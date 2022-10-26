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«В 90-е чуть не умер от передозировки. Уже посинел, перестал дышать...» Страшная история от экс-футболиста сборной

Страшная история футболиста Панова: «Чуть не умер от передозировки. Уже перестал дышать...»
Отдел футбола «СЭ»
Александр Панов в «Зените».
Фото Андрей Голованов, архив «СЭ»
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Откровения Александра Панова.

Он поиграл в «Зените», «Динамо», «Торпедо», а также в китайском «Баокане», французском «Сент-Этьене» и швейцарской «Лозанне». Провел 17 матчей за сборную России и забил четыре мяча. Из них два — в 1999-м на «Стад де Франс».

Жизнь Панова полна драматичных событий. Причем он ничего не скрывает. В 2009 году в «Разговоре по пятницам» рассказал и о своих проблемах с законом, и о том, как в юности сидел на наркотиках.

— В «Торпедо» жизнь свела вас с футболистом Бугаевым. Глядя на его проделки, узнавали себя в юности?

— Да вы что! Запить на неделю, испариться из команды — такого даже я себе не позволял. С Бугаевым меня сравнивать не надо. Леша — хороший парень и толковый игрок. Если б не болезненная тяга к выпивке, добился бы многого.

Александр Панов. «Воровал и принимал наркотики, в том числе тяжелые». Александр Панов рассказал об ужасах своей жизни до «Зенита» и сборной

— В киевском «Динамо» с такими игроками обходились просто — «зашивали».

— В «Зените» было то же самое. «Зашили» Бабия — и он пару сезонов нормально играл. Но когда «расшивался» — караул. Для меня это вообще за гранью понимания. Водочки можно накатить. Но чтобы неделями гудеть, а потом звать на помощь докторов — это перебор.

— Да и вы не паинька. Мы ведь читали в книжке Игоря Рабинера воспоминания Бориса Рапопорта.

— Ха-ха. Очень интересно.

— Процитируем: «Сколько крови у нас Панов попил! Я человек терпеливый, но под конец его учебы в школе «Зенита» не мог на Сашу смотреть. Доходило до того, что, когда он приезжал из Колпина, мы просили его показать руки — чтобы проверить, нет ли там следов от шприца с наркотиком».

— Это правда. Со мной были сложности. К шестнадцати годам все перепробовал, и наркотики тоже. Но вовремя вырулил. Понял, что мне надо в этой жизни, а что — нет. Сосредоточился на футболе.

Александр Панов. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Александр Панов.
Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

— Страшнее наркотиков ничего нет?

— Ничего. В 90-е эта зараза накрыла всю Россию. В моем дворе пятеро полегло. Начинали с чего-то легкого, травы, но почти все приходили к тяжелым наркотикам. Мы же глупые были пацаны. Незаметно втянулся.

— Как вы-то остановились?

— Чуть не умер. Передозировка героина.

— Ну и судьба у вас, Саша.

— Уже посинел, перестал дышать. Вытащил с того света приятель, который оказался рядом. Делал искусственное дыхание. Но я ничего не помню. Отключился, и все. Потом открыл глаза, встал как ни в чем не бывало. А парень рассказал, что произошло. Вот это была последняя капля.

— Как спасаться от ломки?

— Единственный способ — глушить алкоголем. Надо вышибать одну заразу другой.

— Пили много?

— Не то слово. К наркотикам-то тянуло, что говорить. Где-то недели две было тяжело, затем в больницу угодил с воспалением легких. О футболе уже не думал. Спасибо тренеру дубля «Зенита» Виталию Лебедеву, который обо мне не забыл. Звонил, приглашал на тренировки. Как-то я пришел, дотронулся до газона и понял, что больше всего хочу играть. Отправился на год в Китай. Поехали на турнир, я там назабивал — и китайцы предложили контракт. Позвонил домой: «Мама, я остаюсь здесь». Платили там очень хорошо. Но главный стимул был вырваться из той среды. За год полностью очистился. В Китае всю дурь из меня выбили. Вернулся другим человеком.

Александр Панов. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Александр Панов.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

— И сейчас открыто можете обо всем говорить.

— Да. Никому не пожелаю пройти через то, что я испытал. Ребята, не связывайтесь с наркотой. Слезть удается немногим. Я был бы так рад вычеркнуть из жизни тот период — столько здоровья угробил, столько как игрок потерял...

9 октября 1999 года. Александр ПАНОВ после матча Россия - Украина (1:1). Фото Дмитрия СОЛНЦЕВА, &quot;СЭ&quot; Александр Панов: «Гробовая тишина. И лишь Бесчастных орал на Филимонова...»

— Едва в тюрьму не угодили.

— Влип в историю. Провожали товарища в армию. Я не особо налегал на спиртное, а вот друзья напились до безумия. В автобусе их накрыло. Доехали до конечной. Смотрим — поддатый мужик спит, выходить не хочет. Стали тормошить — а тот, не поняв, принялся бузить. Я вышел из автобуса, смотрю: следом вылетает этот мужик, за ним мои друганы. Начали его лупить всей оравой.

— И вы приложились?

— Нет. Я-то еще соображал, но вразумить остальных было нереально. Потом кто-то додумался снять с мужика куртку — а тут и милиция подоспела. Быстренько нас приняли.

— Сколько светило?

— По статье — шесть лет. Разбой с нанесением телесных повреждений. Счастье наше, мужик оказался другом отца одного из ребят. Вместе на заводе работали. Забрал заявление, дело закрыли, и всех отпустили.

26.10.2022 | Барселона — Бавария

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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