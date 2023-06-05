Малком и Акинфеев — главные герои сезона, Промес получил награду из рук Зиеша

В премьер-лиге подвели итоги сезона и вручили премию Winline Герои РПЛ.

Очутившись в субботу в окрестностях концертного зала «Барвиха Luxury Village», можно легко было представить себя где-нибудь в Голливуде или на большом светском рауте. Подъезжающие одна за другой дорогие машины, красивые люди в вечерних нарядах, фотографы и красная ковровая дорожка.

Но это не «Грэмми» или «Оскар», и даже не «Золотой граммофон». Знакомьтесь, первая в истории премия Winline Герои РПЛ, собравшая в ближайшем Подмосковье весь бомонд российского футбола.

Фото Пресс-служба Winline

Футболисты из бондианы

Традиция закрывать сезон или крупный турнир большим праздничным мероприятием существует в разных видах спорта — от плавания до биатлона. Почти всегда это гала-вечер, на котором собираются вместе звездные атлеты, знаменитости разного калибра, журналисты. Например, в КХЛ такая торжественная церемония проводится уже много лет, причем в той же Барвихе. «Чем мы хуже?» — подумали в РПЛ и организовали свой праздник.

С вопросом, почему такую премию не придумали раньше, корреспондент «СЭ» подошел к полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову. Который, кстати, всего на несколько месяцев старше самой премьер-лиги, созданной в конце 2001 года.

— Я приятно удивлен, — ответил Руслан. — Мне кажется, что лига, как и игроки, с годами прогрессирует и развивается. Прикладываются большие усилия для популяризации российского футбола. Такие мероприятия — очень интересная тема. Посмотрите, как все классно оформлено, профессионально организовано. Видя все это, понимаешь, что люди реально работают и хотят заинтересовать болельщика.

Действительно, оформлено все было очень стильно. Минималистичная черно-белая гамма, неизменный медведь с логотипа лиги, дресс-код. Некоторых игроков мы и раньше видели в смокинге и при бабочке — того же Георгия Джикию, которого признавали джентльменом года. Но большинство футболистов привычно видеть в форме — а здесь они как будто прибыли со съемок нового фильма про Джеймса Бонда. И все это спустя какие-то сутки после финиша напряженного сезона.

Зрелище потрясающее — вот Валерий Карпин с супругой, вот лучший российский арбитр Сергей Карасев объясняет журналистам, за что же он удалил Виллиана Рошу в московском дерби. А вот к Артему Дзюбе и Леониду Слуцкому, что-то оживленно обсуждающим, подходит перекинуться парой слов Ольга Бузова.

Фото Пресс-служба Winline

Шоу Бузовой и Дзюбы

Когда все гости заняли места в зале, эта же троица, кстати, стала хедлайнером первой части торжественной церемонии. Пока вручали награды в маркетинговых номинациях, Бузова, вышедшая вручать награду в категории «Лучшее промо к матчу», решила украсить шоу. И заявила, что ее футбольная карьера была круче, чем у ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова, а у нее самой и футбола в целом очень много общего.

— Меня очень многие люди хейтят, как и футболистов, — заявила Бузова. — Многие из наших футболистов играли с мировыми звездами. Я тоже выходила на поле «Камп Ноу» в команде Месси и Пике. Мои интимные фото тоже сливали, как и фото Дзюбы. Мы похожи, мы верим в себя, падаем и снова поднимаемся. Всегда буду топить за Россию, за спорт. Продолжайте, и самое главное, никогда ничего не бойтесь, живите здесь и сейчас. Кайфуйте!

Фото Пресс-служба Winline

Таким перформансом Бузова затмила даже ведущих вечера, комика Азамата Мусагалиева и Камилю Харисову. А вышедший следом бывший капитан сборной России Алексей Смертин даже отметил, что готовил речь, но теперь произносить ее нет смысла. Что же до Дзюбы и Слуцкого, то они устроили шуточную пикировку, когда один вручал другому премию как самому медийному футболисту сезона.

