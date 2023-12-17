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Сегодня, 13:30

Трансферы РПЛ: новый бразилец для «Зенита», кого подпишут «Краснодар» и «Спартак»?

Футболисты Георгий Джикия, Бералдо и Осман Букари
Георгий Джикия, Бералдо и Осман Букари (слева направо).
Фото СЭ / Global Look Press
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Трансферная зима в чемпионате России по футболу 2023 / 2024.

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Краснодар
Краснодар
Главный тренер
Владимир Ивич
Пришли

-

Возможные переходы

з. Джикия («Спартак»)
п. Бьель («Олимпиакос»)
н. Севикян («Пари НН»)

Ушли

-

Возможные переходы

з. Х. Алонсо
п. Сперцян («Ювентус»)
Зенит
Санкт-Петербург
Главный тренер
Сергей Семак
Пришли

н. Педро Энрике («Коринтианс»)

Возможные переходы

з. Бералдо («Сан-Паулу»)
з. Велингтон («Сан-Паулу»)
п. Артур («Палмейрас»)
п. Тете («Галатасарай»)
н. Ю. Сара («Адана Демирспор»)
н. Й. Миятович («Црвена Звезда»)

Ушли

-

Возможные переходы

з. Ренан («Вест Хэм», «Интернасьонал», «Коринтианс»)
п. Вендел
п. Сутормин (ЦСКА, «Динамо», «Балтика», «Ростов»)
Динамо
Москва
Главный тренер
Марцел Личка
Пришли

-

Возможные переходы

в. Кудравец (БАТЭ, окончание аренды)
п. Сутормин («Зенит»)
н. М. Лукович («ИМТ Белград»)

Ушли

-

Возможные переходы

сп. дир. Ж. Бувач («Црвена Звезда»)
Локомотив
Москва
Главный тренер
Михаил Галактионов
Пришли

-

Возможные переходы

з. Джикия («Спартак»)
з. Конти («Колон», окончание аренды)
н. Педриньо («Америка Минейро», окончание аренды)

Ушли

-

Возможные переходы

п. Марадишвили («Пари НН», аренда)
Спартак
Москва
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Пришли

-

Возможные переходы

сп. дир. Рибалта
п. Д. Зорин («Динамо» Мн, окончание аренды)
н. М. Лукович («ИМТ Белград»)
н. Букари («Црвена Звезда»)

Ушли

п. А. Крал («Унион», бесплатно)

Возможные переходы

з. Джикия («Краснодар», «Локомотив»)
п. Мозес
Крылья Советов
Самара
Главный тренер
Игорь Осинькин
Пришли

-

Возможные переходы

н. Хлусов («Днепр» Мг, окончание аренды)

Ушли

-

Возможные переходы

-
Рубин
Казань
Главный тренер
Рашид Рахимов
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

з. М. Ширяев (расторжение контракта)
н. Уридия (расторжение контракта)

Возможные переходы

-
ЦСКА
Москва
Главный тренер
Владимир Федотов
Пришли

-

Возможные переходы

з. Б. Мендес («Коринтианс»)
з. В. Карпов («Уфа», окончание аренды)
п. О. Коррейя («Триестина»)
п. Сутормин («Зенит»)

Ушли

-

Возможные переходы

з. В. Роша
п. Кучаев (клубы РПЛ)
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главный тренер
Сергей Юран
Пришли

-

Возможные переходы

з. Пенчиков («Актобе», окончание аренды)
з. Боженов («Химик» Дз, окончание аренды)
п. Марадишвили («Локомотив», аренда)
п. А. Кузин («Чертаново-2»)
п. Е. Гагарин («Химик» дз, окончание аренды)
н. Кротов («Алания», окончание аренды)

Ушли

— 

Возможные переходы

н. Севикян («Краснодар»)
Ростов
Ростов-на-Дону
Главный тренер
Валерий Карпин
Пришли

-

Возможные переходы

в. М. Рудаков («Хонка», окончание аренды)
п. Сутормин («Зенит»)
н. Роналдо («Левски»)

Ушли

н. Ионов (свободный агент)

Возможные переходы

-
Факел
Воронеж
Главный тренер
Сергей Ташуев
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

п. Шепилов (расторжение контракта)

Возможные переходы

-
Урал
Екатеринбург
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Пришли

-

Возможные переходы

п. Цулукидзе («Динамо-2» Тб, окончание аренды)
н. У. Камара («Динамо» Тб)

Ушли

-

Возможные переходы

-
Ахмат
Грозный
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Пришли

-

Возможные переходы

з. Ибишев («Дружба» М, окончание аренды)

Ушли

-

Возможные переходы

-
Оренбург
Оренбург
Главный тренер
Давид Деограсия
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы


-
Балтика
Калининград
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Пришли

ген. дир. Р. Измайлов

Возможные переходы

п. Сутормин («Зенит»)

Ушли

ген. дир. К. Волженкин
з. А. Дудиев (расторжение контракта)

Возможные переходы

-
Сочи
Сочи
Главный тренер
Роберт Морено
Пришли

гл. тр. Роберт Морено

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

-
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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