, чтобы ЦСКА составил конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за золото.

— Скамейки только нет.

— Думаю, что в зимнее трансферное окно она появится — причем с помощью качественных футболистов. Да, их сейчас тяжело найти, ситуация ясна, но в той же Сербии есть хорошие игроки.

— Кто из нынешнего состава ЦСКА играл бы в основе в чемпионском 1991 году?

— Ха-ха, провокационный вопрос! Пожалуй, уклонюсь от ответа. Решайте сами. Мне не хочется никого обижать. Разные времена, разный футбол. У нас был более комбинационный и романтический стиль. Он влюбил в себя очень многих болельщиков того времени. Притом что иностранцев тогда не было. Не зря команду 1991 года считают одной из лучших в истории ЦСКА. И я полностью с этим согласен.

— Как ты ухитрился в 20 лет стать капитаном ЦСКА? Как такое в принципе возможно — к тому же в то время, когда никто не уезжал?

— Это только Юрий Морозов знал, который меня назначил. Я же не сам попросился! Наверное, из-за характера — я в борьбе никому не уступал, много бегал, физически был готов. Потом меня уже выбирали все время. Когда у нас состав чемпионский собрался, всегда лоббировал интересы команды, шел за ребят до конца.

А Юрий Андреевич капитанами назначал разных игроков — кто сколько продержится. Например, была история с Серегой Фокиным. Играли мы в Кишиневе. Сидим на завтраке, с нами Борисыч, Валентин Бубукин, наш второй тренер. Фока одну булку съел, вторую... Борисыч: «Серег, ты что булки жрешь? Игра же вечером, ты капитан!» — «За капитана не платят!» Готов, ха-ха! Сразу сняли! Там все быстро было.

Дмитрий Кузнецов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Счастье — когда встречаю воспитанников школы ЦСКА и они говорят: «Мы в вашей форме играли»

— Когда-то Роман Широков, воспитанник школы ЦСКА, рассказывал мне, что ты из «Эспаньола» прислал форму на шесть или семь возрастов армейской школы и несколько лет она играла только в ней. Во сколько это обошлось и сложно ли было организовать?

— Когда я уезжал, видел, в чем играют дети. У самого, когда занимался футболом в детстве, после матчей и тренировок ворот майки — до пупка, гетры слетают, на «гарюхе» на «Торпедо» сыграл — белые трусы в черные превращаются, и их не отстирать... А в Испании — красивая форма. Думаю, деньги хорошие стал получать, почему бы пацанам не сделать подарок? Пошел и купил семь здоровых коробок.

У меня же потом проблемы на таможне были. Я же, когда форму привез, Виктор Кардивар, администратор ЦСКА, встретил в аэропорту. И меня не пускают — плати налог! Я и так там заплатил нормальную сумму, семь команд школы одел. Говорю: «Это детям футбольной школы подарки! Это не на продажу!» Только потом отпустили. Иногда встречаю ребят, которые тогда там были, они говорят: «Дмитрий Викторович, а мы в вашей форме играли». И я счастлив. Это лучшая награда для меня. А сколько она стоила — неважно. Главное, что я ее привез и до детей она дошла.

— Простил ли ты первого президента ЦСКА Виктора Мурашко, который уже после твоего конфликта с ним и второго отъезда в «Эспаньол» обвинил тебя и Дмитрия Харина в том, что продали игру владикавказскому «Спартаку» в 92-м?

— Если кто-то бросает такие серьезные обвинения — нужные весомые доказательства, факты, люди, которые это подтвердят. Иди до конца, не включай заднюю! Поэтому я всегда говорил: «Ребята, если хоть раз сдали игру — вы висите на крючке, с которого уже не спрыгнете. Почему? Потому что у этих людей, которые тебя купили, аппетиты разыгрываются, они наживаются на этом. На тотализаторе зарабатывают, еще на чем-то. И они к тебе опять придут. И попросят еще раз им помочь. Ты откажешься, а они будут тебя шантажировать — мол, все узнают, что было тогда, и все твои сдачи вскроются. Вот почему нельзя этого делать». Пусть хоть один человек скажет, что я сдал. Не скажут. Никто не мог прийти ко мне второй раз и чего-то потребовать. Потому что не было первого.

