Колумбийский Бускетс, выигравший конкуренцию у зенитовца Барриоса. Мощный трансфер «Краснодара» в чемпионской гонке

Рассказываем о футболисте, который должен пополнить состав лидера чемпионата России.

Победитель Бразилии

«Краснодар» и поиски опорного хавбека — это почти бесконечная сага. Одна из самых ярких ее глав — покупка Кайо, которого в итоге пришлось переквалифицировать в игрока обороны. Не пропадать же добру и заплаченным за трансфер бразильца средствам. Не стал топ-фигурой и Кевин Ленини. Добротный футболист, но не более. Он может подстраховать или помочь фактически безальтернативному Черникову.

Однако борьба за титул подразумевает серьезное усиление, и, похоже, «быкам» наконец-то удастся подписать действительно крутого игрока. А 23-летний колумбиец Кевин Кастаньо, за которого, по данным ESPN, мексиканский «Крус Асуль» получит 7,3 миллиона долларов, — это серьезно. Для этого достаточно пересмотреть осенние матчи сборной Колумбии в отборочном цикле ЧМ-2026.

В них чуть более года назад возглавивший команду аргентинский специалист Нестор Лоренцо использовал несколько сочетаний в центральной зоне, и Кастаньо оказался его первым выбором. Хавбек не попал в состав только на игру с Уругваем (2:2), где ставка была сделана на зенитовца Вильмара Барриоса. Однако в трех остальных матчах в основе выходил не лучший опорный хав РПЛ, а только в январе впервые удостоившийся приглашения в сборную Кастаньо.

В этих встречах колумбийцы не победили только Эквадор, очень ярко играющий на своем поле в высокогорном Кито. Те 0:0 — в том числе заслуга Кастаньо, которого Барриос заменил на 88-й минуте. А самым ярким моментом осени, бесспорно, стала первая в истории победа в отборочном матче над Бразилией (2:1). В Колумбии, кстати, многих удивили первые вызовы Кастаньо в национальную команду, однако свежий взгляд нового тренерского штаба позволил принять несколько неожиданных решений.

Тогда трудно было поверить, что спустя несколько месяцев Кастаньо будут называть идеальным центральным хавбеком, краеугольной фигурой системы Лоренцо и тем, кто будет определять лицо средней линии в ближайшие годы. Особенно ярко талант Кевина проявился во встрече с Бразилией, где колумбийцам пришлось отыгрываться и рисковать. Тем не менее при колоссальной нагрузке будущий краснодарец выиграл больше половины единоборств и отдал всего одну неточную передачу. В итоге КОНМЕБОЛ по итогам 5-6 тура включил Кастаньо в символическую сборную, отметив, что колумбиец на этом отрезке оказался лучшим по подборам (16), вторым по отборам мяча наряду с аргентинцем Энцо Фернандесом (6) и не имел конкуренции по точности передач (97 процентов при 91 пасе).

«Каждый из них имеет разные характеристики. У Барриоса и Урибе есть опыт чемпионатов мира и отборочных турниров. Кастаньо молод, и у него есть будущее, мы ему доверяем. Пусть они борются за свое место. Игрок национальной сборной должен иметь большое значение, мы верим в троих, и будет играть тот, кто лучше всех», — говорил о конкуренции в сборной Лоренцо.

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Совет отца

Всего за несколько месяцев Кастаньо прошел путь от человека, которого называли «не самой узнаваемой фигурой», до любимца болельщиков, которому устраивают персональную овацию. Впрочем, колумбийская пресса подчеркивала, что речь шла именно об узнаваемости применительно к национальной команде, тогда как в футбольном плане Кевин относится к тем, кто предпочитает говорить на футбольном поле. Между тем его команду «Агилас Дорадос» называли самой стабильной в колумбийском чемпионате, а Кастаньо характеризовали как одного из лучших, если не лучшим полузащитником лиги.

При этом всячески подчеркивалось, что вся его карьера с юных лет связана с одним клубом. Во многом благодаря отцу, который работал в системе «Агилас Дорадос». В академию младшего Кастаньо зачислили в 12 лет, а в 15 его уже перевели в команду U-18. Причем игровое амплуа Кевин поменял по совету папы, хотя в юном возрасте действовал в нападении. «Он научил меня всему, что я знаю. Я ему очень благодарен. Он был тренером и занимался со мной до 20 лет», — вспоминал Кастаньо. Впрочем, отец и сейчас остается наставником, и после первых матчей сына в сборной говорил, что тот твердо стоит на земле и что Кевин может давать команде больше. Мотивировал на такие матчи, как против Бразилии.

В свою очередь колумбийские эксперты характеризуют Кастаньо как футболиста, который умеет великолепно защищаться и прессинговать, но при этом еще и здорово задает направление развитию атаки. Сам же игрок называл себя очень агрессивным футболистом как в обороне, так и при владении мячом, который он практически не теряет. «Мне нравится мяч, и я не прячусь», — говорил Кевин в интервью ESPN.

И, в принципе, это видно по его действиям на поле. Выполняя большой объем работы, будущий «бык» смело идет в обводку, быстро принимает решения, и у него прекрасное видение поля. Кастаньо ничего не стоит из центрального круга отправить партнера в прорыв проникающей передачей на 30-40 метров.

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С Кордобой против Барриоса

Национальная команда всегда была мечтой Кастаньо. «Это самое великое, что есть в карьере спортсмена», — говорил он, всячески подчеркивая готовность играть на новом для себя уровне. А еще — никогда не забывал благодарить своих тренеров, которые многому его научили. И, что показательно, его сразу принял коллектив.

«Ко мне очень хорошо относились и принимали Хамес, Фалькао, Кинтеро... Перед игрой я разговаривал со многими из них. Они вселили в меня уверенность и сказали, что я один из команды, и поддержали меня в полной мере», — вспоминал Кастаньо подробности мартовского турне в Азии.

По манере игры Кевина часто сравнивают с Серхио Бускетсом. И это точно должно льстить колумбийцу, так как бывший полузащитник «Барселоны» всегда вдохновлял его: «Мне очень нравится Бускетс, я им восхищаюсь. Мне нравится смотреть «Барселону», потому что меня почти всегда с ним сравнивали. Люблю наблюдать за тем, как он двигается, как выбирает позицию на поле, как контролирует мяч. Считаю, многое перенял от него».

Отсюда набор навыков, подходящий под модели «Краснодара» как в идеальной версии Сергея Галицкого, так и в системном и прагматичном футболе Владимира Ивича. А еще важно, что Кастаньо благодаря партнеру по сборной Кордобе знает, куда едет. Причем этот трансфер приветствуется и в сборной, так как Лоренцо внимательно следит за РПЛ, регулярно вызывая Барриоса, Кордобу и Карраскаля. Колумбия станет самой российской сборной Южной Америки, а соперничество Кастаньо и Барриоса перенесется в наш чемпионат. Теперь в их споре на кону чемпионский титул.