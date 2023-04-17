«Нужно приглашать Маркао в сборную России!» Почему покоритель «Арсенала» не стал звездой «Спартака»?

Сегодня у экс-нападающего «Спартака» Маркао — юбилей. Покорителю «Арсенала» исполняется 50 лет. «СЭ» вспоминает российский этап карьеры бразильца, который ярко вспыхнул, но довольно быстро угас.

«Мяч от него не отскакивал, как от некоторых других спартаковских форвардов...»

В «Спартаке» 27-летний бразилец появился в июле 2000 года, уже имея за плечами опыт выступлений в Европе — за швейцарский «Ксамакс» и итальянский «Торино».

За команду Олега Романцева форвард дебютировал 5 августа в матче с «Факелом», который завершился сенсационным результатом — 0:1. Маркао появился на поле на 83-й минуте, заменив Бушманова, и проявить себя толком не успел.

В игре с «Ротором» он остался в запасе, зато отметился важным результативным действием в следующем туре. До 84-й минуты «Спартак» не мог поразить ворота «Анжи». Все решил выход на замену Маркао. Тчуйсе бросил в прорыв по правому флангу Штолцерса, тот сделал передачу в штрафную, а Калиниченко в борьбе с защитником головой сбросил мяч под удар Маркао — 0:1.

— Я сегодня очень доволен Маркао. Мяч от него не отскакивал, как от некоторых наших нападающих, — заявил на пресс-конференции Романцев.

Время показало, что это был единственный гол бразильца в чемпионате России. Зато он точно вписал свою фамилию в историю Лиги чемпионов. На первом групповом этапе красно-белые выясняли отношения с «Байером», «Спортингом» и «Реалом».

Сначала Маркао отметился голевой передачей на Безродного в игре с немецким клубом (2:0).

— Маркао усилил команду. Его игра устраивает нас уже сейчас, но убежден: бразилец может выступать еще сильнее, — заметил Романцев после матча. — Он прибыл в «Спартак» растренированным, с лишним весом, но прибавляет от матча к матчу.

Григорий Филиппов, Фото архив «СЭ»

Гол в стиле Черенкова

На пик формы бразилец вышел осенью. В сентябре латиноамериканец отправил в нокаут «Спортинг», оформив дубль в домашней встрече. Первый тайм завершился вничью — 1:1. В перерыве Романцев снял с игры Ширко, бросил в бой легионера и не прогадал.

На 68-й минуте Баранов с правого края навесил в штрафную, и Маркао в высоком прыжке головой отправил мяч в сетку. Потрясающий по исполнению гол! За восемь минут до финального свистка Маркао с Робсоном в истинно спартаковском стиле сыграли в «стенку», и Маркао с завидным хладнокровием и по-латиноамерикански технично перекинул мяч через бросившегося ему в ноги Шмейхеля. 3:1!

— Этот гол был забит в стиле Федора Черенкова, которого за высочайшую технику в свое время называли «спартаковским бразильцем», — заметил после игры экс-нападающий «Спартака» Юрий Севидов. — Вообще Маркао потряс меня в этом матче. Для форварда он сыграл просто образцово: ни одного лишнего движения, каждый ход был направлен на обострение ситуации у ворот соперника. Думаю, «Спартак» сделал отличное приобретение.

— После такой игры Маркао, наверное, пора доверить место в основном составе? - вопрос Романцеву на пресс-конференции.

— «Спортинг» только входит в сезон, и на два тайма, на мой взгляд, его хватить не должно было. Точно такая же ситуация и с Маркао, который появился у нас летом. Сейчас его, как мне кажется, хватает на 50-60 минут. Задумка была такой: Робсон и Ширко должны были затерзать оборону португальцев, и Маркао выходил против уже чуть подуставших защитников.

«СЭ» поставил Маркао за этот матч 9,0: «Продемонстрировал феерический футбол. Первый гол забил в нетрадиционной для «Спартака» манере, в высоком прыжке замкнув передачу Баранова. Второй мяч стал результатом его красивейшей перепасовки с Робсоном».

В гостевой встрече с лиссабонцами Маркао отметился результативной передачей на Титова (3:0).

«Спартак» в итоге решил задачу, пройдя первый групповой этап. Правда, в последних двух играх с «Байером» и «Реалом» Маркао остался в тени.

Матч с «Арсеналом». Сборная России

На втором групповом этапе в соперники «Спартаку» достались «Арсенал», «Лион» и «Бавария».

Московский матч с «канонирами» 22 ноября 2000 года стал звездным часом Маркао.

