Евсеев с «Факелом» взял 9 очков из 12 и ушел из зоны стыков. «Крылья» — в опасности

Воронежцы одолели самарцев — 2:1.

«Факел» в 29-м туре РПЛ обыграл (2:1) «Крылья Советов» — главного конкурента в борьбе за сохранение прописки в РПЛ. До матча воронежцы отставали от самарцев на два очка и благодаря победе смогли их обойти в таблице.

Евсеев спасает «Факел»

Оба гола «Факела» в матче организовал Роман Акбашев — лучший игрок встречи и лидер воронежцев в этом сезоне. Хавбек на 12-й минуте подхватил мяч на краю штрафной, протащил к вратарской и выкатил пас назад на набегавшего Менделя.

А во втором тайме Акбашев забил сам — замкнул подачу Игоря Калинина с правого фланга ударом головой. 2:0 к часу игры «Факел» сделал после всего двух ударов в створ ворот.

В концовке гости отыграли один мяч, но на ничью не наиграли: моментов и каких-то опасных атак «Крыльям» в последние минуты встречи создать не удалось.

«Факел» к приходу Вадима Евсеева шел на 14-м месте. С новым тренером команда выиграла три встречи из четырех и поднялась на 12-е место, выбравшись из зоны стыковых матчей.

В Воронеже праздник — команда практически спаслась от вылета, а после финального свистка футболисты поблагодарили 13 тысяч зрителей на стадионе. Игроки растянули баннер: «Спасибо, родные! Мы с вами — одно целое!»

Игроки «Факела» с баннером. Фото Кадр трансляции «Матч Премьер»

Кризис «Крыльев»: один удар в створ, первый опасный момент — на 75-й минуте

«Факел» заставил «Крылья» играть в свой футбол: самарцы увязли в борьбе и единоборствах. До 75-й минуты гости толком не создавали опасных моментов.

Хозяева делали все, чтобы «Крылья» в Воронеже мучились, а лучше всего об игре «Факела» в перерыве сказал футболист этой команды Квеквескири: «Без разницы: играть сзади или впереди. Главное — результат, мы должны выиграть».

Показательно, что единственный гол у гостей забил бывший защитник «Спартака» Николай Рассказов, замкнувший подачу Гарре. Писарский, Ежов, Цыпченко — главные люди в атаке Самары в этот день молчали.

«Крылья» нанесли один удар в створ, «Факел» — два. Только футбол команды Евсеева понятен: воронежцы выжимают максимум из редких моментов и удерживают нужный счет. «Крылья» такой расклад переломить не смогли и по делу проиграли.

Пока хозяева отмечали победу с болельщиками, Осинькин собрал команду в центральном круге для разговора.

Примерно понятно, о чем говорил тренер: вторая часть сезона для «Крыльев» — провал. Чтобы не случилось катастрофы, нужно показывать характер в последнем матче сезона.

Игорь Осинькин с игроками «Крыльев Советов». Фото Кадр трансляции «Матч Премьер»

«Крыльям» нужна победа над «Спартаком» и мотивированный «Зенит»

В заключительном туре ожидается ожесточенная борьба за 12-е спасительное место и возможность избежать участия в стыковых матчах.

Сейчас у «Факела» 30 очков, у «Крыльев» — 29, а у «Пари НН» — 27. Все будет решаться в последнем туре, в котором «Крылья Советов» сыграют со «Спартаком» дома, «Факел» — в гостях с «Зенитом», а «Нижний» — дома с «Химками».

Самарцы сегодня могли лишить интриги борьбу за выживание, но подарили шанс на спасение сразу двум командам. Кто из них сохранит место в РПЛ — узнаем через неделю.