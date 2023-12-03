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Сегодня, 19:10

Чалов обошел Вагнера. Впереди только Кержаков, Веретенников, Промес и Лоськов

Кирилл Бурдаков
Статистик
Федор Чалов празднует гол в ворота «Ростова».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Армеец устанавливает статистические рекорды.

Для форварда ЦСКА Федора Чалова мяч в ворота «Ростова» в матче 17-го тура РПЛ (2:0) стал 72-м в чемпионатах России. В снайперском рейтинге армейского клуба 25-летний нападающий занимает второе место, уступая по результативности в премьер-лиге только Вагнеру Лав. Зато в двух других номинациях воскресный гол стал рекордным. Чалов обошел Вагнера по количеству решающих ударов (28 против 27), а Бибраса Натхо — по числу реализованных пенальти (15 против 14).

28 принесенных одному клубу побед — пятый результат в истории чемпионатов России. Чаще решающие голы записывали на свой счет лишь зенитовец Александр Кержаков, волгоградец Олег Веретенников, спартаковец Квинси Промес и железнодорожник Дмитрий Лоськов. Вагнер Лав в этом рейтинге занимает шестое место, Сергей Семак — девятое.

Из 72 голов девять Чалов забил в матчах против «Ростова». Желто-синие стали самым любимым соперником для нападающего армейцев. «Арсенал» страдал от Федора восемь раз, «Ахмат» — семь (четыре из них с пенальти!), «Крылья Советов» и «Урал» — по два. В лидерах ростовчане и по победным мячам форварда, трижды Чалов приносил по три очка в соперничестве с «Ахматом», «Оренбургом» и «Крыльями».

Зато в перечне главных врагов донской команды Чалов пока только делит пятую строчку. Выше Федора располагаются Роман Павлюченко, Олег Веретенников и два знаковых для «Ростсельмаша» футболиста — Дмитрий Кириченко и Дмитрий Лоськов.

Радость Виктора Мендеса и&nbsp;Федора Чалова, Валерий Карпин предъявляет претензии судье. ЦСКА в снежном футболе побил «Ростов». Карпину грозит дисквалификация за оскорбление?

Вагнер Лав
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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