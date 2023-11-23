«Изучаем возможность сооружения легкой крыши на «Открытие Банк Арене». Интервью гендиректора «Спартака»

Олег Малышев ответил на вопросы «СЭ».

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев принял участие в конференции «Арена Форум 7.0», где рассказал о планах по развитию инфраструктуры «Спартака», а затем ответил на вопросы «СЭ» о текущем положении дел в команде, интересе к Соболеву из Италии и о состоянии здоровья Георгия Джикии.

Стадионы в Тушине и Сокольниках

— Какие у вас планы по развитию инфраструктуры «Спартака»?

— Расскажу в общем. Когда докрутим планы, расскажем подробнее. Есть несколько направлений работы. Первое — арена в Тушине. Это хороший, классный стадион, который верой и правдой служит «Спартаку». Хочется не отставать от других арен, выигрывать конкуренцию за зрителя. Смотрим на то, чтобы обновить возможности с точки зрения освещения.

— «Зениту» завидуете?

— Зависть — неправильное чувство. С интересом наблюдаем, что делают на аренах «Динамо», «Зенит», «Краснодар». Изучаем возможность сооружения легкой крыши на «Открытие Банк Арене». Работаем над тем, чтобы утеплить арену. Это особенно актуально, так как чемпионат заканчивается в декабре. Параллельно с этим есть инвестиционная программа. Вышли на стадию детального планирования. Хотим возвести многофункциональную арену. Видим необходимость перестройки базы в Сокольниках. Планируется увеличить там количество полей, перестроить стадион, превратив его в небольшой и комфортный.

— Что с инициативой проведения хоккейного матча на «Открытие Банк Арене»?

— К сожалению, в этом году это, скорее всего, невозможно. Здесь должно сойтись несколько факторов: нужно договориться с хоккейным «Спартаком», потому что другая команда на нашей арене не должна играть; со спонсором, потому что это достаточно дорогое мероприятие, важно успеть подготовить арену. В следующем году постараемся организовать.

Пол Эшуорт. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Соболев, Эшуорт, Джикия

— Говорят, что у спортивного директора Эшуорта урезали функционал.

— Я такого не говорил.

— То есть эта информация неверна?

— Неверна.

— В Telegram-каналах также писали, что к Соболеву был интерес из Италии, но от кандидатуры нападающего отказались.

— Мне сложно комментировать каждую новость Telegram-каналов. Никаких переговоров по Александру не велось. Он игрок «Спартака». Мы очень на него рассчитываем.

— Что с продлением контракта Джикии?

— Как только будет принято какое-то решение, мы обязательно об этом расскажем.

— Как себя чувствует Георгий?

— Лучше. Он вчера принимал полноценное участие в тренировке.

— То есть он поедет в Калининград с командой?

— Я очень рассчитываю, что да.

Милорад Мажич. Фото Global Look Press

Мы благодарны судейскому корпусу, такие встречи нужны

— Вы говорили, что изучаете возможность получения Промесом паспорта РФ...

— Ничего нового про Квинси не скажу. Он в хорошей форме, готовится к матчу с хорошим настроением. Его паспорт — личный вопрос. Если мы даже где-то в чем-то помогаем, то делаем это частно, не публично.

— Как вам встреча с главой судейского корпуса Милорадом Мажичем?

— Я не присутствовал на семинаре Мажича. Эти встречи нужны. На них обсуждаются конкретные нюансы и трактовки тех или иных эпизодов. Мы благодарны судейскому корпусу за семинар. Если есть какой-то, на наш взгляд, спорный эпизод или трактовка, которая неодинаковая в похожих эпизодах, нам важно понимать, по какому принципу принимаются решения. На этих встречах объясняют нюансы, изменения в правилах и так далее. Это важная и полезная история, которую надо развивать.

— Валерий Карпин сказал, что не знает, как использовать Михаила Игнатова. Удивлены словами главного тренера сборной?

— Не хочу комментировать их. Не знаю, в каком контексте они были сказаны. Наверное, вопрос Абаскалю надо адресовать, а не мне. Я рад, что у нас есть Игнатов, он играет важную роль в команде.

— Когда планируется ответный матч против «Нефтчи»?

— Дата не определена. Как только она появится, мы сразу же вам сообщим. Мы с «Нефтчи» в отличных отношениях. Но сейчас это не самая приоритетная задача. Для нас сейчас важнее, чтобы команда удачно завершила год и успешно готовилась к возобновлению сезона.