— Так Мурашко ты простил?

— Конечно, простил. Ну как я могу не простить Виктора Яковлевича?

— Он жив-здоров?

— Нет, умер в 2023-м, два-три месяца назад. Мне Анатолий Коробочка звонил, рассказывал...

Павел Садырин с&nbsp;женой Татьяной и&nbsp;сыном. Спасение утопающего, конфликт с Мутко, поддержка Гинера. Воспоминания вдовы Павла Садырина

— Продолжаешь ли общаться с Татьяной Садыриной, вдовой Павла Федоровича? Приезжаешь ли на кладбище в дни его рождения и смерти?

— Одно время ездил, поминали... Когда работал в «Рубине», физически не мог. Сейчас — когда по времени получается. Но душа всегда просит.

— В чем была главная сила Садырина?

— Сумасшедшая коммуникабельность. Во времена, когда тренеры часто бывали жесткими — не подойди! — с ним всегда общались нормально. Не злой, не грубый. К каждому футболисту мог найти подход. Главное в нем — это были человеческие качества.

— Когда он принял ЦСКА в первой лиге в 1989 году, там же вся команда уходить собиралась, в том числе и ты в «Торпедо»?

— Не было стабильности, все время прыгали из первой лиги в высшую и обратно, постоянно менялся состав, ребята приходили отслужить в армии, а потом уходили... Пал Федорыч пришел, собрал нас и говорит: «Кто хочет уходить — уходите. Я никого не держу. Но советую остаться, годок поработаем, а потом сами решите».

Я уже почти перешел в «Торпедо», но тут мне вне очереди воинское звание дали, ха-ха. Но, по-моему, это было еще до Пал Федорыча. А тогда ушли в итоге три или четыре человека. Через год мы вернулись в высшую лигу, через два — заняли второе место, через три — выиграли чемпионат. Мужик сказал — мужик сделал.

— В каком звании ты в итоге демобилизовался?

— Капитан. Был капитаном ЦСКА и капитаном Советской армии! Уехал в Испанию — и меня уволили из вооруженных сил автоматом. А когда вернулся в 96-м, в военкомате даже не могли найти мой жетон и удостоверение, чтобы на воинский учет встать. Говорят: «Ты потерял его?» — «Как потерял, если я уезжал в Испанию и все в клубе было?! Я же с собой не забрал это. Значит, вы меня прикомандировали к какому-то военкомату». Потом нашли.

— Одна из самых жутких историй нашего футбола — гибель вратаря ЦСКА Михаила Еремина в ночь после выигрыша Кубка СССР в 91-м у «Торпедо».

— Родного человека потеряли... Судьба. Если бы поехали отмечать все вместе после Кубка — ничего бы не случилось. Никто бы Ерему от себя не отпустил, он с нами бухал бы, а потом домой повезли бы. А он уехал в Зеленоград праздновать день рождения друга. И вместе с ним разбился...

Флаг с портретом Михаила Еремина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Тот тоже погиб?

— Да. У него день рождения был 19 июня. А мы играли финал Кубка 23-го. После игры говорим: «Поехали в ресторан, выпьем». Он: «Да я на завтра заказал ресторан «Солярис» в гостинице «Космос» — и день рождения мой отметим, и победу». Отметили...

— Легенда не врет, что на могиле Еремина вы пообещали друг другу выиграть тот чемпионат Союза, которому суждено было стать последним?

— Не пообещали, а просто сказали: «Давайте, ребят, в память о Мишке выиграем». Сказали — и сделали. Чувствовали, что команда мощная, никто с нами не сдюжит.

— Вас же после победы в Кубке болельщики на руках до автобуса несли?

— Да. Это было что-то! Подняли и понесли. А у нас полные сумки шампанского, и я свою держу, не отпускаю. Кричу: «Шампанское не разбейте! А то сейчас бросите меня...» Не разбили.

— Трагедия с Ереминым напомнила мне ту, что произошла в «Детройте», когда через неделю после выигрыша Кубка Стэнли по дороге из гольф-клуба с очередного клубного празднования разбились на лимузине и остались инвалидами защитник Владимир Константинов и массажист Сергей Мнацаканов.

