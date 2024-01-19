План «Сочи» по спасению от вылета: Морено ставит атакующий футбол и мощно обновит состав

Нобоа может вернуться в Эквадор, на вход ждут минимум четырех футболистов.

«Сочи» ушел на зимний перерыв в критическом положении: последнее место в РПЛ и всего 11 очков в 18 турах. До зоны стыков — 4 балла. До более-менее комфортной жизни вне опасной зоны — 8. Как южане планируют спасаться?

В клубе приняли меры еще до зимней паузы — отправили в отставку Александра Точилина, который не выправил положение после увольнения Дмитрия Хохлова. В матче с «Оренбургом» командой руководил Денис Клюев, а уже 15 декабря «Сочи» объявил о назначении Роберта Морено.

46-летний специалист работал в сборной Испании, «Монако» и «Гранаде», а также очень долго помогал Луису Энрике — как в «красной фурии», так и в «Барселоне». Его тренерские предпочтения очевидны — открытый атакующий футбол с акцентом на владение и короткий пас. По информации «СЭ», отказываться от любимого стиля Морено не намерен, даже несмотря на турнирную ситуацию его нового клуба. Включать «режим выживания» и добывать очки любой ценой Морено не собирается — попробует привить южанам испанский стиль.

Точилин — не единственный, кто покинул «Сочи» по итогам первой части чемпионата. Клуб расторг контракты с нападающими Иваном Игнатьевым и Георгием Мелкадзе, а также защитником Артемом Мещаниновым. Что касается двух форвардов, то в клубе остались недовольны их результативностью и тем, как футболисты проявили себя: Мелкадзе последний раз забивал в РПЛ в ноябре 2022 года, у Игнатьева лишь 2+1 в 12 матчах лиги.

Еще одна потенциальная потеря — Кристиан Нобоа. Как сообщил журналист La Radio Redonda Андрес Иллингворт, этой зимой 38-летний полузащитник может вернуться в эквадорский «Эмелек», воспитанником которого он является. Однако, по нашим данным, в российском клубе об этом ничего не слышали — но готовы попрощаться с игроком, если так решит тренер.

Кристиан Нобоа. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Приобретения у «Сочи» тоже есть, и немало — здесь и присоединившийся к команде осенью, но пока толком не игравший 26-летний форвард Кабеса, и полузащитники Арутюнян и Юкич (перешли из «Пюника» и «Аустрии» соответственно), и арендованный у «Каракаса» 21-летний нападающий Сауль Гуарирапа, и защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков.

По нашей информации, это далеко не все трансферы сочинцев. Планируются еще как минимум четыре сделки — в клубе хотят усилить вратарскую линию и центр полузащиты, а также взять двух игроков в атаку. При этом вряд ли это будут покупки — в «Сочи» учитывают возможный вылет, поэтому попробуют обойтись краткосрочными арендами.

На данный момент команда проходит подготовку дома — первый этап сборов у сочинцев традиционно проходит без спаррингов, поэтому в команде решили не отрывать футболистов от семей. Впереди сборы в Турции, где пройдут в том числе товарищеские матчи с ЦСКА и «Факелом», а также с клубами «Нефтчи Фергана» и «Славия София».

Ключевая задача на весну — избежать прямого вылета, что и попробуют сделать те, кого прямо сейчас отбирает Морено.