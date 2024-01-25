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Сегодня, 09:20

«Каждую неделю думал, что хочу обратно». Нобоа покидает Россию после 17 лет в РПЛ

Кристиан Нобоа покинул Россию после 17 лет в РПЛ
Игорь Рабинер
Обозреватель
Кристиан Нобоа.
Фото ФК «Сочи»
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Кристиан возвращается в Эквадор в 38 лет.

Лучезарный Кристиан Нобоа, с лица которого никогда не сходит улыбка (Владимир Федотов в Сочи рассказывал мне, что Крис даже тренируется, улыбаясь) возвращается играть на родину, в Эквадор. Все в этой жизни когда-то кончается. Ему уже 38.

А начинал он тут в незапамятные времена в «Рубине» Курбана Бердыева, становился в нем чемпионом, обыгрывал «Барселону» на «Камп Ноу». Капитанами команд были Хави и Семак, которые уже сто лет как тренеры, в атаке с Месси играл Ибрагимович, тренировал их Пеп. Крис тогда с Хави майками и поменялся. Господи, когда это было!

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А потом был приход к тому же Бердыеву в «Ростов», разгром «Аякса», 3:2 у «Баварии». Победы в ЛЧ, которые сейчас вспоминаются как что-то из другой жизни. Бердыев — вообще главный тренер в его карьере, он и нашел его в Эквадоре, причем просматривая игрока из команды соперников.

Мы с Нобоа час душевно проговорили в Сочи в декабре 2020-го, когда он у Федотова переживал последнюю свою молодость в футболе.

Кристиана Нобоа и&nbsp;вратарь Сергей Рыжиков радуются первой победе &laquo;Рубина&raquo; в&nbsp;чемпионате России. 2&nbsp;ноября 2008 года.

Крис признавался:

— Когда приехал, мне казалось, максимум задержусь здесь на год-полтора. Каждую неделю думал, что хочу обратно. Но на самом деле и сейчас, и даже через 10-15 лет, если я проведу их в России, мне будет хотеться домой. Потому что — родное.

Но не знаю, смогу ли жить в Эквадоре, когда закончу карьеру. Уже очень адаптировался здесь. Мне все удобно, живу в красивом месте. Даже не помню, в какое время года в чем дома ходят, какая куртка мне нужна! А здесь все четко, есть верхняя одежда на любую погоду. Там все по-другому.

— А по чему скучаете сильнее всего?

— Есть одно блюдо, которое делают только в моем родном городе, — энсевоядо. Доставить его сюда никак нельзя, сделать можно только на месте. Вот чего мне в России не хватает! Как и жареных бананов.

Кристиан Нобоа. «Дзюба придумал мне второе имя — Эквадорский Пингвин!» Большое интервью Кристиана Нобоа

— Что нужно обязательно увидеть в Эквадоре?

— Галапагосские острова. Красота фантастическая. Таких животных, как там, нет нигде. А какой песок! Розовый, белый, красный, черный... Нереальное место.

С тех пор мечтаю о Галапагосах — спасибо Крису. И добра ему. И энсевоядо с жареными бананами!

Кристиан Нобоа
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