— Я болел за тот «Детройт». Когда с Бышовцем сборная дважды ездила на турне в Америку, два раза был на матчах «Ред Уингз». Они играли с «Нью-Джерси», когда Валера Зелепукин и еще много наших там играли. Больше десяти русских в двух командах! Мы жили у самой арены «Детройта», в кемпинге. После игры меня за кулисы провели, мы поболтали, они все поехали на выезд.

Дед, Вовка Константинов, которого я отлично знал по ЦСКА, говорит: «Сейчас за тобой приедет моя жена, у нее подруга гостит. Ты с кем живешь?» — «С Димкой Хариным в номере». — «Они заберут вас в ресторан. Побухайте там как следует!» — «Договорились!» Едем в ресторан, хорошо сидим. Жена Вовки говорит: «Я вас домой отвезу». — «Как ты поедешь, ты же выпила!» — «Не ссыте, все нормально». Садимся, едем. И вдруг сзади полиция сигналит — остановитесь, мол. Все, говорю, приехали.

Она останавливается, руки на руль, все как полагается. Подходит коп. Она дает права, он читает — а там написано, что она жена Константинова. И он вдруг руку к козырьку: «Мы вас отвезем куда надо!» И вот я охренел уже окончательно. Она ведь пьяненькая! И они нас действительно сопровождают до кемпинга, едут впереди. Завезли, попрощались — и ее домой так же. Они там боги были, настоящие боги! Какой коп тебя в такой ситуации отпустит?! А тут — даже не самого хоккеиста, а жену.

Представляешь, какое там к ним было отношение, какой у них авторитет! В итоге они там все и выиграли. А потом с Вовкой вот такое произошло, причем в нанятом лимузине, когда за рулем был не он, не кто-то из своих, а посторонний человек...

Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Владимир Константинов, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов. «Русская пятерка» — лучший хоккей, в который я играл". Большое интервью Вячеслава Козлова

— Обратил внимание, что ты в своем телеграм-канале давал комментарий после заключительной тренировки 2DROTS в 2023 году в толстовке «Чикаго Блэкхокс». Откуда она у тебя?

— Лет пять или шесть назад на клубном сайте купил. Мне и штаны доставили, и две майки, толстовку эту классную. Такая мягкая, теплая — топ! Мне «Чикаго» очень нравился, когда там Кейн с Тэйвзом играли. Вообще, постоянно слежу за НХЛ. И очень хочу, чтобы Овечкин обогнал Гретцки!

— Знаком с Ови?

— Нет. Знаком с нашей великой первой пятеркой: Фетисов — Касатонов, Макаров — Ларионов — Крутов. С Сергеем Михайловичем (Макаровым. — Прим. И.Р.) — хорошо. Очень близко дружил с Аркадьичем, Вячеславом Быковым. Валерий Каменский, Сергей Федоров...

Знаешь, что меня больше всего удивило? Как-то пошел на хоккей, когда ЦСКА еще играл на Ленинградке. И Третьяк меня видит: «Дим, заходи!» Я чуть не охренел (в оригинале последнее слово было сказано ярче. — Прим. И.Р.). «Владислав Александрович, мы же не виделись сколько лет!» — «Я тебя что, не помню, что ли?!» И Борис Петрович Михайлов такой же! Тот же вообще юморной. Люди все помнят. Все! Сколько на базе с ними времени когда-то провели — тогда футболисты ЦСКА жили на одном этаже, хоккеисты — на другом. Они были боги.

Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press

Поменялся майками с Гвардиолой на барселонском дерби

— Ни разу не жалел, что вернулся из Испании в Россию, — учитывая, что Садырина из ЦСКА скоро уволили, тебе пришлось уйти, да и большую тренерскую карьеру сделать пока не удалось?

— Сначала думал там остаться. Но самое главное, что я в любом случае уже собирался учиться на тренерскую лицензию. Нужно было бы работу искать. Я понимал, что приоритет — у местных. Чужие никому не нужны. Поэтому и вернулся. Нет, о возвращении не жалел.

Жалел только о том, что вид на жительство потерял. Я же вернулся и играл еще в России пять лет. А нужно было каждые полгода в Испанию въезжать, чтобы он продлевался, но это с моим графиком было нереально. В общем, не суждено было.