Дебют встречи остался за гостями. Уже на 2-й минуте Анри после паса Пиреса освободился от опекуна и элегантным движением обманул Ананко. Левый защитник Силвинью, оказавшийся к тому моменту на позиции центрфорварда, сыграл как настоящий бомбардир — выманил на себя Филимонова и четким ударом поразил цель.

Ко второй половине тайма москвичи перехватили инициативу и на 29-й минуте заработали штрафной в относительной близости от ворот Маннингера. Булатов разыграл мяч с Титовым, подал его в штрафную, где в неуступчивой борьбе преуспел Маркао: мяч, отскочивший от головы Силвинью, лег ему на левую ногу, и через мгновение счет уже был ничейным.

Начало второго тайма спартаковцы снова проспали. На 48-й минуте Юнгберг подал справа, Пирес скидывал мяч головой на дальнюю штангу. Далее мяч коснулся головы Парфенова, пытавшегося прервать опаснейший пас, и угодил в стойку спартаковских ворот. Спустя пару минут Парфенов в отчаянном прыжке выбил мяч у занесшего ногу для удара Юнгберга.

Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Но уже через какие-то секунды Титов отдал пас направо на Тчуйсе, тот навесил, и Робсон, как показалось, бил в дальний угол наверняка. Мяч полетел мимо цели, но Маркао в прыжке переправил его в ворота — 2:1.

Разъяренный «Спартак» было уже не остановить — даже вратарю Маннингеру, который фантастически отбил на 71-й минуте классный удар Маркао с ходу. Шесть минут спустя третий гол, расставивший все точки над i, был-таки забит. Титов после передачи Маркао, не сближаясь с вратарем, мощным ударом не оставил ему ни малейшего шанса. А еще через пять минут Тчуйсе, едва перейдя середину поля, выдал длинный потрясающий пас на ход Робсону. Бразилец ловко обошел голкипера справа и с острого угла точно отправил мяч в дальний угол арсенальских ворот — 4:1.

«Очередной фантастический матч Маркао: два гола и голевая передача, постоянная нацеленность на ворота, умение держать мяч, понимание игры и усердие на всех участках поля, — резюмировал корреспондент «СЭ». — Продемонстрировал редкую устойчивость — английские защитники явно уступали бразильцу в плотной борьбе».

Впрочем, Романцев довольно спокойно отреагировал на сверхрезультативную игру легионера.

— На какой срок заключен контракт с Маркао?

— На три года. Но пока не уверен, что Маркао полностью отвечает самым высоким требованиям. Ему еще работать и работать.

Зато Юрий Севидов не жалел комплиментов в адрес бразильца:

— Это типичный центрфорвард таранного типа, более классный, чем Робсон, игрок. В последние годы в России не было ни одного стоящего футболиста этого амплуа. Посмотрите, как он контролирует мяч, как укрывает его корпусом, как крепко стоит на ногах! Маркао — разносторонний игрок: может и головой забить, и в «стеночку» сыграть, и мощнейший удар нанести. Все это, приправленное потрясающим голевым чутьем, мы видели в матчах со «Спортингом» и «Арсеналом». Ему бы еще стартовый рывок и «физику» получше — но тогда Маркао точно бы играл в гораздо более богатом клубе. Думаю, эти составляющие к следующему сезону Романцев бразильцу подтянет, и тогда цена на него резко подпрыгнет.

— В какую из сборных — России или Бразилии — Робсону и Маркао проще попасть?

— Конечно, в российскую. Во-первых, авторитет в Бразилии нужно завоевывать в 17-18 лет. Сейчас для своих соотечественников наши герои по большому счету никто. Во-вторых, Робсон и Маркао по своему стилю уже не бразильцы. Они являют собой некую спартаковско-южноамериканскую гремучую смесь, которая, взрываясь, помогает одерживать победы красно-белым. У нас в стране больше нет таких нападающих, поэтому приглашать их в сборную России можно и нужно. Думаю, они не откажутся. Хотелось бы при этом, чтобы легионеры, отдыхая в Бразилии, помнили о февральском этапе Лиги чемпионов и поменьше танцевали самбу на свадьбе Робсона. Тогда они принесут «Спартаку» еще немало пользы.

— Многие специалисты называют вашу связку с Робсоном идеальной парой нападающих для национальной сборной России. Предположим, вам поступит предложение принять российское гражданство и выступать за сборную. Какой будет ваша реакция? — спросили, в свою очередь, Маркао.

