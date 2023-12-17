Трансферы РПЛ: новый бразилец для «Зенита», кого подпишут «Краснодар» и «Спартак»?

Сегодня, 13:30
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Краснодар
Краснодар
Главный тренер
Владимир Ивич
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Зенит
Санкт-Петербург
Главный тренер
Сергей Семак
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Пришли
н. Педро Энрике («Коринтианс»)
Возможные переходы
з. Бералдо («Сан-Паулу»)
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Динамо
Москва
Главный тренер
Марцел Личка
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Пришли
-
Возможные переходы
в. Кудравец (БАТЭ, окончание аренды)
Ушли
-
Возможные переходы
сп. дир. Ж. Бувач («Црвена Звезда»)
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Локомотив
Москва
Главный тренер
Михаил Галактионов
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Пришли
-
Возможные переходы
з. Джикия («Спартак»)
Ушли
-
Возможные переходы
п. Марадишвили («Пари НН», аренда)
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Спартак
Москва
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
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Крылья Советов
Самара
Главный тренер
Игорь Осинькин
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Пришли
-
Возможные переходы
н. Хлусов («Днепр» Мг, окончание аренды)
Ушли
-
Возможные переходы
-
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Рубин
Казань
Главный тренер
Рашид Рахимов
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Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
з. М. Ширяев (расторжение контракта)
Возможные переходы
-
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ЦСКА
Москва
Главный тренер
Владимир Федотов
|
Пришли
-
Возможные переходы
з. Б. Мендес («Коринтианс»)
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Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главный тренер
Сергей Юран
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Пришли
-
Возможные переходы
з. Пенчиков («Актобе», окончание аренды)
Ушли
—
Возможные переходы
н. Севикян («Краснодар»)
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Ростов
Ростов-на-Дону
Главный тренер
Валерий Карпин
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Факел
Воронеж
Главный тренер
Сергей Ташуев
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Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
п. Шепилов (расторжение контракта)
Возможные переходы
-
|
Урал
Екатеринбург
Главный тренер
Виктор Гончаренко
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Пришли
-
Возможные переходы
п. Цулукидзе («Динамо-2» Тб, окончание аренды)
Ушли
-
Возможные переходы
-
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Ахмат
Грозный
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
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Пришли
-
Возможные переходы
з. Ибишев («Дружба» М, окончание аренды)
Ушли
-
Возможные переходы
-
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Оренбург
Оренбург
Главный тренер
Давид Деограсия
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Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
-
Возможные переходы
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Балтика
Калининград
Главный тренер
Сергей Игнашевич
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Пришли
ген. дир. Р. Измайлов
Возможные переходы
п. Сутормин («Зенит»)
Ушли
ген. дир. К. Волженкин
Возможные переходы
-
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Сочи
Сочи
Главный тренер
Роберт Морено
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Пришли
гл. тр. Роберт Морено
Возможные переходы
-
Ушли
-
Возможные переходы
-