— Из Испании ты уехал после того, как в Памплоне с болельщиком разругался и клуб твой контракт с «Осасуной» досрочно разорвал?

— Не с одним — с четырьмя. Они вели себя так, что я показал им неприличный жест и сказал, что на стадионе они не поддерживают команду, не относятся к футболистам как своим. Если бы так вели себя чужие болельщики, я бы ни слова не произнес. А когда собственные — получайте.

Президент сначала пообещал оштрафовать на 25 тысяч долларов. Я ответил, что тогда разорву контракт и уеду домой. Они: «Давай ты извинишься, мы скажем, что тебя оштрафовали, но на самом деле не оштрафуем». «Нет, — говорю, — я поехал домой». И уехал, хотя еще год контракта оставался. Баски — специфические. Отношение там было плохое и команда слабая.

— Когда ты был в «Эспаньоле», в другой команде вашего города играли Куман, Стоичков, Лаудруп, Ромарио, Гвардиола, тренировал ее Кройф. С кем-то из них в неформальной обстановке пересекался?

— Со Стоичковым. Он чудил там неплохо, ха-ха! Они с Ромарио все время ночью отдыхали. Команда на сборах сидит, а они сваливают в ночной клуб. И их все время там фотографировали. Христо нормальный был!

— Мог с ним тоже плотно присесть?

— Не-не-не! Они же знаменитости, медийные люди. Если ты с такими присядешь, то сразу спалишься.

— Игорь Корнеев рассказывал, что Ромарио при этом не пил ни капли спиртного. За всю ночь тусовки!

— Все так. Бразильцы тусоваться любят, но из них мало кто пьет. Есть у них такая особенность. «Как вы расслабляетесь?» — «А мы и не напрягаемся!»

Дмитрий Кузнецов. «Если Пиняев забьет головой, подарю ему майку Месси!» Кузнецов — о победе 2DROTS над ЦСКА и конфликте с Бабаевым

— Что вспоминается о Гвардиоле-игроке? Ты же много раз против него играл — и как раз в центре поля.

— Очень техничный и умный футболист. Много не бегал, но всегда был в нужном месте. Неформально мы с ним не общались, но у меня была его майка, которыми мы поменялись на дерби. И подарил ее потом Карсаку, Диме Карсакову (автору победного гола ЦСКА в ворота «Барселоны» в матче квалификации Лиги чемпионов 1992 года. — Прим. И.Р.). Третий номер! Интересно, сколько она сейчас стоит, ха-ха!

— Ты рассказывал, что все футболки раздарил.

— У меня ни одной не осталось. Вообще! Цель собирать не ставил, считал, что меня и без футболок знать должны, и это, грубо говоря, лишний хлам в квартире, комнату ими занимать. Ну, висят и висят — вон, на фотографиях все есть!

— Майку Бебето, которую получил от него на ЧМ-94, бразильцу из Тулы Карлосу подарил?

— Да, торпедовскому. Он чуть не заплакал. «На, — говорю, — это тебе, друг мой». Он берет, смотрит — и офигевает. Бебето!

— А чемпионскую в ЦСКА кому?

— Товарищу одному, с которым уже не поддерживаю отношений.

— Не было у тебя возможностей из «Эспаньола» пойти на повышение, как это удалось Корнееву в ту же «Барселону»?

— Тогда было правило, что если в первом круге пять раз вышел за свой клуб, то до конца сезона не имеешь права играть за другую команду лиги. Бред какой-то! Это лишило некоторых возможностей. Помню, был вариант с «Торино», где тогда играл Абеди Пеле (в период с 1994 по 1996 год. — Прим. И.Р.). Но у меня тогда сын в школу пошел, и я страну менять не хотел.

— Где сейчас сын?

— 16 лет прожил в Испании, образование получил. Но вернулся в Москву, теперь здесь.

— Сейчас тебя с Испанией ничего не связывает, кроме дружбы со старыми партнерами?

— Товарищи работают — тренерами в «Эспаньоле», координатором академии в «Алавесе»... Плотно общаемся. А больше ничего.

— В «Разговоре по пятницам» в «СЭ» ты когда-то сказал, что единственное, о чем жалеешь в жизни, — не ходил бы в казино. Много проиграл?