— Давайте отложим этот разговор. Пока все мои мысли — только о предстоящей игре против «Лиона».

Григорий Филиппов, Фото архив «СЭ»

«Робсон с Маркао показали: футболисты они довольно посредственные»

Матч с французами бразильцу не удался, как, впрочем, и всей команде Романцева — 0:3.

Стало ясно, что Маркао не может проводить несколько игр подряд на одинаково высоком уровне. В Лионе он был лишь бледной тенью футболиста, две недели назад сделавшего дубль в ворота «Арсенала». Он ни разу реально не угрожал воротам соперника.

Далее последовали два поражения от «Баварии» (0:1, 0:3).

— Что скажете о Робсоне с Маркао, которые крайне неудачно сыграли в матчах с «Баварией»? - спросили журналисты Романцева.

— Крайне неудачно — это еще очень мягко сказано. Бразильцы сыграли просто отвратительно, показав: футболисты они довольно посредственные. В чемпионате России они еще могут проявить себя, но на европейской арене теряются.

В гостевой встрече с «Арсеналом» Маркао остался в запасе. Романцев разочаровался в возможностях форварда.

Так что же случилось с Маркао? Почему он начал закисать?

— По комплекции, по стилю игры Маркао, наверное, можно сравнить с Ари, — рассказывал Егор Титов в интервью «СЭ» в ноябре 2020 года. — Техничный, умеющий прикрывать мяч корпусом, хорош на «втором этаже», с неплохой дистанционной скоростью. Сейчас сложно сказать, почему он надолго у нас не задержался. Качества-то были. Знаете, когда в «Спартаке» появился Робсон, то сам хотел влиться в коллектив, общаться. Все время с нами сидел, хотя многого из того, что мы говорили, и не понимал. Но все равно не мыслил себя вне команды. А Маркао в принципе хватало общения с тем же Робсоном, поэтому, возможно, он как-то дистанцировался от других. Может быть, и в этом кроется причина того, что он не смог раскрыть весь свой потенциал в «Спартаке».

- Бразильцы подвержены эмоциям, — это уже мнение Дмитрия Ананко. — Маркао действительно мощно провел матч с «Арсеналом», измотал защитников гостей, забил два мяча. Здесь вопросов нет — это, наверное, был его пик в нашей команде. Почему дальше не пошло? Сложно сказать, в голову легионеру ведь не залезешь. Но вот Робсон был другой - прибавлял с каждой тренировкой. Сделал себя сам. Каким он к нам пришел и каким в итоге стал — это небо и земля. Влился в наш коллектив. По человеческим качествам, по умению работать, терпеть к нему никогда вопросов не возникало. Такой, знаете, нетипичный бразилец. А у Маркао, видимо, проявился южноамериканский менталитет, от настроения где-то зависел его футбол. Мы понимали, что парень умеет играть, качества у него были. Но, наверное, не хватило характера.

В сезоне-2001 Маркао перестал проходить в состав красно-белых, проведя в чемпионате России всего три неполных матча. Он все чаще играл за дубль москвичей.

— Убежден, что, скажем, Маркао по своему потенциалу нападающий для суперклуба, но с ним злую шутку сыграл стереотип: каждый бразилец обречен стать великим футболистом, — говорил в августе 2001 года комментатор Георгий Черданцев. — Маркао решил, что хорошая наследственность освобождает его от обязанности тренироваться и он, как и любой другой бразилец, звезда от рождения. Результат известен, Маркао не нужен даже нынешнему «Динамо» (бразилец был на просмотре бело-голубых, но не подошел им. — Прим. «СЭ»), и дело, уверен, не в деньгах.

Сам Маркао так объяснял произошедший с ним в «Спартаке» регресс в интервью «Чемпионату» в апреле 2020 года:

— У меня были плохие предсезонка и старт нового сезона. Я всегда испытывал проблемы с набором формы, но уверен, что через две или три недели набрал бы кондиции. Если бы «Спартак» был терпеливее, я бы остался. И я хотел остаться. Но мне не дали времени, отправили в дубль. Я решил, что жизнь продолжается, и ушел.

— Странно все это...

— Я тоже был неприятно удивлен. Хотел остаться на больший срок, но не удалось. Такое бывает в футболе. В любом случае у меня было прекрасное время в «Спартаке». Я был счастлив, а сейчас ни о чем не жалею.

Осенью 2001 года Маркао перешел в немецкий клуб «Санкт-Паули». За «Спартак» во всех турнирах он провел 24 матча, забив 7 голов и отдав 4 результативные передачи.