Любимая певица фанатов МакSим временно ушла со сцены: песни, по которым все скучают

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Популярная певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, объявила о приостановке своих выступлений из-за лечения в реабилитационном центре. Произошло это вскоре после срыва ее тура по городам России.
Исполнительница ушла со сцены во время концерта в Сочи, и ей даже пришлось вызвать скорую помощь. По словам зрителей, она едва стояла на ногах и не могла внятно говорить. Ее представители позже сообщили, что певица чувствовала слабость и головокружение.
В последние годы певице пришлось пройти через множество испытаний: она попала в аварию и боролась за жизнь после перенесенного ковида. Долгое время она находилась в критическом состоянии в реанимации и чуть не погибла из-за осложнений после перенесенной болезни.
У исполнительницы также были проблемы в личной жизни и слишком плотный график выступлений, что и могло сказаться на здоровье артистки.
В такой непростой период в жизни Марины огромную поддержку ей оказали болельщики «Спартака», чьим неофициальным гимном считается ее хит «Знаешь ли ты».
В первый раз фанаты исполнили эту песню в 2014 году на выездном матче с «Рубином» в Казани — на родине певицы. В перерыве матча на стадионе включили запись, и гостевой сектор сразу же запел хором знакомые слова.
По другой версии, первыми начали ее петь на стадионе болельщики ЦСКА. Но бешеную популярность в фанатских кругах она приобрела именно благодаря «Спартаку».
За столь важную моральную помощь во время своей болезни МакSим отблагодарила своих поклонников, выступив на финале Кубка России-2022. Это исполнение стало одним из самых эффектных и запоминающихся, ведь после победы «Спартака» певица вышла босиком на поле «Лужников» и спела свой главный хит вместе с заполненными трибунами и самими футболистами.
Выступала МакSим не только на футбольном, но и на хоккейном матче. В 2019 году певица исполнила «гимн» красно-белых на игре КХЛ против «Сочи».
А вот на матче «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок-2022 в Санкт-Петербурге ее выход фанаты сине-бело-голубых встретили без восторга. В то время как питерские болельщики старались перекричать слова песни, спартаковские же, наоборот, изо всех сил ей подпевали.
После срыва сольного тура под названием «Я буду жить!» МакSим сообщила о приостановке карьеры на неопределенный срок.
Сейчас певица проходит лечение от алкогольной зависимости в реабилитационной клинике и надеется, что скоро полностью восстановится и возобновит творческую деятельность. А преданные фанаты ждут ее возвращения.