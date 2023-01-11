Пример Серхио Рамоса и футбольные гены. Что нужно знать о парагвайце Дуарте, которого приглашает «Спартак»

Рассказываем о потенциальном новичке красно-белых.

Россия вместо Аргентины и Бразилии

Если смотреть на южноамериканский рынок, который в текущей ситуации стал для клубов РПЛ ключевым, то парагвайские защитники — это знак качества. И данное утверждение отнюдь не дежурный штамп. Достаточно посмотреть на Бразилию, чемпионат которой с большим отрывом является сильнейшим в Новом Свете. Практически все ведущие центральные защитники турнира — как раз парагвайцы.

Густаво Гомес в чемпионском составе «Палмейраса», временно покидавший «Краснодар» ради возвращения в «Атлетику Минейру» Хуниор Алонсо, выступающий сейчас за «Коринтианс» динамовец Фабио Бальбуэна...

Последнего в составе бело-голубых сменил более молодой соотечественник Роберто Фернандес. А в «Спартак» в ближайшее время может перейти еще один представитель нового поколения парагвайских оборонцев — 22-летний Алексис Дуарте. Для его амплуа он еще молод, однако уже имеет солидный послужной список. Два чемпионских титула в составе одного из лучших клубов страны «Серро Портеньо», полтора десятка матчей в Кубке Либертадорес, игры за сборные разных возрастов.

В последнее время сообщалось об интересе к Дуарте со стороны ряда известных латиноамериканских клубов — аргентинского «Бока Хуниорс», который ищет замену травмированному экс-спартаковцу Маркосу Рохо, мексиканского «Крус Асуль» и вернувшегося в серию А бразильского «Васку да Гама». А в Англии писали, что за развитием карьеры защитника давно следит «Арсенал». Однако, как утверждает TyC Sports, более весомым оказалось предложение из российской столицы. Так что капитана «Серро Портеньо» ждет переезд на другой континент.

Фото Соцсети

Маленький Осьминог

Дуарте — представитель футбольной династии. Его отец Андрес также выступал за «Серро Портеньо», был чемпионом страны и представлял Парагвай на Олимпиаде-1992. Правда, амплуа у папы и сына отличаются. Дуарте-старший играл не в центре, а на фланге обороны, и заслужил прозвище Пульпо (Осьминог). Все дело в стиле, так как Андрес словно опутывал своих оппонентов, используя в борьбе как ноги, так и руки.

В свою очередь Алексиса по примеру отца называют Пульпито. То есть маленький осьминог. И вся его карьера связана с «Серро Портеньо». В академию этого парагвайского топ-клуба он попал в 14 лет, и отец каждый день возил его на тренировки из родного городка Арегуа. А дорога до столицы — это два часа пути в один конец. И все это не прошло даром.

К тому же Дуарте-младшему повезло, что в главной команде судьба свела его с Фернандо Хуберо. Испанским специалистом, который в свое время работал скаутом в академии «Барселоны» и трепетно относился к молодым талантам. В главной команде «Серро Портеньо» Дуарте дебютировал в 18 лет, а до этого в составе юношеской сборной выступил на чемпионате мира U-17, где был твердым игроком основы.

На том турнире в Индии парагвайцы одержали в групповом турнире три победы, однако в плей-офф были разбиты сборной США (0:5). С Дуарте же приключился курьезный случай из серии «нарочно не придумаешь». В матче с Новой Зеландией один из самых стабильных игроков сборной и ее капитан ухитрился за 14 минут дважды отправить мяч в собственные ворота.

Фото Соцсети

Прорыв в пандемийный сезон

Это, впрочем, был несчастный случай, а карьера Алексиса шла строго вверх. Прорывным в ней стал 2020 пандемийный год. В тот момент истекли контракты у ряда легионеров, некоторые лидеры травмировались, и тренировавший «Серро» Чики Арсе дал молодому игроку шанс. Как вспоминал Алексис, беседы с тренером вселили в него уверенность, а в ключевой игре против «Либертада» Дуарте пришлось противостоять знаменитому парагвайскому форварду Оскару Кардосо.

Миссия была выполнена, «Серро» победил, и после этого Дуарте стал твердым игроком основной обоймы. Уже с ним команда выдала серию из десяти побед и, взлетев с шестого места на вершину, завоевала чемпионский титул. Да еще и с лучшей обороной в турнире, хотя оппонентами дебютанта были не только Кардосо, но и другие звезды парагвайского футбола — Роке Санта Крус и Бобадилья. Эксперты отмечали, что Дуарте выигрывает большинство воздушных единоборств и его очень сложно обыграть один в один. А в качестве козырей фигурировали не по годам мудрая игра и отменные физические данные.

Хотя случались и горькие уроки вроде матча Кубка Либертадорес, где оборону «Серро» разрывал бывший зенитовец Халк (0:4). Но в ответном матче все было иначе, и парагвайская пресса отмечала, как надежно сыграл Дуарте против чемпионов Бразилии. «Моя мечта — играть в Европе, достичь высокого уровня, а также носить футболку сборной Парагвая. Я готовлюсь к этому», — говорил Алексис Radio Monumental 1080.

В качестве ориентира для себя он называл Серхио Рамоса и продолжал двигаться вперед. Завоевал второй титул, сыграл на молодежном чемпионате Южной Америки и заслужил первый вызов в национальную сборную на отборочный матч ЧМ-2022. До дебюта дело не дошло, но, как говорит Дуарте, пришло время отправиться в Европу. Это, по мнению Алексиса, должно помочь закрепиться в национальной команде, так что с мотивацией у потенциального новичка «Спартака» все в полном порядке.