Так не бывает! Лоськов повторил 2002-й, Черкизово вернулось на 21 год назад

Обозреватель «СЭ» — о ретроматче красно-зеленых и красно-синих.

Так не бывает. Чтобы тот же счет, что 21 год назад, тот же автор гола, та же нога, которой он забил, тоже из-за штрафной, тому же вратарю... Так не бывает!

Бывает. И это уже не первое совпадение в этих каких-то магических ретроматчах. Вспомните, как в Санкт-Петербурге на «Зенит» — «Спартак» Александр Кержаков отличился с паса Андрея Аршавина, и они кувыркались, точно как в 2001-м на «Петровском», когда Керж забил первый из сотен своих мячей в чемпионатах России. После чего, как недавно мне признался, только и почувствовал себя игроком первой команды «Зенита», хотя Юрий Морозов выпускал его уже целый круг...

Что-то в этих моментах нашей футбольной истории есть настолько притягательное — тогда для фанатов «Зенита», теперь «Локомотива», — что история сама решила повториться.

И так же шел после игры к своим самым преданным болельщикам, сидящим на Южной трибуне, Юрий Семин. А они, взрываясь овацией, выдавали ретро уже из другого времени: «Уберите бабу из клуба!»

А персонал команды! Люди, в которых ее душа! Егорыч, Петрович... Когда видишь в раздевалке рядом с Семиным столько лет спустя таких людей, как администратор Анатолий Машков, начальник команды Владимир Коротков, которые десятилетия проработали в «Локо» и не мелькали в прессе, а просто служили клубу, то понимаешь, какой семьей был тот «Локомотив». И почему он добился того, чего добился.

И так, как мы привыкли, жонглировал мячом на своем левом фланге Юрий Жирков. Да, в Золотом матче 2002 года он еще не играл, взрослея в тамбовском «Спартаке». Как не играли и многие другие участники ретроматча, пришедшие чуть позже или ушедшие чуть раньше. Но это всё — люди той эпохи. Эпохи лучшего «Локомотива» в истории. Эпохи ЦСКА, для которого то поражение стало началом самой большой победы — в Кубке УЕФА-2005. С золотым голом того самого Жиркова, о котором еще никто не знал, что он Валентинович...

И аплодировал своим фанатам, так же как и соперники, прервавшим на эту игру свой бойкот, Валерий Газзаев. И красиво атаковала, и создавала больше моментов, чем у соперников, его команда. Хотя и те порой огрызались «парашютом» Динияра Билялетдинова в перекладину.

Но хозяйские ворота были заколдованы. Колдовством Юрия Семина изготовления 2002 года.

А в некоторых случаях это колдовство не повторилось в чистом виде, как в случае со счетом и с Лоськовым, а заиграло новыми красками. Что-то невообразимое вчера в Черкизове творил вратарь «Локомотива» Алексей Поляков, в которого на эти 80 минут (столько продолжался матч) вселился дух Сергея Овчинникова. Того Босса, который закрыл на огромный засов ворота «Локо» на весь тот сезон в целом и Золотой матч в частности, а теперь присел на лавку рядом с Семиным, потому что, по его словам, возраст уже не позволяет. А засов передал Полякову, который, казалось, вчера отыгрывался у злодейки-судьбы за всю свою карьеру запасного. Он тащил все и от всех. Например, от Дмитрия Кириченко из пределов вратарской под штангу. Или от Дениса Попова — уже не помню, столько их у ЦСКА было, этих моментов.

И точно как Овчинников вытащил в концовке Золотого матча выход один на один Ролана Гусева, так и теперь Поляков — штрафной от него же. А выход один на один — от Алана Кусова после тонкого гусевского паса. Но мог ли Поляков (он же — Овчинников) допустить, чтобы Семину, Лоськову, всему «Локомотиву» сорвал ТАКОЙ ремейк Кусов, который в чемпионатах России не забил за ЦСКА ни одного мяча?!

А вот Руслан Нигматуллин пропустил далеко не самый сложный удар Лоськова. Не спас и тогда, 21 год назад. Всё почему? Потому что лучшие свои матчи в карьере, начиная с гениального «Тироля», он провел за «Локо», за Семина...

Мне понравились слова Димы Лоськова перед игрой о золотом голе-2002: «Не знал, что буду бить. Нормальный человек не ударит!» Нормальный человек и не способен на мгновение сделать ненормальными тысячи людей. Лоськов — смог. А сейчас напомнил, как это было. При 11 тысячах в приличный мороз — даже в теплую погоду на «Локо» сегодня ходят максимум столько же.

Я же, посмотрев этот ретроматч, начал искать ретроснимки с банкета после него там же, в ресторане на старом «Динамо», куда хлебосольный клуб Семина и Валерия Филатова позвал всю работавшую на матче бригаду «СЭ» безотносительно ее болельщицких пристрастий. И как мы там искренне радовались за нового чемпиона, впервые за всю историю примерившего золотые медали, поднимали бокалы с Семиным и Лоськовым и фотографировались с чемпионским Кубком вместе с южноафриканцем Джейкобом Лекхето. Веселым, добрым, компанейским Яшкой, который годы спустя умрет от СПИДа. Но это уже совсем другая, ужасная история.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

А этот ретроматч, как и другие, придуманные РФС и Лигой легенд, — память о настоящей жизни, которой пульсировал тогда наш футбол. Ведь тот «Локо» в конце 90-х дважды выходил в полуфинал Кубка кубков, в первой половине 2000-х — из группы Лиги чемпионов. А ЦСКА чуть позже одним ударом возьмет и раскурочит всех на пути к Кубку УЕФА.

И как знать, случилось бы это, если бы 21 ноября 2002 года армейцы Газзаева не проиграли Золотой матч «Локомотиву» Семина...

...А договорняка — скатаем, мол, вничью, а там уж серия пенальти рассудит — вчера быть не могло, потому что близкие друзья Семин и Газзаев и раньше между собой ничего не расписывали — спортивный интерес и азарт не позволяли. Сейчас, что ли, начинать? Нет, играть так играть. На результат. И пусть лучше 1:0, чем 5:5...