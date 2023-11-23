Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

Траты клубов РПЛ на зарплаты. «Зенит» — первый с 34 миллионами евро, а кто за ним?

Гоша Чернов
Корреспондент
Вильмар Барриос, Роман Зобнин и Эдуард Сперцян
Вильмар Барриос, Роман Зобнин и Эдуард Сперцян.
Telegram Дзен
Разбираемся в годовых расходах команд премьер-лиги на выплаты по контрактам.

В футболе, как и в любом виде спорта, многое решают деньги. Самые высокооплачиваемые игроки команд — чаще всего лучшие. Чем выше качество футболиста, тем обычно и выше его доход. А зарплатные расходы часто отражают истинную силу команд.

Чтобы узнать, сколько клубы РПЛ тратят на содержание футболистов, мы обратились к сайту Capology. Его авторы уже много лет публикуют зарплаты игроков ведущих европейских лиг, а недавно стали выставлять в открытый доступ данные бюджетов клубов РПЛ.

Важная информация: суммы указаны в евро, до вычета налогов, без учета премиальных и бонусов. Все данные — Capology.

«Зенит»

Расходы на зарплаты (в год): 34 040 000 евро
Расходы на зарплаты (в месяц): 2 840 000
Средняя месячная зарплата футболиста: 109 100
Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 37 600 000

Мы и сами понимали, что «Зенит» больше всех в премьер-лиге тратит на зарплаты, но получить подтверждение всегда полезно. Если верить Capology, то петербургский клуб в год расходует больше 34 миллионов евро на жалованье игроков. Для РПЛ это солидные цифры, но в английской премьер-лиге, к примеру, «Зенит» обходил бы только «Лутон Таун» и «Шеффилд Юнайтед».

Авторы сайта отмечают, что Барриос после подписания нового контракта и ухода Малкома стал самым высокооплачиваемым футболистом «Зенита» и всей лиги. А еще сине-бело-голубые урезали зарплатный бюджет на три с половиной миллиона евро — на это тоже явно повлияла продажа звездного бразильца.

«Спартак»

Расходы на зарплаты (в год): 30 070 000 евро
Расходы на зарплаты (в месяц): 2 500 000
Средняя месячная зарплата футболиста: 93 000
Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 26 950 000

Второе место «Спартака» тоже не сюрприз. Но разница между годовыми расходами на оклады красно-белых и «Зенита» не такая громадная. В прошлом сезоне она составляла больше 10 миллионов евро, а сейчас — меньше четырех.

Леонид Федун. «Первый круг для «Спартака» неудачный. Не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее красно-белых». Интервью Леонида Федуна

Авторы уверяют, что больше всех в «Спартаке» зарабатывает не кто-то из легионеров, а Роман Зобнин. Весной 2021 года Telegram-канал BlackMirror слил зарплатную ведомость красно-белых, и в тех данных тоже лидировал Роман.

«Динамо»

Расходы на зарплаты (в год): 24 080 000 евро
Расходы на зарплаты (в месяц): 2 000 000
Средняя месячная зарплата футболиста: 77 000
Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 20 340 000

В сезоне-2022/23 «Динамо» по зарплатному бюджету не входило даже в топ-5 премьер-лиги, а сейчас рвануло на третье место. При этом, если верить Capology, больше всех в бело-голубом клубе получает капитан команды и защитник сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна. Другой важный для динамовцев южноамериканский легионер Бителло — на четвертом месте по величине дохода. Всего бело-голубые тратят на зарплаты 24 миллиона евро — почти такой же базовый оклад у Харри Кейна в «Баварии».

Футболист Лукас Фассон
Лукас Фассон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив»

Расходы на зарплаты (в год): 22 390 000 евро
Расходы на зарплаты (в месяц): 1 870 000
Средняя месячная зарплата футболиста: 72 000
Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 27 050 000

Если верить аналитикам, «Локомотив» сильнее всех в лиге затянул пояса — годовой зарплатный бюджет красно-зеленых с прошлого сезона сократился на 4,5 миллиона евро, а ведь они находились на втором месте. Падение связано с уходом большого числа иностранцев, которые еще в прошлом сезоне числились в составе железнодорожников. Сейчас у «Локомотива» только два легионера, и оба обходятся ему не очень дорого — Фассон и Митай.

Максим Ненахов. «Немцы хихикали: все наладится. Если бы их не уволили, «Локомотив» играл бы в стыках!» Честное интервью Ненахова

Больше всего в клубе получают игроки, отдавшие «Локомотиву» всю или почти всю карьеру, — Миранчук, Гильерме и Баринов. Дзюба, по сведениям источника, находится на 18-м месте по величине зарплаты, Пиняев — на 15-м. Низковато, но, вероятно, в их контрактах прописаны хорошие бонусы, которые здесь не учитываются.

