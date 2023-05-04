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Сегодня, 22:30

Не скрывает своих пышных форм и любит откровенные фото: как выглядит девушка футболиста «Спартака» Классена

Отдел фото «СЭ»
Футболист «Спартака» Леон Классен со своей девушкой Мари.
Леон Классен со своей девушкой Мари.
Фото Соцсети
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Как выглядит девушка Леона Классена

Леон родился 29 мая 2000 года в немецком городе Бад-Нойенар-Арвайлер, куда его родители переехали вскоре после распада СССР. Мама футболиста выросла в небольшом селе в Алтайском крае и имела немецкие корни, от нее он и получил фамилию Классен. В первые годы после переезда отец игрока Сергей Драньков работал тренером по волейболу, позже устроился в автосервис, а когда Леон поступил в академию «Кельна», возил его на тренировки и турниры. В 17 лет он подписал контракт с клубом «Мюнхен 1860», а в 2021 году перешел в «Тироль».

Фото Соцсети

В детстве в семье говорили по-русски, но постепенно стали забывать родной язык. По словам Леона, к моменту вызова в юношескую сборную русский давался ему с трудом и общение с другими игроками помогло ему подтянуть язык.

Фото Соцсети

Защитник перешел в «Спартак» в конце 2021 года. Его дебют в московском клубе состоялся в апреле следующего года в матче четвертьфинала Кубка России против ЦСКА, и Классен помог своей новой команде одержать победу в этом турнире.

Фото Соцсети

О возлюбленной футболиста Мари мало что известно, хоть пара и не скрывает свои отношения. Молодые люди делятся фотографиями совместного отдыха и праздников. Предлагаем посмотреть, как же она выглядит.

Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети

фото
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
8
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