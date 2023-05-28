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РПЛ

Сегодня, 20:55

Евсеев с «Факелом» взял 9 очков из 12 и ушел из зоны стыков. «Крылья» — в опасности

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Раздевалка «Факела» после победы над «Крыльями».
Фото ФК «Факел»
Игроки «Факела» с баннером.
Фото Кадр трансляции «Матч Премьер»
Игорь Осинькин с игроками «Крыльев Советов».
Фото Кадр трансляции «Матч Премьер»
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Воронежцы одолели самарцев — 2:1.

«Факел» в 29-м туре РПЛ обыграл (2:1) «Крылья Советов» — главного конкурента в борьбе за сохранение прописки в РПЛ. До матча воронежцы отставали от самарцев на два очка и благодаря победе смогли их обойти в таблице.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
2:1
Крылья Советов

Евсеев спасает «Факел»

Оба гола «Факела» в матче организовал Роман Акбашев — лучший игрок встречи и лидер воронежцев в этом сезоне. Хавбек на 12-й минуте подхватил мяч на краю штрафной, протащил к вратарской и выкатил пас назад на набегавшего Менделя.

А во втором тайме Акбашев забил сам — замкнул подачу Игоря Калинина с правого фланга ударом головой. 2:0 к часу игры «Факел» сделал после всего двух ударов в створ ворот.

В концовке гости отыграли один мяч, но на ничью не наиграли: моментов и каких-то опасных атак «Крыльям» в последние минуты встречи создать не удалось.

«Факел» к приходу Вадима Евсеева шел на 14-м месте. С новым тренером команда выиграла три встречи из четырех и поднялась на 12-е место, выбравшись из зоны стыковых матчей.

В Воронеже праздник — команда практически спаслась от вылета, а после финального свистка футболисты поблагодарили 13 тысяч зрителей на стадионе. Игроки растянули баннер: «Спасибо, родные! Мы с вами — одно целое!»

Игроки «Факела» с баннером.
Фото Кадр трансляции «Матч Премьер»

Кризис «Крыльев»: один удар в створ, первый опасный момент — на 75-й минуте

«Факел» заставил «Крылья» играть в свой футбол: самарцы увязли в борьбе и единоборствах. До 75-й минуты гости толком не создавали опасных моментов.

Хозяева делали все, чтобы «Крылья» в Воронеже мучились, а лучше всего об игре «Факела» в перерыве сказал футболист этой команды Квеквескири: «Без разницы: играть сзади или впереди. Главное — результат, мы должны выиграть».

Показательно, что единственный гол у гостей забил бывший защитник «Спартака» Николай Рассказов, замкнувший подачу Гарре. Писарский, Ежов, Цыпченко — главные люди в атаке Самары в этот день молчали.

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«Крылья» нанесли один удар в створ, «Факел» — два. Только футбол команды Евсеева понятен: воронежцы выжимают максимум из редких моментов и удерживают нужный счет. «Крылья» такой расклад переломить не смогли и по делу проиграли.

Пока хозяева отмечали победу с болельщиками, Осинькин собрал команду в центральном круге для разговора.

Примерно понятно, о чем говорил тренер: вторая часть сезона для «Крыльев» — провал. Чтобы не случилось катастрофы, нужно показывать характер в последнем матче сезона.

Игорь Осинькин с игроками «Крыльев Советов».
Фото Кадр трансляции «Матч Премьер»

«Крыльям» нужна победа над «Спартаком» и мотивированный «Зенит»

В заключительном туре ожидается ожесточенная борьба за 12-е спасительное место и возможность избежать участия в стыковых матчах.

Сейчас у «Факела» 30 очков, у «Крыльев» — 29, а у «Пари НН» — 27. Все будет решаться в последнем туре, в котором «Крылья Советов» сыграют со «Спартаком» дома, «Факел» — в гостях с «Зенитом», а «Нижний» — дома с «Химками».

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Самарцы сегодня могли лишить интриги борьбу за выживание, но подарили шанс на спасение сразу двум командам. Кто из них сохранит место в РПЛ — узнаем через неделю.

Вадим Евсеев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
Игорь Осинькин
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