ЦСКА

Расходы на зарплаты (в год): 22 200 000 евро
Расходы на зарплаты (в месяц): 1 850 000
Средняя месячная зарплата футболиста: 66 000
Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 23 830 000

У ЦСКА в последние три года примерно одинаковый зарплатный бюджет — без каких-либо перегибов. Акинфеев заслуженно на вершине реестра не только по алфавиту — его опыт, уровень, стабильность и преданность обязаны отражаться на банковском счете.

Игорь Акинфеев. «Акинфеев. 20-й сезон». Вторая серия: семья, золотой сейв в Казани, серия в ЛЧ

Бюджет в 22 миллиона евро — приличные цифры для России. Но в Италии ЦСКА находился бы где-то между «Вероной» и «Фрозиноне».

«Краснодар»

Расходы на зарплаты (в год): 20 340 000 евро
Расходы на зарплаты (в месяц): 1 700 000
Средняя месячная зарплата футболиста: 77 000
Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 23 020 000

Лидер текущего чемпионата России — только шестой по расходам на зарплаты в лиге. Уже это заслуживает уважения. Хотя история знает похожие примеры — в частности, в прошлом сезоне чемпионом Италии стал клуб с пятым бюджетом в серии А («Наполи»).

Матео Кассьерра, Джон Кордоба и&nbsp;Федор Чалов. «Краснодар» и Кассьерра творят историю: первый круг РПЛ в цифрах

Интересно, что, по данным Capology, в «Краснодаре» наибольший оклад у собственного воспитанника — неизвестно, сколько Сперцян зарабатывал бы в «Аяксе», но в родном клубе он явно не бедствует.

«Сочи»

Расходы на зарплаты (в год): 16 120 000 евро
Расходы на зарплаты (в месяц): 1 350 000
Средняя месячная зарплата футболиста: 54 000
Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 17 260 000

Последнее место «Сочи» в премьер-лиге удивляет многих, потому что контрастирует с недавними успехами южан и качеством их состава. Еще одно подтверждение того, что черноморская команда находится не на своем месте, — ее зарплатный бюджет. Даже «Гавр», идущий седьмым в чемпионате Франции, расходует на футболистов на целых пять миллионов евро в год меньше «Сочи».

Футболисты «Рубина»
Футболисты «Рубина».
Фото ФК «Рубин»

«Рубин»

Расходы на зарплаты (в год): 15 830 000 евро
Расходы на зарплаты (в месяц): 1 300 000
Средняя месячная зарплата футболиста: 43 000

Казанцы завершили первый круг на 8-м месте и в рейтинге расходов на футболистов тоже замыкают верхнюю половину таблицы. Их бюджет вырос за два года — в сезон вылета из РПЛ «Рубин» тратил на зарплаты 12 миллионов евро, а сейчас — почти 16. На эти деньги можно целый год содержать целого Тибо Куртуа — примерно столько бельгийский вратарь зарабатывает в «Реале».

Владимир Ивич и&nbsp;Марцел Личка. В топ-3 первого круга — 2 тренера-иностранца. Без еврокубков футбол в РПЛ может расти только через конкуренцию идей и школ!

«Ростов»

Расходы на зарплаты (в год): 15 380 000 евро
Расходы на зарплаты (в месяц): 1 300 000
Средняя месячная зарплата футболиста: 44 000
Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 13 890 000

У «Ростова» почти нет иностранных футболистов, но крепких россиян хватает, поэтому желто-синие — в середине таблицы по зарплатам. Более того, ростовчане еще и увеличили расходы на полтора миллиона евро, если сравнивать с прошлым сезоном. За последний год контракты с «Ростовом» продлили два лидера — Максим Осипенко и Данил Глебов. Нет сомнений, что оба пошли на повышение.

«Ахмат»

Расходы на зарплаты (в год): 13 390 000 евро
Расходы на зарплаты (в месяц): 1 120 000
Средняя месячная зарплата футболиста: 41 300
Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 13 620 000

«Ахмат» находится в зоне вылета премьер-лиги, но по статусу он традиционный середняк. Это отражается и на зарплатах, по уровню которых грозненцы располагаются на 10-м месте в лиге. 13,4 миллиона евро — это сумма, сопоставимая с годовым бюджетом аутсайдера английского чемпионшипа «Куинз Парк Рейнджерс».