— Дело не в этом, а в растраченных эмоциях. Когда ты там проигрываешь, то настроения нет, тренируешься плохо. Переживаешь, это сказывается на семье, на бюджете. У меня не было такого, что я сидел там день и ночь. Но когда теряешь деньги — неприятно.

— Иван Яремчук оставил в казино в целом миллион долларов, Андрей Соломатин и Алан Кусов — примерно те же деньги. Ты им составишь конкуренцию?

— Не-ет. У меня и победы были, ха-ха. Я квартиру купил очень дорогую в центре Барселоны, поэтому тратить много денег возможности не было.

— Ты эту квартиру первой жене оставил?

— Да. Покупал ее за 400 тысяч евро, а она потом продала ее за миллион.

— Как сложилась ее судьба? По-прежнему живет в Барселоне?

— Она умерла в 2015 году, когда мы уже развелись. Тромб оторвался. Я был в тот момент с «Рубином» в Швейцарии, в Сьоне. Сын позвонил...

Павел Садырин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Садырин — самый любимый тренер

— Борис Игнатьев считает, что «Письмо четырнадцати» подорвало здоровье Садырина и очень приблизило его смерть. Видел ли, как он переживал?

— В то время, когда был известный матч в Афинах, после которого все и началось, мы с ним были в небольшом конфликте. Но потом, когда те ребята отказались играть, меня вызвали. Садырин приезжал ко мне в Испанию поговорить... Конечно, я согласился. Как могут футболисты снять главного тренера, когда они его не назначали? Как могут обвинять, когда он ни в чем не виноват? Ни в одной федерации такого не могло быть. Только у нас. Но у каждого свое мнение.

— Ты к кому-то из игроков стал хуже по-человечески относиться после этой истории?

— Нет. У меня было свое мнение, у кого-то — другое. На тот момент все были на пике своих карьер, здорово играли в своих европейских клубах. Каждый должен был принимать свое решение. Мы в отличных отношениях с теми, кто не поехал, — Юраном, Канчельскисом, Колывановым... За что их обвинять? Думаю, что и они переживают.

— Был ли шанс на чемпионате мира сыграть лучше? Или при таком раздрае — никакого?

— Команда изначально была сумасшедшая. Думаю, можно было и с бразильцами играть, и со шведами. Мне кажется, выступили бы намного удачнее.

— Какой, по-твоему, тогда был лучший выход? Можно ли было всех примирить?

— Садырин не пошел бы на поклон к отказавшимся ребятам. Они должны были сами пересмотреть свое решение. Но что-то их держало.

— Садырина можешь назвать лучшим тренером в своей жизни? Или самым любимым?

— Самым любимым — это да. И как человек, и как тренер. Я с ним в Советском Союзе все выиграл. Но и Клементе оставил след в моей жизни.

— У тебя самого есть мечта тренировать ЦСКА, или это невозможно?

— Была. До определенного момента. Мечтал вернуться в родной клуб на любой должности, помогать ему развиваться. Но — не суждено.

— Ставишь ли перед собой какую-то цель как тренер? Много ли сил, энергии у тебя осталось на ее осуществление?

— Если бы я не хотел, то в «медийку» не пошел бы. Все считают, что это дно, но это не так. Ты и здесь можешь развиваться. У тебя больше возможностей для маневра, для экспериментов. А это полезно для развития.

Но от возвращения в профессиональный футбол меня, как я уже говорил, останавливает только история с отцом. Если бы с ним все было нормально и я был за него спокоен — естественно, пошел бы дальше. И учиться, и поехал бы в Испанию на практику к своим пацанам, с которыми играл. Хоть я и старше некоторых, но все равно поехал бы и посмотрел, как там работают. В Англию бы поехал, в Италию, в Германию. Это очень полезный опыт. Учиться надо всю жизнь. Мне это суперинтересно.

— Хоккейный пример Игоря Ларионова показывает, что можно и в шестьдесят стать заметным тренером.

— Профессор же! Конечно, можно! Тем более когда у человека за плечами такой багаж. У меня он тоже неплохой — Испанию прошел, СССР, чемпионаты мира и Европы. И я тоже уверен, что смог бы...

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
Юрген Клопп
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