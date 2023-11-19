«Краснодар» и Кассьерра творят историю: первый круг РПЛ в цифрах

Подводим статистические итоги первого круга.

В 15-м туре «Краснодар» добился ничьей в гостях у «Зенита» и впервые в истории завершил первый круг лидером премьер-лиги.

«Быки» стали десятой командой, выигравшей первую половину чемпионата, и лишили сине-бело-голубых возможности отметить небольшой юбилей.

Тем не менее «Зенит» уверенно удерживает лидерство в этой номинации (девять побед), опережая ЦСКА (шесть), «Спартак» (пять) и «Локомотив» (три).

Из команд, которым никогда не удавалось взять золото, экватор лидером пересекали «Динамо», «Крылья Советов» и «Торпедо».

«Быки» набрали рекордные для себя 32 очка в 15 турах. Предыдущее достижение пришлось на сезон-2014/15, по итогам которого краснодарцы выиграли первые в своей истории медали чемпионата.

Дважды южане завершали первую половину вторыми, однажды — третьими. При этом ни в одном из 13 сезонов «Краснодар» не занимал место ниже девятого.

За 10 последних сезонов победитель первого круга только дважды уступал лидерство во второй половине турнира.

В сезоне-2013/14 «Зенит» умудрился потерять шестиочковое преимущество над ЦСКА, но спустя семь лет сине-бело-голубым удался реванш. Правда, отыгрывать пришлось отставание всего в один балл. Питерцы защитили свою заявку на титул пять раз, ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» — по разу.

«Зенит» в 13-й раз в российской истории завершил первый круг с гроссмейстерскими 30 очками в активе. Шесть успешных сезонов пришлись на время работы в команде Сергея Семака.

Ранее сине-бело-голубые подходили к началу второй половины с 31, 33 (дважды), 34 и 39 баллами. Результат чемпионата-2022/23 — повторение рекорда турнира. Столько же было у «Спартака-Алания» — 1995 и «Зенита» — 2010.

Любопытно, что в двух сезонах питерцы становились чемпионами, набрав за круг менее 30 очков — 27 в сезоне-2007 и 29 в сезоне-2011/12.

Интересно, что основные очковые потери «Зенита» пришлись на домашние матчи. Победы с «Газпром Арены» увезли «Динамо» и «Локомотив», ничью — «Краснодар».

В результате сине-бело-голубые оказались только на восьмом месте по результатам игр на своем поле. Причем отставание от «Крыльев Советов» и «Спартака» составило семь очков.

Также нужно отметить «Краснодар» (лидер по минимальному числу потерянных дома очков) и «Пари НН». Команде Сергея Юрана удалась серия из шести подряд побед на своем поле.

Неожиданно в числе аутсайдеров оказались традиционно сильно выступающие при своих зрителях «Ахмат» и «Оренбург».

Зато на чужих полях преимущество «Зенита» над конкурентами не вызывает сомнений. Помимо питерцев больше половины гостевых очков удалось набрать «Краснодару», «Локомотиву» и, что неожиданно, «Рубину». Казанцы завершили круг серией из четырех сухих побед в гостях. По три очка команда Рашида Рахимова привезла из Воронежа, Грозного, Екатеринбурга и Сочи.

«Балтика» только в 15-м туре избавилась от позорного нуля в графе «набранные очки». Немногим лучше дела у «Ростова», «Пари НН», «Сочи» и «Спартака», повторившего клубный антирекорд — четыре гостевых неудачи кряду.

Гонку бомбардиров по итогам первого круга с огромным отрывом возглавляет Матео Кассьерра. Колумбиец, забивший в прошлом сезоне всего два гола, в 14 турах отличился 12 раз.

В XXI веке более результативную половину чемпионата выдавали армеец Жо, уфимец Гамид Агаларов и владеющий потрясающим рекордом (14 мячей!) самарец Андрей Каряка.

Кстати, из пятерки лидеров сохранить первое место по итогам турнира вышло только у Агаларова. Каряка уступил Александру Кержакову, Жо — Роману Палюченко, а Квинси Промес — Малкому.

Преимущество Кассьерры над любым из трех преследователей составляет рекордные для нынешнего века пять голов.

Четыре мяча конкурентам (тоже не ставшим в итоге лучшими) «везли» Каряка и Жо, по три — сохранившие первые позиции Дмитрий Вязьмикин, Федор Чалов и Гамид Агаларов.

В нынешнем чемпионате регулярно обновляются гвардейский и снайперский рекорды высшего дивизиона. Как результат, Игорь Акинфеев довел свой отрыв от тренирующего ныне «Балтику» Сергея Игнашевича до 66 матчей.

Артем Дзюба с 414 играми занимает шестое место и пока не претендует на попадание в топ-5. Важным событием второго круга может оказаться обновление легионерского достижения по проведенным встречам.

Хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа (364 матча, 18-е место в общем зачете) отделяет всего пять игр от выступавшего за «Динамо», ЦСКА и «Аланию» литовца Дейвидаса Шембераса.

Главный бомбардир в истории чемпионата Артем Дзюба забил очередные четыре гола и довел снайперский счет до 160 мячей.

В тройку лидеров входят давно завершившие карьеру Олег Веретенников и Александр Кержаков. Федор Смолов (четыре гола в сезоне-2023/24) занимает шестое место в общем зачете, Квинси Промес — 11-е.

Успехи «Рубина» во второй половине первого круга в первую очередь связаны с надежностью линии обороны.

В последних пяти турах казанцы не пропустили одного мяча, а Юрий Дюпин выдал рекордную в карьере 454-минутную сухую серию. Голкипер «Рубина» вышел на первое место в сезоне по времени без пропущенных мячей.

Более пяти часов не позволяли соперникам отличиться краснодарец Матвей Сафонов и грозненец Георгий Шелия.