«Пари НН»

Расходы на зарплаты (в год): 11 580 000 евро
Расходы на зарплаты (в месяц): 965 000
Средняя месячная зарплата футболиста: 32 000
Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 9 200 000

В Нижний Новгород полтора года назад пришел могучий спонсор, что мигом отразилось на росте цифр в зарплатной ведомости. Два года назад волжане тратили на футболистов восемь миллионов евро, спустя сезон — чуть больше девяти, а сейчас перевалили за 11,5. Аналогичную сумму зарабатывает Кевин Де Брейне в «Манчестер Сити» — правда, не за год, а за шесть месяцев.

Футболист Ренато Гойкович
Ренато Гойкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Оренбург»

Расходы на зарплаты (в год): 10 830 000 евро
Расходы на зарплаты (в месяц): 900 000
Средняя месячная зарплата футболиста: 33 000
Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 10 990 000

«Оренбург» сохранил почти всех лидеров с прошлого сезона, поэтому и годовой бюджет остался почти без изменений. 11 миллионов евро — это приблизительная зарплата Лаутаро Мартинеса или Хакана Чалханоглу в «Интере».

«Урал»

Расходы на зарплаты (в год): 10 710 000 евро
Расходы на зарплаты (в месяц): 890 000
Средняя месячная зарплата футболиста: 34 000
Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 12 570 000

«Урал» летом снизил расходы на зарплаты, но они все равно выше, чем были два года назад — в сезоне-2021/22 черно-оранжевые в совокупности отдавали футболистам 7,3 миллиона евро.

Легионеров в Екатеринбурге достаточно, но самым высокооплачиваемым футболистом команды Capology называет автора первого мяча на ЧМ-2018 Юрия Газинского. Всего «Урал» тратит почти 11 миллионов евро в год — на уровне с «Санкт-Паули» из второй бундеслиги.

Аббосбек Файзуллаев, Никита Салтыков, Станислав Бессмертный. 10 открытий первого круга: от Файзуллаева и Салтыкова до Бессмертного и Рядно

«Балтика»

Расходы на зарплаты (в год): 9 560 000 евро
Расходы на зарплаты (в месяц): 800 000
Средняя месячная зарплата футболиста: 31 800

В первом дивизионе у калининградцев был один из самых крупных бюджетов, но в РПЛ им тяжело бороться с грандами с финансовой точки зрения: 14-е место как по результату, так и по совокупной величине окладов. Сумма невелика, но в топ-5 европейских лиг есть сразу два клуба с меньшими расходами на зарплаты — французские «Тулуза» и «Клермон».

«Крылья Советов»

Расходы на зарплаты (в год): 9 080 000 евро
Расходы на зарплаты (в месяц): 760 000
Средняя месячная зарплата футболиста: 28 000
Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 9 570 000

Лучшая команда премьер-лиги, если оценивать разницу между расходами на зарплаты и текущим местом в чемпионате: 15-е против четвертого! Это говорит о том, что «Крылья Советов» умеют выжимать максимум из низкобюджетного состава. 9 миллионов евро — примерно столько же призовых получает бронзовый призер чемпионата России, так что у самарцев есть шанс закрыть расходы на зарплаты бонусом от РПЛ.

«Факел»

Расходы на зарплаты (в год): 7 400 000 евро
Расходы на зарплаты (в месяц): 620 000
Средняя месячная зарплата футболиста: 25 000
Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 7 420 000

«Факел» — еще одна команда, выступающая выше ожидаемого. Причем воронежцы громят прогнозы второй год подряд — в прошлом сезоне они тоже находились на дне рейтинга зарплатных бюджетов, но спаслись от вылета, а сейчас вообще идут десятыми. 7,4 миллиона евро — это даже для итальянской серии В мало, но, кажется, «Факел» и там поборолся бы.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
14
33
Читайте также
Итоги отбора Евро-2024: какие сборные вышли напрямую, когда жеребьевка, как будет разыгран плей-офф
Украинская гимнастка извинилась за слова о Польше после возбужденного дисциплинарного дела
В МЧС сообщили о пересечении КПП «Рафах» 82 россиянами
Раскрыты подробности атаки дрона ВСУ на российских журналистов в Запорожье
Пакистан обратился к России за поддержкой заявки страны на членство в БРИКС
Нетаньяху предупредил о последствиях нарушения режима прекращения огня в Газе
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
РПЛ: расписание матчей и трансляций на 25 и 26 ноября
Дьяков назвал команду РПЛ, которая удивила его
Александр Чугунов оценил выступление «Краснодара» после первого круга РПЛ
Черников — об отъезде легионеров: «Приходим в раздевалку, а больше половины команды нет. И что делать?»
Мостовой: «Талант Пруцева был заметен и до матча с Кубой, но Абаскаль почему-то не ставил его на матчи»
Защитник «Динамо» Бессмертный может пропустить остаток года из-за травмы, полученной в молодежной сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Мог перейти в «Челси», нужно было только сказать «да». Дзагоев подвел итоги карьеры