— Наверное, это самая важная номинация в футболе, — сыронизировал Артем. — Всем спасибо, и давайте уже перейдем к более серьезным наградам. А эта победа очень важная, особенно для Леонида Викторовича. Он же у нас сейчас ютубер, медийный человек, а я просто марионетка в его руках.

На что Слуцкий, ведущий вместе с Дзюбой нашумевшее шоу, парировал: «Три месяца назад все тоже думали, что ты ютубер. Желаю тебе на будущий год претендовать на куда более футбольные призы».

Герои вечера

Спортивный блок премии открылся неожиданной победой Игоря Акинфеева в категории «Ассист года». В результате многоступенчатого голосования болельщиков, журналистов и экспертов он был отмечен за голевой пас в матче с «Сочи». Лауреат отреагировал с присущей ему скромностью: «Та передача получилась чисто случайно, скажу честно». Приз за самый красивый гол достался бывшему одноклубнику Игоря, а ныне хавбеку «Локомотива». Константин Марадишвили, забивший «Ростову» бисиклетой, рассказал, что в детстве отрабатывал такие удары на пляже с отцом.

Кстати, Акинфеев наряду с зенитовским бразильцем Малкомом стал самым титулованным футболистом вечера. Оба получили по две статуэтки в индивидуальных номинациях, а также попали в символическую сборную сезона. Армейца наградили также как лучшего вратаря, а вручать ему награду вышел Станислав Черчесов, назвавший Акинфеева образцом служения стране, клубу и вратарскому ремеслу. Сам Черчесов тоже не ушел с пустыми руками — ему, второй год подряд выигравшему чемпионат Венгрии с «Ференцварошем», достался специальный приз как лучшему российскому тренеру за рубежом.

Фото Пресс-служба Winline

Что касается Малкома, то бразилец получил приз лучшему нападающему РПЛ. А под занавес победил и в главной номинации — «Игрок сезона». Любопытно, что рекорд вечера по количеству подъемов из зала на сцену поставил Андрей Аршавин — как представитель «Зенита» он получал награды за всех легионеров клуба.

Еще одним героем стал лидер московского «Спартака» Квинси Промес. Голландец также был включен в символическую команду сезона, а еще получил специальный приз «Выбор болельщиков». В ходе голосования за лучшего футболиста сезона именно он набрал наибольшее количество голосов зрителей. А вручать награду на сцену внезапно вышел один из героев ЧМ-2022 Хаким Зиеш из «Челси».

— Зиеш — мой лучший друг, поэтому и приехал, — объяснил Промес. — Для меня честь, что он здесь со мной, в Москве. Легко забраться на вершину, но куда тяжелее на ней оставаться. Поэтому хочу сказать всем молодым футболистам — верьте в мечту, никогда не сдавайтесь. Если вас критикуют, воспринимайте это как урок. Ошибки совершают все, каждый может упасть, но важно, как вы подниметесь после этого. Благодарен всем, кто поддерживал меня в хорошие времена и в плохие. И знайте, я еще не сказал последнего слова.

Фото Пресс-служба Winline

Аплодисментами зал встретил победу Владимира Федотова в номинации «Тренер сезона». Рулевой армейцев обошел Сергея Семака, в пятый раз выигравшего титул с «Зенитом», и Валерия Карпина, поднявшего «Ростов» на четвертое место. Как отметил победитель, такого волнения, как перед объявлением результатов, он не испытывал даже на тренерской скамейке по ходу матчей. Лучшим защитником признали Дугласа Сантоса из «Зенита», полузащитником — краснодарца Эдуарда Сперцяна.

— Прошедший сезон точно был одним из самых тяжелых в истории — для футболистов, тренеров, руководителей команд, болельщиков, для руководства лиги, спонсоров, — сказал напоследок глава РПЛ Александр Алаев. — Но вместе мы прошли этот путь, и прошли его достойно. Отдельно поблагодарю партнеров, ведь без них сделать это было бы крайне тяжело. Надеюсь, что в будущем году трибуны будут полными, рейтинги вырастут, а мы через год вручим еще больше призов.